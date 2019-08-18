Четыре новые вакансии для бухгалтеров

Новая порция вакансий из канала Бух.Джоб — вакансии для бухгалтеров. Подписывайтесь на канал, чтобы получать свежие вакансии самым первым.

Итак, четыре новых вакансий.

1 Вакансия: главный бухгалтер малого предприятия на ОСН в Газстрой (Строительство и ремонт объектов газификации) Обязанности: функции бухгалтерии (в единственном лице) Требуемые умения и навыки: функции бухгалтерии Расположение: Тверь З/п: 40-60 тыс. рублей Условия работы: полная занятость пн-пт Контакты: ludva2@mail.ru

2 Вакансия: главный бухгалтер без права подписи в МАРБУХ (консалтинг) Обязанности: — ведение нескольких юридических лиц, обслуживающихся в компании, с разными видами деятельности, системами налогообложения; — ведение бухгалтерского и налогового учета, кроме участков «Первичная документация» и «Заработная плата и фонды» и т.д. Расположение: Одинцово МО З/п: 40-60 тыс. рублей Контакты: Глушкова Юлия 79913570075

3 Вакансия: бухгалтер в ООО «Проксима Текнолоджи» (патентно-юридические услуги) Обязанности: — Ведение бухгалтерского и налогового учета; — Кадровое и административное делопроизводство. Требуемые умения и навыки: — Высшее профильное образование; — Опыт работы в бухгалтерии не менее двух лет; — Знание офисных программ и техники; — Усидчивость, внимательность, ответственность, пунктуальность, исполнительность; — Отсутствие вредных привычек. Расположение: Москва З/п: 40-60 тыс. рублей Условия работы: Работа в офисе 5/2, 8 ч., по ТК РФ, в комфортабельном бизнес-центре (15 мин. пешком от метро Юго-Западная) Контакты: lk@proxima-t.com

4 Вакансия: Главный бухгалтер в ООО «Совместные решения» (1С:БухОбслуживание) Обязанности: главный бухгалтер, руководитель рабочей группы (РГ), аутсорсинг бухгалтерских услуг. Требуемые умения и навыки: опыт руководством штатом бухгалтеров в должности главный бухгалтер. Расположение: Омск З/п: 30-40 тыс. рублей Условия работы: официальное трудоустройство. Полный рабочий день в офисе. Контакты: mishin@sovre.ru

Как разместить вакансию?

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