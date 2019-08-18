Четыре новые вакансии для бухгалтеров

Новая порция вакансий из канала Бух.Джоб — вакансии для бухгалтеров. Подписывайтесь на канал, чтобы получать свежие вакансии самым первым.
Итак, четыре новых вакансий.
1Вакансия: главный бухгалтер малого предприятия на ОСН в Газстрой (Строительство и ремонт объектов газификации)
Обязанности: функции бухгалтерии (в единственном лице)
Требуемые умения и навыки: функции бухгалтерии
Расположение: Тверь
З/п: 40-60 тыс. рублей
Условия работы: полная занятость пн-пт
Контакты: ludva2@mail.ru
2
Вакансия: главный бухгалтер без права подписи в МАРБУХ (консалтинг)
Обязанности:
— ведение нескольких юридических лиц, обслуживающихся в компании, с разными видами деятельности, системами налогообложения;
— ведение бухгалтерского и налогового учета, кроме участков «Первичная документация» и «Заработная плата и фонды» и т.д.
Расположение: Одинцово МО
З/п: 40-60 тыс. рублей
Контакты: Глушкова Юлия 79913570075
3
Вакансия: бухгалтер в ООО «Проксима Текнолоджи» (патентно-юридические услуги)
Обязанности:
— Ведение бухгалтерского и налогового учета;
— Кадровое и административное делопроизводство.
Требуемые умения и навыки:
— Высшее профильное образование;
— Опыт работы в бухгалтерии не менее двух лет;
— Знание офисных программ и техники;
— Усидчивость, внимательность, ответственность, пунктуальность, исполнительность;
— Отсутствие вредных привычек.
Расположение: Москва
З/п: 40-60 тыс. рублей
Условия работы: Работа в офисе 5/2, 8 ч., по ТК РФ, в комфортабельном бизнес-центре (15 мин. пешком от метро Юго-Западная)
Контакты: lk@proxima-t.com
4
Вакансия: Главный бухгалтер в ООО «Совместные решения» (1С:БухОбслуживание)
Обязанности: главный бухгалтер, руководитель рабочей группы (РГ), аутсорсинг бухгалтерских услуг.
Требуемые умения и навыки: опыт руководством штатом бухгалтеров в должности главный бухгалтер.
Расположение: Омск
З/п: 30-40 тыс. рублей
Условия работы: официальное трудоустройство. Полный рабочий день в офисе.
Контакты: mishin@sovre.ru
Как разместить вакансию?
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