Прокурор недоволен «Клерком»

27 декабря «Клерк» опять будут полоскать в суде.

Видимо, в очередной раз кого-то пугают или раздражают наши публикации. Теперь вот оренбургский прокурор через суд собирается признать информацию, размещенную на «Клерке», запрещенной.

Ответчиком будет выступать Управление Роскомнадзора по Оренбургской области, которое пропустило якобы опасную информацию.

Администрацию «Клерка» тоже зовут в зал присутствовать в качестве заинтересованного лица. Вот повестка:

Статья, которую прокурор счел незаконной, касается схем с ИП. Название у нее было «Как поживает обналичка через ИП в 2019 году?». Никаких советов — просто описание того, как сейчас ведут многие бизнес в России.

Из-за нее прокурор настаивает на том, чтобы наш сайт внесли в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети „Интернет“ и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети „Интернет“, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено».

Короче, заблокировать сайт полностью.

В марте нам прилетала такая же телега из транспортной прокуратуры Пензы. Главред сайта, Марина Снеговская тогда же стала ждать проверку «марийского минобра, балашихинской СЭС и калужского минкульта». Ну, а получила из далекого Оренбурга.

Как тут не упомянуть о том, что под новый год все желания сбываются...