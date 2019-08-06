Бухгалтеры будут все успевать. Революция для усталых бухгалтеров

Мы знаем, каково это — работать бухгалтерам. Мы знаем, что НДС в отчетный период расшифровывается, как «нет дома сегодня». Мы знаем, что клиенты или директор не уважают ваши выходные, а отпуск у вас с ноутбуком на коленках.

Мы знаем все боли бухгалтера и хотим от них избавить. Поэтому запускаем очень крутой курс «Как бухгалтеру все успевать: работающие техники».

Курс стартует 10 сентября. Стоит 2700 руб. Но до начала курса вы можете приобрести его с 15% скидкой. Обучение обойдется в 2295 руб. Хочу купить!

Наш курс — это проверенная практикой система специально для бухгалтеров.

Вы научитесь:

Как снизить стресс на работе;

Как навести порядок и перестать работать по вечерам, в выходные, в отпуске;

Как перестать бояться ошибок и быть уверенной в том, что все делаешь правильно;

Как выстроить отношения с подчиненными, делегировать задачи и вместе с задачами передавать ответственность за результат;

Где брать энергию для работы и больше времени проводить с семьей.

Создавали курс специально для бухгалтеров. Но, если честно, он подойдет всем, кто хочет стать эффективнее и добиться того, чтобы работа не мешала личной жизни.

Посмотрите план онлайн-курса.

Как построено обучение

Наш курс — это практика.

Минимум теории, максимум полезных упражнений.

Проходите обучение в своем ритме, главное, не ленитесь прорабатывать все техники.

Преподаватель

Ирина Морозова, аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог.

Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией.

Автор курсов «Тайм-менеджмент для бухгалтера» и «Отчётность без стресса» и статей в профильных журналах и газетах.

«Так получилось, что я знаю все боли и проблемы, с которыми сталкивается бухгалтер и главный бухгалтер каждый день в своей работе. И то, как эти проблемы влияют на личную жизнь.

Курс, который мы сделали с „Клерком“ — это практика, пошаговые инструкции, инструменты для быстрого и комфортного достижения результата. Мы сделали текст простым и с примерами.»