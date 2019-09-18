Все, что нужно знать о камералках по НДС: часть нашего онлайн-курса бесплатно

Напоминаем, что у нас есть целый курс по защите от налоговых проверок, и сегодня мы открываем для вас конспект по камеральным проверкам деклараций по НДС.

Камеральная проверка по НДС — это особый случай. Поэтому мы рассмотрим ее в нашем курсе отдельно от других.

Если АСК НДС-2 (тот самый робот, о котором мы говорили вначале) обнаружила разрыв, то налоговики начнут проводить дополнительные мероприятия.

Они потребуют документы, допросят свидетелей, отправят запросы в госорганы (например, ГИБДД по вопросу регистрации грузовых машин, которыми перевозился товар и т.д.). Итог — заключение с указанием выгодоприобретателя и схемы получения налоговой выгоды.

Представителя бенефициара схемы вызовут на комиссию (генеральный директор может направить на нее и главного бухгалтера, по доверенности), на которой налоговики укажут на спорных контрагентов и потребуют сдать уточненную декларацию, исключив из нее вычеты по фирмам-однодневкам и доплатить НДС в бюджет.

Я бы не рекомендовал игнорировать вызов на комиссию. Так вы сможете узнать о характере претензий налоговиков, сумме требований и спорных контрагентах.

Во многих инспекциях вам предложат либо заменить счет-фактуру от спорного контрагента на другую, без доплаты налога (или с минимальной доплатой) или доплатить НДС не корректируя налог на прибыль. И тот и другой вариант не предусмотрены Налоговым кодексом, но в случае реального использования спорных контрагентов может быть одним из способов решения проблемы. Но и замененные счета-фактуры и нескорректированные обязательства по налогу на прибыль могут стать миной замедленного действия и фактически дают только неофициальную рассрочку в уплате налогов. Тем не менее, окончательное решение по данному вопросу должен принимать генеральный директор, а не главный бухгалтер.

Обнаружив расхождения, налоговики затребуют у вас пояснения. В требовании будет перечень операций из налоговой декларации, по которым установлены расхождения. Каждой записи присвоен код возможной ошибки. Эти коды можно расшифровать и понять, в чем претензия налоговиков. Полный перечень расшифровок — в дополнительном материале.

Получив требование, направьте в ИФНС либо уточненку, либо пояснения с корректными данными. Точный алгоритм действий приложен к видео курса.

Пояснения или уточненную декларацию представьте в течение пяти дней с даты получения требования. И обязательно посмотрите таблицу основных ошибок, которые допускают налогоплательщики, а АСК НДС-2 легко находит.

По одной и той же декларации ИФНС вправе направить в организацию два требования: первое — по разделам 8 и 8.1, второе — по разделам 9 и 9.1 (письмо ФНС от 02.11.2016 № ЕД-4-15/20890@). Пояснения необходимо дать отдельно по каждому требованию или подать уточненку при необходимости пересчитать налог.

Налоговики могут запросить только копию конкретного документа, в этом случае формализованные электронные пояснения не требуются, отправляемое изображение должно быть строго черно-белым с разрешением от 150 до 300 точек на дюйм, без синих печатей на картинке.

Итак, что важно помнить про камералку по НДС. Первое. Налоговики вправе запросить документы только по ТКС. Второе. Если зовут на комиссию — лучше идти. Третье. Проанализируйте риски, прежде чем подавать уточненную декларацию.

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