Шок, сенсация, смотреть всем. Через «Клерк» теперь можно сдавать отчетность

«Клерк» начинает подключение к новому сервису отправки электронной отчётности от Калуга Астрал — Астрал Отчёт.

Входить в сервис теперь можно непосредственно с нашего сайта зарегистрированным пользователям.

Для этого мы сделали совместный проект Клерк-Отчётность.

Тем, кто подключится к Клерк-Отчетность, мы дарим «Клерк» без рекламы! Безвозмездно, то есть даром.

Сервис предоставляет абонентам традиционные возможности передачи отчётности в:

ФНС,

ПФР,

ФСС,

Росстат,

Росалкогольрегулирование,

а также обмен письмами и другими документами с органами из перечисленных, поддерживающими такой документооборот.

Можно загружать отчеты из сторонних программ в виде стандартных xml-файлов.

Еще в системе можно работать с больничными, делать запросы в ИОН, ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Посмотрите на нашу систему отправки отчетности https://www.klerk.ru/report/

Но... Почему именно Клерк-Отчетность?

В отличие от традиционной программы Астрал Отчёт и её аналогов от других операторов сервис не привязан к конкретному компьютеру при работе.

Работать в нём можно с любого Windows-компьютера, на котором:

установлены современный Интернет-браузер (поддерживаются Firefox и Chrome),

программа-криптопровайдер (свежая версия КриптоПро CSP или бесплатного VipNet CSP),

сертификат электронной подписи абонента с закрытым ключом и специальная небольшая программа от Калуга Астрал, обеспечивающая доступ из браузера к функциям электронной подписи.

Подробности про то, как все это без проблем сделать — тут.

Что дает все это? Пользователь может использовать электронную подпись не только для работы с электронной отчётностью и документооборотом, но и в иных целях — например, для входа на государственные порталы (Личный кабинет налогоплательщика и т. д.). Это выгодно отличает новый сервис от аналогов, использующих облачные электронные подписи.

Посмотрите, как в Клерк-Отчётность все классно и удобно.

Добавить организацию проще простого:

Сдать отчет — тоже:

Как подключиться к Клерк-Отчетность

Шаг 1. Все правильно настройте на компьютере по инструкции отсюда.

Шаг 2. Заходите сюда и нажимайте на кнопку в право верхнем углу «Подключить организацию».

Шаг 3. Вводите ИНН организации, система ее находит.

Шаг 4. Нажимаете «Подключить организацию».

Шаг 5. Заполняете данные по заявке.

Шаг 6. Ждите, пока наши менеджеры свяжутся с вами, заключим договор, выставим счет и можно будет начать работу.