Клерк.Ру
Клерк

Бух.Джоб: новые вакансии

13

Мы получили новые поступления вакансий в канал Бух.Джоб — вакансии для бухгалтеров и представляем их вашему вниманию.

Подписывайтесь на канал, чтобы получать свежие вакансии самым первым.

1

Вакансия: Помощник главного бухгалтера в ООО "Виталия" (Общепит (56.10.01))

Обязанности:

  • первичка;
  • касса;
  • банк;
  • желательны навыки (начальный уровень) бухгалтера-калькулятора.

Требуемые умения и навыки: опыт от 1 года, приоритет имеющим его в общепите.

Расположение: Москва

З/п: 40-60 тыс. рублей

Условия работы: пятидневка, полный рабочий день, метро "Белорусская" (5 минут пешком)

Контакты: cru@list.ru +74992501146 (с 10-30 до 17-00 по будням)

 

2

Главный бухгалтер в ООО "СУ-27" (Строительство)

Обязанности:

  • ведение бухгалтерского налогового и управленческого учета;
  • формирование и сдача всех видов отчетности;
  • взаимодействие с контролирующими органами;
  • руководство бухгалтерией - в подчинении 2 человека: бухгалтер, кадровик.

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы в строительстве гл.бухгалтером от 5 лет;
  • навыки руководителя;
  • навыки работы в 1с бухгалтерия предприятия, ЗУП, ворде, экселе;
  • знание налогообложения доходов иностранных работников (желательно).

    Расположение: Липецк

    З/п: 40 тыс. рублей

    Условия работы: пятидневка с 8:00 до 17:00

    Контакты: su-27.ls@yandex.ru

 

3

Вакансия: бухгалтер по гос.контрактам и первичной документации в ИП Алехно И.Н. (оптовая торговля продуктами питания)

Обязанности:

  • заключение гос контрактов;
  • оформление документов;
  • контроль отгрузки, доставки и взаиморасчетов;
  • отображение в бухгалтерском учете банковских и кассовых операций;
  • оформление корректировочных счет-фактур;
  • систематизация первичных документов.

    Расположение: Омск

    З/п: 22-25 тыс.рублей

    Условия работы: 6-ти дневная раб. неделя пн-пт с 9-00 до 17-30, сб (две в месяц) с 9-00 до 14-00

    Контакты: matyag.buh@yandex.ru, +79139768895

 

Как разместить вакансию?

1. Для того чтобы опубликовать вакансию нужно заполнить форму вот тут, где описать вакансию для бухгалтера или другого финансового специалиста.

3. После модерации мы опубликуем вакансию в Telegram: https://t.me/buhjob и https://t.me/buhhunter. В этих группах почти тысяча бухгалтеров в активном поиске работы.

4. А вам останется только ждать нового специалиста. Поверьте, недолго. На «Клерке» очень много посетителей. 