Бухгалтеры будут все успевать. Революция для усталых бухгалтеров

Мы знаем, каково это — работать бухгалтерам. Мы знаем, что НДС в отчетный период расшифровывается, как «нет дома сегодня». Мы знаем, что клиенты или директор не уважают ваши выходные, а отпуск у вас с ноутбуком на коленках.
Мы знаем все боли бухгалтера и хотим от них избавить. Поэтому запускаем очень крутой курс «Как бухгалтеру все успевать: работающие техники».
Курс стартует 10 сентября. Стоит 2700 руб. Но до начала курса вы можете приобрести его с 15% скидкой. Обучение обойдется в 2295 руб.
Наш курс — это проверенная практикой система специально для бухгалтеров.
Вы научитесь:
- Как снизить стресс на работе;
- Как навести порядок и перестать работать по вечерам, в выходные, в отпуске;
- Как перестать бояться ошибок и быть уверенной в том, что все делаешь правильно;
- Как выстроить отношения с подчиненными, делегировать задачи и вместе с задачами передавать ответственность за результат;
- Где брать энергию для работы и больше времени проводить с семьей.
Создавали курс специально для бухгалтеров. Но, если честно, он подойдет всем, кто хочет стать эффективнее и добиться того, чтобы работа не мешала личной жизни.
Как построено обучение
Наш курс — это практика.
Минимум теории, максимум полезных упражнений.
Проходите обучение в своем ритме, главное, не ленитесь прорабатывать все техники.
Преподаватель
Ирина Морозова, аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог.
Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией.
Автор курсов «Тайм-менеджмент для бухгалтера» и «Отчётность без стресса» и статей в профильных журналах и газетах.
«Так получилось, что я знаю все боли и проблемы, с которыми сталкивается бухгалтер и главный бухгалтер каждый день в своей работе. И то, как эти проблемы влияют на личную жизнь.
Курс, который мы сделали с „Клерком“ — это практика, пошаговые инструкции, инструменты для быстрого и комфортного достижения результата. Мы сделали текст простым и с примерами.»
Записывайтесь на курс с 15 % скидкой.
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