Что такое ЦОК? И причем здесь бухгалтеры и их директора

ЦОК — это центр подготовки супергероев в сфере бизнеса, налогов и бухучёта. Супергероев, которые знают всё и всегда придут спасут ситуацию.
Мы поняли за время работы «Клерка» (а это 18 лет, на секундочку!), что обучающие курсы по нашему профилю — это необходимость.
Почему:
— тысячи раз повторяющиеся на форумах вопросы;
— проблемы, которые сложно решать, но легко избегать, владея нужной информацией;
— вечная путаница в трактовке законов;
— хаос огромного количества информации;
— отсутствие чётких инструкций для действий.
ВОТ ЭТОГО ВСЕГО так просто избежать дополнительным профессиональным обучением.
И мы создали ЦОК — Центр обучения «Клерк» — отличную команду, которая разрабатывает качественные обучающие программы. Среди них каждый наш читатель найдёт ту, что поможет ему встать на ступеньку выше к своим целям.
Мы рады, что угадали вашу потребность: всего за 2 месяца существования Центра обучения «Клерка» у нас занимаются уже полтысячи человек.
На курс, стартовавший 1 сентября, сейчас зарегистрировано почти 200 человек, и среди учеников вовсю идут обсуждения:
Мы создаём курсы не только потому что знакомы с классными специалистами-практиками, которые могут обучать других, но и потому что сами разбираемся в учете и налогах.
Мы любим нашу работу, поэтому наши приоритеты в курсах — это:
— чёткая структура курса — чтобы разложить информацию по полочкам, а не устроить хаос;
— ценность и актуальность информации — даем только то, что облегчит вашу работу;
— у нас короткие видео: минут по 7-15, только самое необходимое, мы ценим ваше время;
— простота и доходчивость изложения — делаем так, чтобы зашло и было полезно всем;
— настоящий практический опыт решения сложных ситуаций, а не три года в ООО «Рога и копыта»;
— личность спикера — мы работаем с теми, кого уважаем;
— любовь к нашим юзерам — мы постоянно отлаживаем процессы и сглаживаем углы ради вашего удобства и комфорта.
Сейчас в Центре обучения «Клерка» уже запущены два курса:
- «Налоговые проверки. Тактика защиты»;
- «Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок».
Еще один стартанет 10 сентября, а пока по предоплате на него скидка 15%:
«Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники».
Записывайтесь на курс с 15 % скидкой.
И скоро мы объявим о выходе курса «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров».
Вы можете быть специалистом с десятилетним опытом, но, как сказал один из наших лекторов, намного важнее уловить внутреннюю логику процессов для того, чтобы считаться успешным специалистом и получать от своей работы признание и удовольствие.
Учеба в ЦОК — это рост квалификации и ценности бухгалтеров, кадровиков, директоров и владельцев бизнеса. А еще таблетка от выгорания, профилактика деменции и повышение самооценки.