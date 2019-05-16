Что творится с курсами для бухгалтеров. И почему вам это все не надо (или надо)

Чувствуете, что не успеваете за всеми изменениями в НК? Устали читать страшилки и не знать, как защититься от субсидиарки? Надоело слушать от коллег «Да у тебя просто нет бухгалтерского образования»? Тогда пора задуматься о профобучении. Только не кидайтесь в омут с головой. Давайте вместе разбираться — когда нужно несколько месяцев ишачить на диплом о профпереподготовке, а когда достаточно онлайн-курса с дельным лектором, который все разложит по полочкам.

Какие есть программы профобучения

Если вкратце, то их куча.

Есть аттестат ИПБ: неоднозначная, по мнению многих бухгалтеров, штука (некоторые даже называют это грандиозной аферой по выкачиванию из бухгалтеров денег). Для него нужно ежегодно повышать квалификацию на определенное количество часов.

Есть корочки, которые выдают образовательные учреждения с лицензиями.

Например, у «Актиона» («Главбух», «УНП» и другие) есть такая лицензия, и они выдают по итогам или диплом о профпереподготовке, или удостоверение о повышении квалификации.

Аналогичные программы для бухгалтеров есть на базе практически всех институтов.

Чтобы учиться на таких программах, даже если вы по образованию далеки от бухгалтерии, достаточно документа о среднем профессиональном или высшем образовании.

Вопрос в том, насколько качественно из сталевара за несколько недель научат в бухгалтеры...

Есть просто курсы, которые дают выпускникам сертификаты об их прохождении.

Есть семинары и конференции — они могут идти один день или несколько. Не стоит думать, что на семинаре ничему не научат. Семинары часто выстраивают в формате мастер-классов, а это самый ценный формат.

Какой формат обучения выбрать?

Можно онлайн, можно очно. На саму «бумажку» по окончании курса это не влияет. Закон об образовании допускает дистанционное обучение.

Правда, есть ограничения. Если хотите получить полноценную специальность бухгалтера, то полностью дистанционно вы обучаться не можете. Обычно это решается так: аттестацию проводят очно.

Многие боятся, что онлайн-программы менее ценятся работодателями. Такое было, наверное, лет 10 назад. По прогнозам экспертов, к 2021 году доля онлайн-образования в России будет порядка 19 %.

Какой тип курсов выбрать?

Не побоимся банальности, но все зависит от ваших нужд.

Нужно научиться проходить налоговые проверки без потерь, вести кадровую документацию или стать крутым профи в 1С — выбирайте просто курсы.

Нужно переучиться из повара в бухгалтеры — подумайте о дипломе о профпереподготовке. Нужно понимать: даже с такой корочкой устроиться сразу на нормальное место будет сложно. В бухгалтерии очень важна практика: одна неправильная кнопочка, и здравствуй разбирательство с налоговой. Если уж решили получать бухобразование с нуля, ищите такие программы, где обеспечивают практикой на предприятиях или гарантируют трудоустройство.

Сколько придется отдать

За профпереподготовку — от 25 до 70 тысяч.

За удостоверение о повышении квалификации — все зависит от количества часов. В среднем — около 20 тысяч.

За онлайн-курсы — от 7 до 15 тысяч.

За семинар — в районе 10 тысяч.

За однодневную конференцию — тысяч 7-10 (если она невыездная).

Какие лекторы сейчас популярны

Положа руку на сердце, основной гастролирующий состав авторов курсов и семинаров не меняется уже лет 15.

Популярных лекторов — порядка 20 штук.

Есть действительно хорошие специалисты: например, Рабинович, Мухин, Климова, Воронцова, Смирнова.

Они хорошо знают предмет и практику, умеют отвечать на вопросы и не допускают фактических ошибок.

А есть те, кто погряз в теории и привыкли получать гонорары просто за свои регалии.

А вот новых лекторов практически нет! Это одна из главных проблем современных курсов для бухгалтеров. Сфера очень быстро меняется: чего только новая программа АИС3 стоит. Нужны молодые, активные, погруженные в практику и имеющие выход на налоговую авторы.

Как понять, хорошо ли вас научат

Есть несколько маркеров, которые подскажут, дадут ли вам на курсах действительно ценную для работы информацию.

Смотрите на должность лектора:

Если в ней есть, кроме к.э.н. и прочих ненужных на практике вещей, что-то типа «начальник налогового департамента» — круто.

Если в должности есть «советник государственной службы» — то, скорее всего, лектор раньше работал в налоговой. Это тоже отлично!

Если раньше автор курса работал в полиции — обычной, а может, давно в налоговой — это очень ценно. Во-первых, такие люди обычно держат связи с коллегами, которые еще в органах. Во-вторых, у них самая нужная информация: то есть та, что поможет вам не довести свою работу до общения с полицией.

Почитайте отзывы: ищите в поисковиках по имени лектора.

Обратите внимание на организатора: если это очередное ООО «Конс-плюс-минус-давайте ваши деньги», который пригласил за бешеные деньги распиаренного автора, то стоит подумать.

В чем риск? Во-первых, у таких организаторов часто бывают отмены мероприятий из-за недобора слушателей. Во-вторых, если вам важен сертификат или корочка, то лучше, если в нем будет значиться организатор, который у всех на слуху.

Какой вывод сделали мы в «Клерке»?

1) Нужны новые лекторы, которые отлично разбираются не только в предмете, но и могут просто и на примерах дать реальные советы, как бухгалтеру вести работу безопасно и с наименьшими трудозатратами.

2) Отлично, если есть возможность не ездить на аттестации, а проходить их онлайн.

3) Хорошо, если в течение курса можно задать вопросы эксперту, чтобы получать нормальную обратную связь.

Мы открываем проект по онлайн-курсам. Хотим сделать их такими же, как «Клерк»: почти бесплатными, незанудными и полезными.

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