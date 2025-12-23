Расчетно калькуляционные материалы по гособоронзаказу

Сроки и ответственность: кто и когда готовит РКМ

Хотя законодательство не содержит единых календарных дат для предоставления расчетно-калькуляционных материалов, временные рамки обычно закрепляются непосредственно в тексте контракта. Головные исполнители обычно получают от 20 до 35 рабочих дней на подготовку полного комплекта, а соисполнители должны уложиться в 10-дневный срок после запроса от головного подрядчика.

Важно понимать: даже если изначально требование о предоставлении РКМ не фигурировало в договоре, заказчик вправе затребовать эти материалы в любой момент исполнения контракта. Судебная практика однозначно поддерживает такую позицию заказчика, и уклониться от подготовки документов не получится.

Пренебрежение этими требованиями чревато не только финансовыми санкциями, но в некоторых случаях и уголовной ответственностью руководителей. Потому своевременное и грамотное оформление форм РКМ — вопрос юридической безопасности предприятия.