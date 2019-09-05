Что такое ЦОК? И причем здесь бухгалтеры и их директора

ЦОК — это центр подготовки супергероев в сфере бизнеса, налогов и бухучёта. Супергероев, которые знают всё и всегда придут спасут ситуацию.

Мы поняли за время работы «Клерка» (а это 18 лет, на секундочку!), что обучающие курсы по нашему профилю — это необходимость.

Почему:

— тысячи раз повторяющиеся на форумах вопросы;

— проблемы, которые сложно решать, но легко избегать, владея нужной информацией;

— вечная путаница в трактовке законов;

— хаос огромного количества информации;

— отсутствие чётких инструкций для действий.

ВОТ ЭТОГО ВСЕГО так просто избежать дополнительным профессиональным обучением.

И мы создали ЦОК — Центр обучения «Клерк» — отличную команду, которая разрабатывает качественные обучающие программы. Среди них каждый наш читатель найдёт ту, что поможет ему встать на ступеньку выше к своим целям.

Мы рады, что угадали вашу потребность: всего за 2 месяца существования Центра обучения «Клерка» у нас занимаются уже полтысячи человек.

На курс, стартовавший 1 сентября, сейчас зарегистрировано почти 200 человек, и среди учеников вовсю идут обсуждения:

Мы создаём курсы не только потому что знакомы с классными специалистами-практиками, которые могут обучать других, но и потому что сами разбираемся в учете и налогах.

Мы любим нашу работу, поэтому наши приоритеты в курсах — это:

— чёткая структура курса — чтобы разложить информацию по полочкам, а не устроить хаос;

— ценность и актуальность информации — даем только то, что облегчит вашу работу;

— у нас короткие видео: минут по 7-15, только самое необходимое, мы ценим ваше время;

— простота и доходчивость изложения — делаем так, чтобы зашло и было полезно всем;

— настоящий практический опыт решения сложных ситуаций, а не три года в ООО «Рога и копыта»;

— личность спикера — мы работаем с теми, кого уважаем;

— любовь к нашим юзерам — мы постоянно отлаживаем процессы и сглаживаем углы ради вашего удобства и комфорта.

И скоро мы объявим о выходе курса «Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров».

Вы можете быть специалистом с десятилетним опытом, но, как сказал один из наших лекторов, намного важнее уловить внутреннюю логику процессов для того, чтобы считаться успешным специалистом и получать от своей работы признание и удовольствие.