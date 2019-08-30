Бух.Джоб: новые вакансии

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1Вакансия: Помощник главного бухгалтера в ООО "Виталия" (Общепит (56.10.01))
Обязанности:
- первичка;
- касса;
- банк;
- желательны навыки (начальный уровень) бухгалтера-калькулятора.
Требуемые умения и навыки: опыт от 1 года, приоритет имеющим его в общепите.
Расположение: Москва
З/п: 40-60 тыс. рублей
Условия работы: пятидневка, полный рабочий день, метро "Белорусская" (5 минут пешком)
Контакты: cru@list.ru +74992501146 (с 10-30 до 17-00 по будням)
2Главный бухгалтер в ООО "СУ-27" (Строительство)
Обязанности:
- ведение бухгалтерского налогового и управленческого учета;
- формирование и сдача всех видов отчетности;
- взаимодействие с контролирующими органами;
- руководство бухгалтерией - в подчинении 2 человека: бухгалтер, кадровик.
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы в строительстве гл.бухгалтером от 5 лет;
- навыки руководителя;
- навыки работы в 1с бухгалтерия предприятия, ЗУП, ворде, экселе;
- знание налогообложения доходов иностранных работников (желательно).
Расположение: Липецк
З/п: 40 тыс. рублей
Условия работы: пятидневка с 8:00 до 17:00
Контакты: su-27.ls@yandex.ru
3Вакансия: бухгалтер по гос.контрактам и первичной документации в ИП Алехно И.Н. (оптовая торговля продуктами питания)
Обязанности:
- заключение гос контрактов;
- оформление документов;
- контроль отгрузки, доставки и взаиморасчетов;
- отображение в бухгалтерском учете банковских и кассовых операций;
- оформление корректировочных счет-фактур;
- систематизация первичных документов.
Расположение: Омск
З/п: 22-25 тыс.рублей
Условия работы: 6-ти дневная раб. неделя пн-пт с 9-00 до 17-30, сб (две в месяц) с 9-00 до 14-00
Контакты: matyag.buh@yandex.ru, +79139768895
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