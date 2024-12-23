Штатный юрист или аутсорсинг: что выгоднее, а главное, эффективнее для вашего бизнеса 

Каждая компания выбирает сама, какой формат сотрудничества ей подходит больше — юрист в штате или юридический аутсорсинг.

Все началось еще со времени изоляции, когда компаниям приходилось закрываться и сокращать сотрудников. Невыгодно было держать полноценные подразделения и выплачивать ежемесячно зарплаты специалистам. Чтобы «оставаться на плаву», многие предприятия перешли на удаленку и начали обращаться к услугам агентств по юридическому сопровождению.

Формат аутсорсинга юридических услуг хорошо зарекомендовал себя, и часть компаний сегодня полностью внедрила его в свои бизнес-процессы.

По каким критериям выбирают исполнителя:

Количество юридических задач. Крупные компании решают юридические задачи каждый день и в большом объеме, поэтому с юристами они взаимодействуют постоянно. Единственный юрист в штате может не справиться с такой нагрузкой, поэтому компании нанимают целые юридические отделы или пользуются юридическим аутсорсингом. Разнообразие юридических задач. Однотипные и рутинные задачи бизнеса легко выполняет один юрист в штате. Если задачи разнообразные и требуют опыта в узкоспециализированных вопросах, то у специалиста должна быть категория не менее senior (=старший), чтобы ему под силу была любая задача. Если такого универсального специалиста в штате нет, время задуматься об аутсорсинге юридических услуг. Масштаб бизнеса. Чем больше бизнес, тем сложнее у него юридические запросы. Штатный юрист обычно специализируется в определенной области, например, оформление договоров. Если к нему попадает задача не из его сферы компетенций, потребуется время, чтобы разобраться и выполнить ее квалифицированно. В аутсорсинговых юридических компаниях всегда подбирается команда компетентных специалистов, которые могут выполнить любую, даже узкоспециализированную задачу в короткие сроки. Количество и вероятность срочных задач. Многие штатные юристы имеют большую загруженность. Их нельзя «масштабировать» при кратковременном всплеске задач или форс-мажорах. Поэтому даже те компании, у которых есть человек в штате, могут отдавать срочные задачи на аутсорс, чтобы решить их в нужный срок. Объем услуг. Аутсорсинговые компании могут как оказывать отдельные услуги, так и выполнять юридическое сопровождение «под ключ». Если у бизнеса есть задачи и по договорам, и по проверке контрагентов, по ВЭД и трудовому праву, то 1–2 из этих направлений можно (чаще всего — нужно) отдать на аутсорс. А если в штате нет своего специалиста, то юридическая компания может сопровождать все направления, так как имеет большую команду профессионалов разной специализации.

Компании учитывают и другие критерии при выборе формата работы с юристами. Допустим, они могут иметь в штате юриста-недавнего выпускника, и хотят перепроверить его компетенции при исполнении особо важных задач. Аутсорсинговая компания может проконсультировать и оценить выполненную новичком задачу.

Также бизнес всегда ориентируется на стоимость услуг: покупать юридическое сопровождение часто оказывается выгоднее, чем ежемесячно платить зарплату штатному юристу.