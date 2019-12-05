Для будущих ИП и самозанятых: очень понятно

Мы решили поддержать отечественного производителя, ой, ну то есть отечественного бизнесмена и сделать очень понятный и очень недорогой онлайн-курс.
Член Российского союза аудиторов Людмила Ганичева сделала вместе с нами онлайн-курс «ИП и самозанятые: налоги, отчетность, проверки».
Курс сейчас со скидкой в 50 % стоит всего 1500 руб.
Да, этот курс не для мастодонтов учета (для них у нас другие обучающие программы). Этот курс для:
- тех, кто планирует становиться ИП или самозанятым;
- начинающих бухгалтерам;
- директоров, которые хотят разбираться в работе с ИП и самозанятыми.
Курс отлично покупать в подарок: друзьям, которые планируют открыть бизнес или хотят, наконец, обелиться.
О чем курс
- как ИП зарегистрироваться, выбрать систему налогообложения;
- как проводить расчеты с клиентами;
- как платить налоги и взносы;
- как перейти на налоговые каникулы;
- как разбираться в отчетности;
- каких проверок ждать;
- о чем нужно помнить самозанятым и тем, кто планируем ими стать: документы, расчет, плюсы и минусы;
- какую пенсию получат самозанятые;
- что нового по самозанятым в 2020 году.
Посмотрите первое видео курса
Фишки курса
- объясняем простым языком и на примерах;
- видео короткие и легкие в восприятии;
- тесты сделаны так, чтобы вы запомнили материал, но не сидели над заданиями часами.
Как проходит обучение
Обучение полностью дистанционно.
Учиться на нашем онлайн-курсе можете в удобном вам ритме. Хоть год (но не надо так:)). Обычно курсы проходят за неделю.
В конце обучения получите сертификат.