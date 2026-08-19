ГИИС Электронный бюджет 2026: практическое руководство для бухгалтера подрядчика по взаимодействию с казначейством

Технические условия для стабильной работы

Многие бухгалтеры, пробующие настроить систему самостоятельно, сталкиваются с ситуацией «вроде всё поставили, а результата нет». Как показывает опыт KaznaHelp, корень проблемы почти всегда скрывается в несоблюдении одного из элементов технологического фундамента.

Операционная система. Подтверждена совместимость с Windows 10 (билд 1909 и новее) и Windows 11. Для импортозамещения рабочих мест допустимы Astra Linux SE свежих версий и ограниченный круг конфигураций РЕД ОС. Продукты Apple (macOS) и массовые Linux-сборки официально не поддерживаются из-за отсутствия стабильной работы криптосредств. Для инсталляции защитного ПО нужны административные привилегии.

Браузер. Используются обозреватели на базе Chromium с интегрированным плагином КриптоПро: Яндекс.Браузер, Chromium-GOST. Применение Internet Explorer и Mozilla Firefox исключено.

Криптопровайдер. Требуется лицензионный КриптоПро CSP версии 5.0 R2 или выше. Лицензия приобретается на каждое рабочее место (на установку ПО, а не на сертификат). Минимальная стоимость бессрочной лицензии стартует от 1 500 руб.

Плагин. Модуль КриптоПро ЭЦП Browser plug-in скачивается с сайта производителя бесплатно и инсталлируется отдельно. После завершения установки обязателен перезапуск браузера, а сам плагин требуется активировать в настройках вручную.

Корневые сертификаты. Без размещения в хранилище «Доверенные корневые центры сертификации» сертификатов Головного УЦ Минцифры, УЦ Казначейства и того удостоверяющего центра, который выпустил подпись организации, цепочка доверия не выстраивается, и электронная подпись не распознаётся.

Сетевые параметры. Должен быть разрешён исходящий трафик к домену Https://eb.cert.roskazna.ru (порт 443), а также к ресурсам удостоверяющих центров. Корпоративные файрволы и прокси нередко блокируют эти соединения, что вызывает «необъяснимые» ошибки.

Средний чек на оснащение одного рабочего места (криптопровайдер, носитель, сертификат) составляет примерно 6–8 тыс. рублей, не включая трудозатраты на внедрение.