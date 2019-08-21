Клерк.Ру
Клерк

Бух.Джоб: 9 новых вакансий для бухгалтеров

9
Новая порция вакансий из канала Бух.Джоб — вакансии для бухгалтеров. Подписывайтесь на канал, чтобы получать свежие вакансии самым первым.

Вакансий все больше - сегодня девять.

1

Вакансия: Главный бухгалтер в Спортика (Производство спортивного оборудования )

Обязанности: полное сопровождение бухгалтерского учета.

Требуемые умения и навыки: знание ОСНО, УСНО.

Расположение: Иваново

З/п: 20-40 тыс. рублей

Условия работы: полная занятость, 5х2, с 9 до 18 час.

Контакты: sportica@mail.ru

 

2

Вакансия: Главный бухгалтер в Марбух (консалтинговое агентство)

Обязанности:

ведение нескольких юридических лиц, обслуживающихся в компании, с разными видами деятельности, системами налогообложения;

ведение бухгалтерского и налогового учета, кроме участков «Первичная документация» и «Заработная плата и фонды».

Требуемые умения и навыки:

высшее профильное образование;

знание всех участков бухгалтерского учета в полном объеме, различных режимов налогообложения.

Расположение: Одинцово МО

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы: график работы 5/2 с 9-00 до 18-00, возможно изменение по необходимости.

Контакты: +79913570075 Юлия

 

3

Вакансия: Бухгалтер в Аудиторская компания (аутсорсинг в сфере бухгалтерских услуг)

Обязанности: ведение от 2-х и более организаций на ОСНО и УСН.

Требуемые умения и навыки:

— знание бухгалтерского и налогового законодательства;

владение 1С Бухгалтерией и 1С ЗУП.

Расположение: Москва

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы: рабочий день с 10 до 18, на территории работодателя.

Контакты: Елена Федоровна info@afbp.ru

 

4

Вакансия: Главный бухгалтер в ИП (УСН 6%) в Одеон (Розничная торговля)

Обязанности:

ведение бухгалтерии 2 ИП на УСН (6%) (розничная торговля) с небольшими оборотами;

касса;

начисление зп;

банк;

налоги

(без кадрового учета, без ведения договоров).

Требуемые умения и навыки:

Опыт работы в аналогичной должности от 1 года;

Знание программы 1С-Бухгалтерия обязательно.

Огромная просьба не писать бухгалтерам на Участок или с предложениями удаленки (первичку никто отправлять не будет)

Расположение: Москва

З/п: 40-60 тыс.рублей

Контакты: 5332297@mail.ru

 

5

Вакансия: Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера

Расположение: Казань

З/п: 40-60 тысяч рублей

Условия работы: постоянно

Контакты: Елена elena.ganieva0803@yandex.ru

 

6

Вакансия: бухгалтер в Ваш Бухгалтер (бухгалтерские услуги)

Обязанности:

контроль ведения кассовых и банковских операций;

отражение первичной документации в бухгалтерском учете;

учет ОС и ТМЦ.

Требуемые умения и навыки:

опыт работы на менее 3-х лет;

знание 1С 8.3.

Расположение: Ростов-на-Дону

З/п: от 25 тыс. рублей

Условия работы: пятидневная рабочая неделя, соблюдение ТК.

Контакты: gb@buh-v.ru

 

7

Вакансия: Бухгалтер по расчету с поставщиками и покупателями в ООО ФЦ "Пионер Сервис" (Сервисное обслуживание)

Обязанности: ведение поставщиков, покупателей.

Требуемые умения и навыки: знание участка поставщики и покупатели.

Расположение: Санкт-Петербург

З/п: 20-40 тыс. рублей

Условия работы: полный рабочий день.

Контакты: +79818112058

 

8

Вакансия: Удаленный Бухгалтер по расчету заработной платы в Бухгалтерская компания МАРБУХ (Бухгалтерские услуги)

Обязанности:

расчет заработной платы, отпускных, больничных, пособий, командировочных и т.д. в 1С ЗУП 8.3;

расчеты с физическими лицами по договорам гражданско-правового порядка, договорам займа, договорам аренды и т.д.;

ведение кадрового учета клиентов.

Расположение: Одинцово

З/п: по результатам собеседования

Условия работы: удаленно

Контакты: +79913570075 Juli Glushkova buh1@marbuh.ru

 

9

Вакансия: ООО Консалтинговая компания "Оптима" в Оптима (Консалтинг)

Обязанности:

учет и обработка первичной документации;

расчет ЗП;

сдача отчетности.

Требуемые умения и навыки:

знание 1С "Предприятие" 8.х, ЗУП;

знание систем налогообложения УСНО, ОСНО;

свободное владение офисными программами (Word, Excel).

Расположение: Екатеринбург

З/п: 40-60 тыс. рублей

Условия работы:

трудоустройство согласно ТК РФ, полный социальный пакет в соответствии с ТК РФ;

заработная плата от 35-45 тыс. рублей;

условия для профессионального развития и дополнительного заработка внутри компании.

Контакты: info@optima-ural.ru

 

Как разместить вакансию?

1. Для того чтобы опубликовать вакансию нужно заполнить форму вот тут, где описать вакансию для бухгалтера или другого финансового специалиста.

3. После модерации мы опубликуем вакансию в Telegram: https://t.me/buhjob и https://t.me/buhhunter. В этих группах почти тысяча бухгалтеров в активном поиске работы.

4. А вам останется только ждать нового специалиста. Поверьте, недолго. На «Клерке» очень много посетителей. 