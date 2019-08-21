Бух.Джоб: 9 новых вакансий для бухгалтеров

Вакансий все больше - сегодня девять.

Условия работы: график работы 5/2 с 9-00 до 18-00, возможно изменение по необходимости.

— ведение бухгалтерского и налогового учета, кроме участков «Первичная документация» и «Заработная плата и фонды».

Условия работы: рабочий день с 10 до 18, на территории работодателя.

Обязанности: ведение от 2-х и более организаций на ОСНО и УСН.

Огромная просьба не писать бухгалтерам на Участок или с предложениями удаленки (первичку никто отправлять не будет)

— Опыт работы в аналогичной должности от 1 года;

— опыт работы на менее 3-х лет;

— расчеты с физическими лицами по договорам гражданско-правового порядка, договорам займа, договорам аренды и т.д.;

Как разместить вакансию?

1. Для того чтобы опубликовать вакансию нужно заполнить форму вот тут, где описать вакансию для бухгалтера или другого финансового специалиста.

3. После модерации мы опубликуем вакансию в Telegram: https://t.me/buhjob и https://t.me/buhhunter. В этих группах почти тысяча бухгалтеров в активном поиске работы.

4. А вам останется только ждать нового специалиста. Поверьте, недолго. На «Клерке» очень много посетителей.