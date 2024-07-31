₽ Заказать рекламу
KELC
Увольнение

Как правильно уволиться с должности директора без последствий

Должность руководителя компании подразумевает принятия на себя рисков, таких как привлечение к ответственности за убытки бизнесу и не только. Что делать, если желание владельцев не поддается никакой логике, и руководитель понимает, что пора прощаться.

Допустим, руководитель собрался уходить, но на его место не могу найти замену. Владельцы начинают кормить завтраками: «вот на следующей неделе обязательно найдем кого-то», при этом, вы как руководитель совершаете сделки, которые несут последствия для бизнеса.

Вы не хотите больше исполнять обязанности в качестве директора, но продолжаете им оставаться, числиться в ЕГРЮЛ и нести ответственность за дела компании.  

К нам часто обращаются клиенты в случаях корпоративного конфликта с собственниками бизнеса, желающие сложить с себя полномочия по управлению компанией, но не могут этого сделать в силу соблюдения корпоративных процедур.

Разберем подробную инструкцию как действовать руководителю, которого по каким-либо причинам не выпускают из компании.

Если владельцы просят заключить невыгодную для компании сделку

Когда вы сомневаетесь в принятом владельцами решении, и считаете, что за этим последует негативный сценарий для имущественного положения компании, необходимо письменно изложить свою позицию и мнение по этому поводу бизнесу, с предоставлением обоснованных доводов, допустим, планом бюджетирования на будущий период.

Также направьте владельцам сформированный бухгалтерский баланс с расшифровкой статей на настоящий период времени.

Данное действие отрезвит владельцев и обезопасит вас от возможных претензий в части сокрытия информации о финансовом состоянии компании.

Таким образом вы проявите «добросовестные и разумные действия» в интересах Общества, что в свою очередь поможет вам в судебном споре  (п. 3 ст. 53 ГК).

Как правильно подать заявление об увольнении и кому отправлять

Руководитель организации, должен уведомить работодателя об увольнении по собственному желанию в общем порядке: не позднее чем за один месяц.

1. Подготавливаем заявление об увольнении. Направляем его на имя общего собрания участников, т.е. в Общество.

Если в компании один участник, отправляем также ему на адрес регистрации по месту жительства Почтой России заказным письмом с описью вложения. Если участников Общества несколько, направляем также всем участникам на адрес регистрации по месту жительства.

 Образец заявления об увольнении:

2. Созываем общее внеочередное собрание.

Так как руководитель компании избирается высшим органом компании (общее собрания участников, единственный участник, общее собрание акционеров и пр.) вы обязаны созвать такое собрание ввиду вашего предстоящего увольнения. Поэтому необходимо подготовить и направить в адрес владельцев решение о проведении собрания.  В решении обязательно указываем повестку дня и прикладываем дополнительные материалы.

Решение о проведении собрания необходимо направить каждому участнику на адрес регистрации по месту жительства заказным письмом с описью не ранее чем за 30 дней до даты предстоящего собрания.

Бывает такое, что положением о проведении собраний или уставом установлен иной порядок уведомления участников, поэтому внимательно изучите устав и внутренние документы компании.  Также данными документами может регулироваться способы уведомления, они могут быть разные, в т.ч. отправка по электронной почте, что упростит процедуру.

 Образец решения о проведении собрания:

Рекомендуем созывать собрание и проводить в нотариальной конторе. Если участники не явятся, то это сыграет им не на пользу, так как они будут препятствовать деятельности Общества своим поведением.

Также нотариус зафиксирует все что на собрании произойдет, будь это даже тупиковая ситуация с назначением нового директора. Вам необходимо получить на руки свидетельство о проведении собрания. Данный документ защитит вашу позицию в суде в случае возникновения судебного спора и претензий к вам.

3. Блокируем бизнес. Вносим запись о недостоверности.

Далее вносим запись о недостоверности в ЕГРЮЛ. Внесение записи о недостоверности сведений о генеральном директоре в ЕГРЮЛ это достаточно хороший способ давления на бизнес.

Во-первых, после того как данная запись внесена, любые сделки компании могут быть признаны не действительными. Во-вторых, компания входит в стагнацию, т.е. банки перестают проводить операции, контрагенты перестают совершать сделки с такой компанией. Парализация бизнеса заставит владельцев шевелиться и решить вопрос с переизбранием управленца.

Если у вас есть ЭЦП, то внести запись о недостоверности достаточно просто. Необходимо заполнить форму Р34002 на сайте https://service.nalog.ru/, подписать ЭЦП и подать в налоговую с приложением документов.

Прикладывайте все что у вас есть на данный период. Заявление об увольнении с подтверждающими уведомление Общества и участников документами (чеки Почты России) либо иное, приказ об увольнении,  и пр.

Запись о недостоверности можно внести на любой стадии спора, начиная с момента, когда истек месяц после подачи заявления об увольнении. Чем раньше это сделать, тем лучше.

4. Передаем документы по описи владельцам или новому директору.

Если директор увольняется, то должен передать новому директору печать, учредительные документы, бухгалтерскую отчетность и иные документы, касающиеся деятельности общества (п. 4 ст. 29 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Помимо 402-ФЗ, в случае, если не передать вовремя документы Общества, то в будущем можно получить негативные последствия как привлечение к субсидиарной ответственности в случае банкротства Общества или взыскание убытков.

Поэтому важно передать учредительные документы и всю «первичку» по описи, не пожалев на описание комплекта документов времени и сил.

Так как быть

Если владельцы все же решили пойти на уступку, то спокойно все опишите и передайте новому директору. Если же война продолжается, то зафиксируйте свое намерение по передаче документов. Например, можно временно передать документы на хранение нотариусу или в банк арендовав ячейку. Уведомите надлежащим образом об это участников Общества, направьте им заказное письмо с описью вложения. 

Автор статьи – команда юридической фирмы KELC. Мы помогаем с юридической обвязкой и налоговой оптимизацией бизнеса, а также с разрешением корпоративных споров и не только. Больше контента можно найти в Telegram.

Комментарии

2
Банки

Глава Совета Федерации призывает запретить микрофинансовые организации

Валентина Матвиенко попросила Центробанк подумать о закрытии МФО. Но если запретить легальные микрофинансовые компании, они уйдут в теневой сектор, считает Набиуллина.

Консалтинг Онлайн
Ведение бизнеса

Пользователи и блогеры с 10 000+ подписчиками обязаны передавать о себе данные в Роскомнадзор. Поправки приняли в Госдуме 30.07.2024

Владельцы страниц и каналов, на которые подписаны более 10 000 человек, теперь должны предоставлять в Роскомнадзор сведения, позволяющие идентифицировать их личность.

Пользователи и блогеры с 10 000+ подписчиками обязаны передавать о себе данные в Роскомнадзор. Поправки приняли в Госдуме 30.07.2024
НДС

Застройщики могут продавать нежилые помещения без НДС, но только на этапе строительства

Услуги застройщиков по договорам долевого участия не облагаются НДС. С 2024 года эта норма касается не только жилых, но и нежилых помещений.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Клерк
Управленческий учет

Где вести управленческий учет? Обзор сервисов для бухгалтера

Сделали подборку сервисов и программ, которые упростят ведение оперативного учета, составление управленческих отчетов и демонстрацию бизнес-аналитики в режиме реального времени.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Детские пособия

🔥 Пособие по уходу за ребенком, однажды полученное женщиной, все 1,5 года должна получать она

Женщина не может передать право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет своему мужу. Даже если она из отпуска по уходу вышла на работу, ей и только ей продолжат выплачивать это пособие.

1
Валюта

Частные инвесторы получат доступ к внебиржевому валютному рынку

Инвесторы смогут покупать иностранную валюту на внебиржевом рынке и сохранить свои сбережения от возможного обесценивания рубля.

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
KELC
Увольнение

Как правильно уволиться с должности директора без последствий

Должность руководителя компании подразумевает принятия на себя рисков, таких как привлечение к ответственности за убытки бизнесу и не только. Что делать, если желание владельцев не поддается никакой логике, и руководитель понимает, что пора прощаться.

2
Проверки

Прокуратура отклонила больше 270 тысяч заявок на проверки бизнеса

Прокуроров попросили не гнаться за показателями в сфере контрольно-надзорной деятельности, а заниматься профилактической работой с предпринимателями.

Айрат Хаматов
Проверки

Чтобы не кинули

Новость: «В Уфе во время тренинга за долги задержан финансовый коуч». Занятно, не так ли. Вы бы пошли на тренинг по финансам к тому, у кого просроченные долги и ведется исполнительное производство? Думаю, нет… если бы конечно ЗНАЛИ про долги.

Клерк Бизнес
Маркетинг

Когда контент-маркетинг не работает

Контент-маркетинг приходит на смену навязчивой рекламе. Особенно это заметно в тех сферах, где в приоритете — не желание быстрее продать, а долгосрочные отношения с клиентами. Но что делать, если все попытки оказались безрезультатными? Мы проанализировали, какие ошибки чаще всего совершают компании и готовы поделиться с вами этой информацией.  

Когда контент-маркетинг не работает
Социальные пособия

На улучшение жилищных условий материнский капитал направили 590 тысяч семей

Больше 590 тысяч семей оплатили основной долг или первоначальный взнос по ипотеке за счет средств материнского капитала.

Кадры

Главный санитарный врач уже дала рекомендации работодателям на эпидемический сезон 2024-2025

26 июля вступило в силу постановление Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой от 17.06.2024 № 7 о мероприятиях по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2024-2025 годов.

Обучение для бухгалтеров

☀️ Успейте купить курсы повышения квалификации и профподготовки со скидками до -79%. Старт обучения уже завтра, 1 августа

Сегодня, 31 июля, последний день, когда вы успеваете купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки с выгодой до 79%. Не теряйте времени — записывайтесь прямо сейчас! Старт всех потоков на всех программах 1 августа.

Малый и средний бизнес

За полгода малый и средний бизнес получил 208 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Каждый третий предприниматель не смог бы получить кредит без поручительства от Корпорации МСП.

Наталия Лукина
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в августе 2024. Выбирайте и смотрите!

Собрали для вас анонсы вебинаров на август 2024 года. Сохраняйте в закладки! Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ.

Календарь вебинаров для бухгалтера в августе 2024. Выбирайте и смотрите!
1
Особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), свободные экономические зоны (СЭЗ)

ФНС: в НК есть дедушкина оговорка для инвесторов

Бизнес сетует, что в НК закрепили право вводить разовые налоги, а также увеличили налог на прибыль до 25%. Как в таких условиях рассчитывать инвестиционные проекты? Налоги надо закрепить минимум на 10 лет, считает бизнес.

Инвестиции

⏸️ Компании могут приостанавливать выплату дивидендов потерявшимся акционерам: закон принят. Комментарий юриста

Акционеры, которые не выходят на связь в течение двух лет, останутся без дивидендов. До тех пор, пока не обновят сведения о себе.

Законопроекты

Госдума ужесточает наказание за преступления мигрантов

Иностранцам запретили оформлять больше 10 сим-карт, а за незаконную миграцию можно получить пожизненный срок и расстаться с имуществом.

Налог на имущество организаций

👉 Бизнес хочет, чтобы были четкие критерии признания основных средств недвижимостью

За движимые ОС не платят налог на имущество организаций, а за недвижимые – платят. Но является ли конкретный объект ОС недвижимостью или нет – не всегда понятно. По этому поводу часто возникают споры.

Интересные материалы

SmartWidgets
Ведение бизнеса

5 стратегий увеличения онлайн-продаж для вашего бизнеса

Онлайн-продажи продолжают стремительно расти, но наряду с действительно уникальными возможностями предпринимателям становится все сложнее завоевать сердца покупателей. Рассказываем, как продавать онлайн в 2024 году, чтобы результаты радовали, а не огорчали.

5 стратегий увеличения онлайн-продаж для вашего бизнеса