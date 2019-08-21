Бух.Джоб: 9 новых вакансий для бухгалтеров

Вакансий все больше - сегодня девять.
1Вакансия: Главный бухгалтер в Спортика (Производство спортивного оборудования )
Обязанности: полное сопровождение бухгалтерского учета.
Требуемые умения и навыки: знание ОСНО, УСНО.
Расположение: Иваново
З/п: 20-40 тыс. рублей
Условия работы: полная занятость, 5х2, с 9 до 18 час.
Контакты: sportica@mail.ru
2Вакансия: Главный бухгалтер в Марбух (консалтинговое агентство)
Обязанности:
— ведение нескольких юридических лиц, обслуживающихся в компании, с разными видами деятельности, системами налогообложения;
— ведение бухгалтерского и налогового учета, кроме участков «Первичная документация» и «Заработная плата и фонды».
Требуемые умения и навыки:
— высшее профильное образование;
— знание всех участков бухгалтерского учета в полном объеме, различных режимов налогообложения.
Расположение: Одинцово МО
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы: график работы 5/2 с 9-00 до 18-00, возможно изменение по необходимости.
Контакты: +79913570075 Юлия
3Вакансия: Бухгалтер в Аудиторская компания (аутсорсинг в сфере бухгалтерских услуг)
Обязанности: ведение от 2-х и более организаций на ОСНО и УСН.
Требуемые умения и навыки:
— знание бухгалтерского и налогового законодательства;
— владение 1С Бухгалтерией и 1С ЗУП.
Расположение: Москва
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы: рабочий день с 10 до 18, на территории работодателя.
Контакты: Елена Федоровна info@afbp.ru
4Вакансия: Главный бухгалтер в ИП (УСН 6%) в Одеон (Розничная торговля)
Обязанности:
— ведение бухгалтерии 2 ИП на УСН (6%) (розничная торговля) с небольшими оборотами;
— касса;
— начисление зп;
— банк;
— налоги
(без кадрового учета, без ведения договоров).
Требуемые умения и навыки:
— Опыт работы в аналогичной должности от 1 года;
— Знание программы 1С-Бухгалтерия обязательно.
Огромная просьба не писать бухгалтерам на Участок или с предложениями удаленки (первичку никто отправлять не будет)
Расположение: Москва
З/п: 40-60 тыс.рублей
Контакты: 5332297@mail.ru
5Вакансия: Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера
Расположение: Казань
З/п: 40-60 тысяч рублей
Условия работы: постоянно
Контакты: Елена elena.ganieva0803@yandex.ru
6Вакансия: бухгалтер в Ваш Бухгалтер (бухгалтерские услуги)
Обязанности:
— контроль ведения кассовых и банковских операций;
— отражение первичной документации в бухгалтерском учете;
— учет ОС и ТМЦ.
Требуемые умения и навыки:
— опыт работы на менее 3-х лет;
— знание 1С 8.3.
Расположение: Ростов-на-Дону
З/п: от 25 тыс. рублей
Условия работы: пятидневная рабочая неделя, соблюдение ТК.
Контакты: gb@buh-v.ru
7Вакансия: Бухгалтер по расчету с поставщиками и покупателями в ООО ФЦ "Пионер Сервис" (Сервисное обслуживание)
Обязанности: ведение поставщиков, покупателей.
Требуемые умения и навыки: знание участка поставщики и покупатели.
Расположение: Санкт-Петербург
З/п: 20-40 тыс. рублей
Условия работы: полный рабочий день.
Контакты: +79818112058
8Вакансия: Удаленный Бухгалтер по расчету заработной платы в Бухгалтерская компания МАРБУХ (Бухгалтерские услуги)
Обязанности:
— расчет заработной платы, отпускных, больничных, пособий, командировочных и т.д. в 1С ЗУП 8.3;
— расчеты с физическими лицами по договорам гражданско-правового порядка, договорам займа, договорам аренды и т.д.;
— ведение кадрового учета клиентов.
Расположение: Одинцово
З/п: по результатам собеседования
Условия работы: удаленно
Контакты: +79913570075 Juli Glushkova buh1@marbuh.ru
9Вакансия: ООО Консалтинговая компания "Оптима" в Оптима (Консалтинг)
Обязанности:
— учет и обработка первичной документации;
— расчет ЗП;
— сдача отчетности.
Требуемые умения и навыки:
— знание 1С "Предприятие" 8.х, ЗУП;
— знание систем налогообложения УСНО, ОСНО;
— свободное владение офисными программами (Word, Excel).
Расположение: Екатеринбург
З/п: 40-60 тыс. рублей
Условия работы:
— трудоустройство согласно ТК РФ, полный социальный пакет в соответствии с ТК РФ;
— заработная плата от 35-45 тыс. рублей;
— условия для профессионального развития и дополнительного заработка внутри компании.
Контакты: info@optima-ural.ru
Как разместить вакансию?
1. Для того чтобы опубликовать вакансию нужно заполнить форму вот тут, где описать вакансию для бухгалтера или другого финансового специалиста.
3. После модерации мы опубликуем вакансию в Telegram: https://t.me/buhjob и https://t.me/buhhunter. В этих группах почти тысяча бухгалтеров в активном поиске работы.
4. А вам останется только ждать нового специалиста. Поверьте, недолго. На «Клерке» очень много посетителей.