Бух.Джоб: новые вакансии

Контакты: cru@list.ru +74992501146 (с 10-30 до 17-00 по будням)

Требуемые умения и навыки: опыт от 1 года, приоритет имеющим его в общепите.

Условия работы: 6-ти дневная раб. неделя пн-пт с 9-00 до 17-30, сб (две в месяц) с 9-00 до 14-00

Как разместить вакансию?

1. Для того чтобы опубликовать вакансию нужно заполнить форму вот тут, где описать вакансию для бухгалтера или другого финансового специалиста.

3. После модерации мы опубликуем вакансию в Telegram: https://t.me/buhjob и https://t.me/buhhunter. В этих группах почти тысяча бухгалтеров в активном поиске работы.

4. А вам останется только ждать нового специалиста. Поверьте, недолго. На «Клерке» очень много посетителей.