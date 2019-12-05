Для будущих ИП и самозанятых: очень понятно

Мы решили поддержать отечественного производителя, ой, ну то есть отечественного бизнесмена и сделать очень понятный и очень недорогой онлайн-курс.

Член Российского союза аудиторов Людмила Ганичева сделала вместе с нами онлайн-курс «ИП и самозанятые: налоги, отчетность, проверки».

Курс сейчас со скидкой в 50 % стоит всего 1500 руб.

Купить курс за 1500 вместо 3000 руб.

Да, этот курс не для мастодонтов учета (для них у нас другие обучающие программы). Этот курс для:

тех, кто планирует становиться ИП или самозанятым;

начинающих бухгалтерам;

директоров, которые хотят разбираться в работе с ИП и самозанятыми.

Курс отлично покупать в подарок: друзьям, которые планируют открыть бизнес или хотят, наконец, обелиться.

О чем курс

как ИП зарегистрироваться, выбрать систему налогообложения;

как проводить расчеты с клиентами;

как платить налоги и взносы;

как перейти на налоговые каникулы;

как разбираться в отчетности;

каких проверок ждать;

о чем нужно помнить самозанятым и тем, кто планируем ими стать: документы, расчет, плюсы и минусы;

какую пенсию получат самозанятые;

что нового по самозанятым в 2020 году.

Посмотрите первое видео курса

Фишки курса

объясняем простым языком и на примерах;

видео короткие и легкие в восприятии;

тесты сделаны так, чтобы вы запомнили материал, но не сидели над заданиями часами.

Купить курс за 1500 вместо 3000 руб.

Как проходит обучение

Обучение полностью дистанционно.

Учиться на нашем онлайн-курсе можете в удобном вам ритме. Хоть год (но не надо так:)). Обычно курсы проходят за неделю.

В конце обучения получите сертификат.

Нужно время, чтобы подумать?

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