5 мифов о юридическом сопровождении бизнеса: раскрываем все карты

Миф 1. Юридическое сопровождение бизнеса — это дорого
Одно из самых распространенных заблуждений — высокая стоимость юридического обслуживания. Если сравнивать затраты на штатного юриста и оплату юридического аутсорсинга, то второй вариант однозначно окажется более выгодным решением.
Затраты работодателя на юриста далеко не равны зарплате, которую специалист будет получать на руки. При найме штатного юриста на бизнес ложится множество затрат — от налогов, отчислений и больничных до оборудования рабочего места и оплаты доступа к справочно-информационным системам. При обращении в специализированные компании оплачивать нужно только саму услугу, а это, как показывает опыт многих компаний, помогает минимизировать затраты на юридическую помощь.
Иногда предприниматели, особенно на старте своей деятельности, и вовсе отказываются от правовой поддержки в любом формате. Желание сэкономить зачастую оборачивается еще более серьезными финансовыми издержками. Да, стартап или только что открывшаяся компания могут пользоваться разовыми услугами юристов, но при росте оборотов и количества сотрудников доступные ресурсы руководства нередко уменьшаются.
Любой бизнес периодически сталкивается с различными юридическими вопросами, и даже незначительная на первый взгляд ошибка приводит к крайне негативным последствиям.
Стоимость юридического обслуживания бизнеса может формироваться по-разному: некоторые компании предоставляют возможность выбрать пакет часов, некоторые — оплатить доступ к юридическим услугам за определенный период.
Компания Kelin предлагает своим клиентам прозрачные условия работы и индивидуально рассчитывает стоимость юридического сопровождения исходя из специфики бизнеса. Такая модель ценообразования оптимальна для любого клиента: никаких скрытых доплат, счетов за дополнительные задачи и невыгодных тарифов.
Сотрудничество с компанией Kelin устроено следующим образом: уточняем детали вашей деятельности и оцениваем поток задач, формируем единую стоимость и приступаем к работе после знакомства клиента с юристом. В Kelin не считают часы, поскольку в приоритете — решение задач заказчика без ограничений по времени и количеству поручений.
Миф 2. Сторонний юрист не будет вникать во все нюансы бизнеса клиента
Нередко клиенты, в какой-то момент задумывающиеся о передаче правового сопровождения на аутсорсинг, отказываются от этой идеи по единственной причине — из-за опасений, что сторонний юрист не будет в полной мере вовлечен в дела компании. В действительности, значение имеет не физическое присутствие юриста в офисе, а заинтересованность специалиста в результатах работы в сочетании со знаниями и опытом.
Юристы аутсорсинговых компаний специализируются на работе с бизнесом и безупречно разбираются во всех нюансах юридического сопровождения предпринимательской деятельности.
Постоянно пополняемый «парк» кейсов и наличие юристов узкой специализации на все возможные направления работы (трудовое законодательство, интеллектуальная собственность, договорное право и др.) обеспечивают полноценную надежную юридическую защиту.
Наряду с профессионализмом еще одной гарантией качества юридического сопровождения выступает репутация. Компании, которые оказывают услуги по правовой защите бизнеса, дорожат своим именем и ответственно подходят к решению всех задач и проблем клиентов. За некачественные услуги нередко предусмотрены штрафы, а худшее, что грозит нерадивому штатнику — увольнение: до отзывов на рядовых сотрудников в интернете пока не додумались.
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Миф 3. Взаимодействовать с юристами на аутсорсинге не очень удобно
Еще одно часто встречающееся заблуждение — работать с юристами в рамках юридического сопровождения бизнеса будет неудобно. На самом деле это абсолютно не так, и если сравнивать взаимодействие со штатным юристом компании, то во многих случаях сотрудничество со сторонними специалистами оказывается более эффективным в том числе и с этой точки зрения. Как правило, аутсорсинговые компании обеспечивают оперативную обратную связь и всегда предоставляют клиентам актуальную информацию.
Юристы компании Kelin, например, готовы вести задачи в вашей IT-системе, приходить на созвоны и принимать задачи от всех ваших сотрудников сотрудников «в одном окне» — можно позвонить, а можно и отправить голосовое сообщение: в начале работы мы определимся с комфортным для вас форматом коммуникации и выстроим процессы. Наши специалисты объясняют сложные юридические вопросы понятным языком и сразу отвечают на запросы — время выполнения задач тоже регламентировано
Миф 4. С юридическим сопровождением у компании не будет постоянной правовой защиты
Суть этого мифа заключается в следующем: штатный юрист занимается делами исключительно одной компании и всегда доступен, а с юристом на аутсорсинге в какой-то момент можно остаться без необходимой помощи. Реальность же говорит об обратном.
Многим компаниям приходилось сталкиваться с ситуациями, когда штатный юрист внезапно уходил на больничный или вообще увольнялся, и бизнес оставался один на один со своими проблемами.
С юридическим сопровождением бизнеса такой риск отсутствует: в специализированных компаниях работает команда юристов, в которой на каждое направление работы может быть несколько узкопрофильных специалистов.
Например, если у вас возникнет спор с поставщиком, вашей защитой займется арбитражный юрист, а в конфликтной ситуации с сотрудником на помощь придет юрист по трудовому праву.
Миф 5. При работе с аутсорсинговой компанией можно потерять контроль над бизнесом
Причиной отказа от юридического сопровождения иногда становятся опасения, что контроль над бизнесом будет потерян, а допуск сторонних специалистов приведет к утечке данных. Понятно, что доверить конфиденциальную информацию бывает непросто, но при условии, что вы выбираете надежную компанию, эти опасения совершенно напрасны.
Во-первых, юрист, который занимается сопровождением бизнеса, будет держать вас в курсе всех дел и отчитываться о промежуточных результатах. При необходимости всегда можно получить развернутую консультацию по возникшим вопросам. Во-вторых, сотрудники аутсорсинговых компаний — профессионалы, строго соблюдающие конфиденциальность во всех рабочих процессах, ведь последствия нарушения NDA компаниями гораздо тяжелее.
Юристы компании Kelin знают, как работать с любым бизнесом — вне зависимости от сферы и масштаба. Полный пакет услуг юридического сопровождения, помощь штатному юристу или решение специализированных задач: вы можете выбрать подходящий формат сотрудничества и оценить все преимущества работы с надежным партнером.
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Станем надежным партнером по защите вашего бизнеса. Выстраиваем культуру долгосрочных отношений, решаем все вопросы и не требуем лишнего внимания, траты времени и денег
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