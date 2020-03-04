Расскажем, как работать без вмененки и не переплачивать

Без лишних разглагольствований представляем вам мероприятие, которое просто нужно посетить. Онлайн. Готовим крутейший вебинар о том, как жить после отмены ЕНВД и как распланировать свою налоговую нагрузку.
Когда
17 марта, в 11-00 по мск.
Почему
Потому что ЕНВД спасал целую отрасль от гибели из-за налоговой нагрузки. Надо учиться жить по новым правилам.
С 2020 года начинается отмена режима ЕНВД. С 01.03.2020 года уже нельзя торговать на «вмененке» обувью, а с 01 июля и лекарственными препаратами.
С 2021 запланирована полная отмена режима ЕНВД.
Кому нужно послушать вебинар
- бухгалтерам
- предпринимателям
- руководителям
в сфере торговли и услуг, применяющим ЕНВД и которым придется с ним скоро попрощаться (печаль, но надо принять и готовиться к другой жизни).
Чему научитесь на вебинаре
Узнаете, как подготовиться к отмене ЕНВД, научитесь методике планирования своей налоговой нагрузки, поймете, как подобрать под себя новую систему налогообложения:
- Что нужно учесть, что бы быть готовым к отмене ЕНВД.
- Как выбрать новую систему налогообложения.
- Планируем свою налоговою нагрузку — методика расчета.
- Налоговый контроль — что нужно знать.
Сколько стоит
4000 руб.
Ближе к дате мероприятия цену поднимем.
Как записаться
Оплачивайте по кнопке ниже и мы вышлем вам ссылку на вебинар.
Кто ведет
Андрей Жильцов
- один из самых любимых экспертов по налогам и учете на «Клерке»;
- много лет консультирует бухгалтеров;
- ведет крутейший блог у нас (посты набирают и по несколько десятков тысяч просмотров);
- знает все про проблемы бухгалтеров и как их решить;
- руководит компанией «Мультибухгалтер».