Штатный юрист или аутсорсинг: что выгоднее, а главное, эффективнее для вашего бизнеса 

На чем основывается выбор
Каждая компания выбирает сама, какой формат сотрудничества ей подходит больше — юрист в штате или юридический аутсорсинг.
Все началось еще со времени изоляции, когда компаниям приходилось закрываться и сокращать сотрудников. Невыгодно было держать полноценные подразделения и выплачивать ежемесячно зарплаты специалистам. Чтобы «оставаться на плаву», многие предприятия перешли на удаленку и начали обращаться к услугам агентств по юридическому сопровождению.
Формат аутсорсинга юридических услуг хорошо зарекомендовал себя, и часть компаний сегодня полностью внедрила его в свои бизнес-процессы.
По каким критериям выбирают исполнителя:
Количество юридических задач. Крупные компании решают юридические задачи каждый день и в большом объеме, поэтому с юристами они взаимодействуют постоянно. Единственный юрист в штате может не справиться с такой нагрузкой, поэтому компании нанимают целые юридические отделы или пользуются юридическим аутсорсингом.
Разнообразие юридических задач. Однотипные и рутинные задачи бизнеса легко выполняет один юрист в штате. Если задачи разнообразные и требуют опыта в узкоспециализированных вопросах, то у специалиста должна быть категория не менее senior (=старший), чтобы ему под силу была любая задача. Если такого универсального специалиста в штате нет, время задуматься об аутсорсинге юридических услуг.
Масштаб бизнеса. Чем больше бизнес, тем сложнее у него юридические запросы. Штатный юрист обычно специализируется в определенной области, например, оформление договоров. Если к нему попадает задача не из его сферы компетенций, потребуется время, чтобы разобраться и выполнить ее квалифицированно. В аутсорсинговых юридических компаниях всегда подбирается команда компетентных специалистов, которые могут выполнить любую, даже узкоспециализированную задачу в короткие сроки.
Количество и вероятность срочных задач. Многие штатные юристы имеют большую загруженность. Их нельзя «масштабировать» при кратковременном всплеске задач или форс-мажорах. Поэтому даже те компании, у которых есть человек в штате, могут отдавать срочные задачи на аутсорс, чтобы решить их в нужный срок.
Объем услуг. Аутсорсинговые компании могут как оказывать отдельные услуги, так и выполнять юридическое сопровождение «под ключ». Если у бизнеса есть задачи и по договорам, и по проверке контрагентов, по ВЭД и трудовому праву, то 1–2 из этих направлений можно (чаще всего — нужно) отдать на аутсорс. А если в штате нет своего специалиста, то юридическая компания может сопровождать все направления, так как имеет большую команду профессионалов разной специализации.
Компании учитывают и другие критерии при выборе формата работы с юристами. Допустим, они могут иметь в штате юриста-недавнего выпускника, и хотят перепроверить его компетенции при исполнении особо важных задач. Аутсорсинговая компания может проконсультировать и оценить выполненную новичком задачу.
Также бизнес всегда ориентируется на стоимость услуг: покупать юридическое сопровождение часто оказывается выгоднее, чем ежемесячно платить зарплату штатному юристу.
Когда штатный юрист лучше
Многие компании десятилетиями используют формат «штатный юрист», потому для них это наиболее эффективно. Какие преимущества у штатного специалиста?
Плюсы
Штатный юрист всегда на рабочем месте. Очень удобно, когда юрист рядом. Ему можно быстро поручить задачу и проконтролировать результат. Если штатный юрист сидит в офисе, то руководитель может зайти к нему в кабинет за быстрой консультацией или просто повысить мотивацию своим присутствием в соседнем кабинете.
Штатный юрист (как правило) знает специфику своей компании. Он разбирается во «внутренней кухне» и процессах, знает сотрудников и ключевых бизнес-партнеров. Например, организация регулярно участвует в тендерах одного и того же заказчика на строительство объектов. Юрист не только разбирается в стройке, но и знает, как взаимодействовать с заказчиком, какие документы предоставлять для участия в тендере, заключения договора и оформления закрывающих документов о приемке.
Штатный юрист может обходиться дешевле. Его зарплата установлена в трудовом договоре, поэтому руководитель всегда знает, сколько он должен заплатить своему юристу. Это может быть фиксированный оклад или оклад (+ %). Цена на юридическое сопровождение также может быть зафиксирована в договоре оказания услуг, но при незапланированном росте объема работ она, скорее всего, будет пересмотрена — бизнес куда реже занимается благотворительностью, чем простые смертные, которые боятся попросить повышения из-за личных причин. Утешает то, что повысившийся счет вам выставят только в следующем месяце (а то и через пару месяцев), и у вас будет возможность к этому подготовиться, а если сумма стала некомфортной — расторгнуть договор без санкций.
Минусы
Несмотря на очевидные плюсы юриста в штате, этот формат имеет ряд недостатков. Например, юрист, который долгие годы работает в одной и той же компании, отказывается от решения новых задач. Его навыки заточены под однотипные вопросы, и его большой опыт оказывается однообразным. Если у работодателя возникает узкоспециализированный запрос, юрист не может его решить.
Еще один из основных минусов для компаний — специалист может уйти на длительный больничный или в отпуск, и тогда юридические задачи встанут на паузу. Но есть выход — делегировать задачи юридическому аутсорсингу.
Команда юристов Kelin оказывает юридическое сопровождение бизнеса всех уровней сложности. Полный спектр услуг в разных отраслях права от оформления внутренней документации до защиты в судах. Работают по подписке с фиксированной стоимостью без ограничений по количеству и типам задач — получается дешевле, чем штатный юрист, а клиенты говорят, что еще и эффективнее. Первую задачу выполняют бесплатно.
Когда юридический аутсорсинг лучше
Сейчас многие компании отдают на аутсорс почти все задачи, кроме связанных с их основной деятельностью. Даже консерваторы уже привыкли пользоваться подрядчиками по бухучету, маркетингу, разработке — а юридическим аутсорсом пока пользуются самые продвинутые — или самые смелые? Рассказываем о плюсах и минусах юридического сопровождения как услуги.
Плюсы аутсорса правовой сферы
Квалифицированная команда. В аутсорсинговых юридических компаниях всегда работают специалисты, которые имеют опыт решения вопросов в различных сферах: медицина, IT, недвижимость, снабжение государственных учреждений, охранные услуги и т.д. Каждая сфера — это специализированные федеральные законы, приказы, распоряжения и ведомственные письма. Один специалист физически не в силах охватить такой массив нормативов. Когда есть команда, всегда найдется коллега, который поможет найти нужное решение. Кроме этого, за бизнесом могут закрепить отдельного специалиста, который специализируется на конкретной нише, например, юридическом сопровождении импорта продовольственных товаров «под ключ».
Прозрачные условия сотрудничества. Перед началом работы стороны обсуждают условия юридического сопровождения и отражают их в договоре оказания услуг. Бизнес заранее знает, какие задачи для него выполнит компания. За юридическую помощь бизнес платит вознаграждение и не платит налоги и страховые взносы (тогда как эти обязательные платежи предусмотрены по штатным сотрудникам).
Вариативность услуг. Если бизнесу не нужно полноценное сопровождение, то можно заказать отдельную задачу, пакет услуг или проект. Это один из способов экономии бюджета бизнеса, когда юридическая помощь нужна не на постоянной основе, а время от времени.
Абонентское обслуживание. Это юридическая помощь на регулярной и непрерывной основе. Абонентское обслуживание включает в себя как сопровождение под ключ, так и выполнение отдельных видов работ, например, по трудовому праву или подготовке к судебным спорам. Такое обслуживание выгодно для клиента, потому что агентства предлагают тарифы под запросы бизнеса без скрытых доплат и неожиданных расходов.
Минусы аутсорса правовой сферы
Какие недостатки у юридического аутсорсинга? На самом деле их не так много.
Агентства имеют четкий график работы, например, с 9-00 до 18-00. Если у бизнеса срочная задача, то после шести вечера он не сможет ее решить, придется ждать утра.
Есть риск обратиться в недобросовестную юридическую компанию и получить некачественное выполнение услуг. В интернете очень много объявлений о юридическом сопровождении бизнеса, но без рекомендаций сложно найти надежного аутсорсера .
Бизнес-юристы для удобной и безопасной работы
Станем надежным партнером по защите вашего бизнеса. Выстраиваем культуру долгосрочных отношений, решаем все вопросы и не требуем лишнего внимания, траты времени и денег
Расчет стоимости
Расчет стоимости как штатного юриста, так и юридического сопровождения зависит от множества факторов. Правильная калькуляция подскажет бизнесу, какой формат работы для него выгоднее и эффективнее.
Затраты на штатного юриста
Шаг 1. Понять, какой специалист вам нужен. Допустим, компания из Москвы занимается поставками медицинских изделий.
Портрет штатного юриста: работа в офисе, опыт 1–3 года, знание узкоспециализированных НПА, составление договоров, проверка внутренней документации, взаимодействие с контрольными органами, участие в судебных спорах.
Шаг 2. Изучить аналогичные предложения на рынке. Для этого достаточно открыть популярные рекрутинговые сайты и посмотреть, какие вакансии на них опубликованы.
По Москве и МО з/п юриста в соответствии с нашим портретом находится в диапазоне от 90 до 120 тыс. рублей. В крупных компаниях может доходить до 200 тыс. рублей. З/п юриста с опытом до одного года в этих регионах — от 60 до 80 тыс. рублей. Помощника юриста — от 30 до 40 тыс. рублей.
Шаг 3. Разработать KPI или систему мотивации Эффективность штатного юриста проще всего отслеживать по ключевым показателям: объем подготовленной документации, количество выигранных судебных дел и т.д. Все результаты заносятся в таблицу и учитываются при начислении зарплаты.
Шаг 4. Определиться с формой начисления заработной платы. На этом этапе нужно решить, как вы хотите платить зарплату штатному специалисту — оклад или оклад плюс проценты. Большую мотивацию имеют специалисты, которые получают дополнительный процент от сделок или премии.
Шаг 5. Учесть обязательные платежи. Работодатели — это налоговые агенты, которые должны удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ с зарплаты сотрудников. Также они должны платить страховые взносы в размере 30% от зарплаты работника. Это статья расходов, о которой следует помнить, рассчитывая стоимость штатного специалиста.
В затраты входит также организация рабочего места — например, покупка техники (принтер, компьютер) и канцелярии в кабинет юриста, оплата электричества и доступа к справочно-правовым базам, необходимых для работы. В итоге может получиться значительная сумма, именно поэтому бизнес все чаще предпочитает обращаться в аутсорсинговые компании.
Стоимость юридического сопровождения
Преимущества юридического сопровождения в том, что не нужно платить зарплатные налоги за специалиста, содержать офисный кабинет и покупать технику — эти расходы для своих сотрудников несет аутсорсинговая компания.
Как рассчитывается стоимость юридического сопровождения?
Шаг 1. Предварительное обсуждение условий. Перед началом работы с клиентом связывается представитель юридической компании, чтобы обсудить условия работы. Это позволяет клиентам понять, за что они платят, и избежать неожиданных расходов в будущем.
Шаг 2. Получение коммерческого предложения. Представитель компании может назвать предварительную стоимость услуг, исходя из запроса клиента, если услуга стандартная и указана в прайсе. Если услуга специфическая или клиент хочет получить помощь выборочно из стандартного пакета услуг, то представитель может дать ответ через некоторое время после согласования с командой, например, через 1–2 часа или пару рабочих дней.
Шаг 3. Оформление договора. На этом этапе важно реалистично документировать ожидания сторон, чтобы в будущем не возникло недоразумений. Чем больше нюансов в вашем вопросе, тем больше времени и усилий потребуется юристам. Например, проведение Due diligence или участие в сложных судебных процессах обойдутся дороже, чем работа с договорами.
Заключение
Выбор между штатным юристом и аутсорсингом зависит от множества факторов: масштаба бизнеса, объема и сложности юридических задач, бюджета и срочности решений. Для одних компаний штатный специалист становится незаменимым помощником, глубоко понимающим внутренние процессы. Для других аутсорсинг открывает доступ к команде экспертов разного профиля, оперативно решающей любые юридические вопросы.
Оба формата имеют свои преимущества и недостатки. Штатный юрист всегда рядом и погружен в процессы и проблемы компании, а аутсорсинг позволяет гибко и экономично решать задачи, требующие разнопрофильной экспертизы. Выбор за вами: ориентируйтесь на потребности вашего бизнеса и выбирайте наиболее выгодное и эффективное решение.
Компания Kelin предлагает своим клиентам абонентское обслуживание, которое включает в себя решение всех юридических вопросов — или какого-то отдельного направления, на ваш выбор. Стоимость сопровождения рассчитывается индивидуально и затем фиксируется, поэтому вам не нужно опасаться никаких неожиданных платежей. Все юристы Kelin регулярно подтверждают квалификацию, и финансовая ответственность компании за качество работ зафиксирована в договоре. А результаты этой работы подтверждают кейсы и отзывы клиентов.
Бизнес-юристы для удобной и безопасной работы
Станем надежным партнером по защите вашего бизнеса. Выстраиваем культуру долгосрочных отношений, решаем все вопросы и не требуем лишнего внимания, траты времени и денег
Реклама: ООО Келин, ИНН 9706007244, erid: 2W5zFGqLn2U
Начать дискуссию