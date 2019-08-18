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Четыре новые вакансии для бухгалтеров

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Новая порция вакансий из канала Бух.Джоб — вакансии для бухгалтеров. Подписывайтесь на канал, чтобы получать свежие вакансии самым первым.

Итак, четыре новых вакансий.

1

Вакансия: главный бухгалтер малого предприятия на ОСН в Газстрой (Строительство и ремонт объектов газификации)

Обязанности: функции бухгалтерии (в единственном лице)

Требуемые умения и навыки: функции бухгалтерии

Расположение: Тверь

З/п: 40-60 тыс. рублей

Условия работы: полная занятость пн-пт

Контакты: ludva2@mail.ru

 

2

Вакансия: главный бухгалтер без права подписи в МАРБУХ (консалтинг)

Обязанности:

— ведение нескольких юридических лиц, обслуживающихся в компании, с разными видами деятельности, системами налогообложения;

— ведение бухгалтерского и налогового учета, кроме участков «Первичная документация» и «Заработная плата и фонды» и т.д.

Расположение: Одинцово МО

З/п: 40-60 тыс. рублей

Контакты: Глушкова Юлия 79913570075

 

3

Вакансия: бухгалтер в ООО «Проксима Текнолоджи» (патентно-юридические услуги)

Обязанности:

— Ведение бухгалтерского и налогового учета;

— Кадровое и административное делопроизводство.

Требуемые умения и навыки:

— Высшее профильное образование;

— Опыт работы в бухгалтерии не менее двух лет;

— Знание офисных программ и техники;

— Усидчивость, внимательность, ответственность, пунктуальность, исполнительность;

— Отсутствие вредных привычек.

Расположение: Москва

З/п: 40-60 тыс. рублей

Условия работы: Работа в офисе 5/2, 8 ч., по ТК РФ, в комфортабельном бизнес-центре (15 мин. пешком от метро Юго-Западная)

Контакты: lk@proxima-t.com

 

4

Вакансия: Главный бухгалтер в ООО «Совместные решения» (1С:БухОбслуживание)

Обязанности: главный бухгалтер, руководитель рабочей группы (РГ), аутсорсинг бухгалтерских услуг.

Требуемые умения и навыки: опыт руководством штатом бухгалтеров в должности главный бухгалтер.

Расположение: Омск

З/п: 30-40 тыс. рублей

Условия работы: официальное трудоустройство. Полный рабочий день в офисе.

Контакты: mishin@sovre.ru

 

Как разместить вакансию?

1. Для того чтобы опубликовать вакансию нужно заполнить форму вот тут, где описать вакансию для бухгалтера или другого финансового специалиста.

3. После модерации мы опубликуем вакансию в Telegram: https://t.me/buhjob и https://t.me/buhhunter. В этих группах почти тысяча бухгалтеров в активном поиске работы.

4. А вам останется только ждать нового специалиста. Поверьте, недолго. На «Клерке» очень много посетителей. 