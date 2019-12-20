Через неделю у «Клерка» судилище. Рассказываем, как готовимся

Пока вы бегаете по магазинам за новогодними подарками, «Клерк» готовится к суду.

Мы писали, что один оренбургский прокурор просит суд закрыть «Клерк» из-за одной статьи про отмывание. Наш адвокат Михаил Беньяш подготовил возражение на административный иск, где подробно расписал, почему «Клерк» касается острых тем, почему статью про обналичку нельзя автоматически называть незаконной и причем здесь Конан Дойль.

В чем прокурор сам не прав, он тоже расписал.

Самый огонь — вот в этих доводах нашего адвоката:

«Однако рассуждения прокурора в иске столь сложны, что дают основания полагать, что с подобной логикой, придется запрещать детективы Конан Дойля, поскольку в них описываются методы совершения убийства, Тома Клэнси, так как в его романах описываются способы шпионажа и даже учебник химии, поскольку он распространяет сведения о том как можно получить составляющие для изготовления бинарного взрывчатого вещества. Это все конечно замечательно и при желании даже в сказке про Чипполино можно найти экстремизм, но любое правоприменение должно быть хоть немного ограничено разумом».

Мы, как обычно, ничему не удивляемся и будем добиваться правды в суде. А об его итогах расскажем отдельно.