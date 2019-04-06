Бренды могут беседовать на «Клерке»

Владельцы блогов компаний теперь могут общаться с аудиторией «Клерка», используя "брендированный" аккаунт компании. И для этого не нужно создавать новый аккаунт.

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А вот пример дискуссии, где "СКБ Контур" общается с пользователями.

Вот ссылка, посмотрите своими глазами: https://www.klerk.ru/buh/news/484307/.

Обратите внимание, что ссылка с аватара ведет в блог "СКБ Контур". Так добавляются новые подписчики.

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