5 мифов о юридическом сопровождении бизнеса: раскрываем все карты

Одно из самых распространенных заблуждений — высокая стоимость юридического обслуживания. Если сравнивать затраты на штатного юриста и оплату юридического аутсорсинга, то второй вариант однозначно окажется более выгодным решением.

Затраты работодателя на юриста далеко не равны зарплате, которую специалист будет получать на руки. При найме штатного юриста на бизнес ложится множество затрат — от налогов, отчислений и больничных до оборудования рабочего места и оплаты доступа к справочно-информационным системам. При обращении в специализированные компании оплачивать нужно только саму услугу, а это, как показывает опыт многих компаний, помогает минимизировать затраты на юридическую помощь.

Иногда предприниматели, особенно на старте своей деятельности, и вовсе отказываются от правовой поддержки в любом формате. Желание сэкономить зачастую оборачивается еще более серьезными финансовыми издержками. Да, стартап или только что открывшаяся компания могут пользоваться разовыми услугами юристов, но при росте оборотов и количества сотрудников доступные ресурсы руководства нередко уменьшаются.

Любой бизнес периодически сталкивается с различными юридическими вопросами, и даже незначительная на первый взгляд ошибка приводит к крайне негативным последствиям.

Стоимость юридического обслуживания бизнеса может формироваться по-разному: некоторые компании предоставляют возможность выбрать пакет часов, некоторые — оплатить доступ к юридическим услугам за определенный период.