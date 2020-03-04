Расскажем, как работать без вмененки и не переплачивать

Без лишних разглагольствований представляем вам мероприятие, которое просто нужно посетить. Онлайн. Готовим крутейший вебинар о том, как жить после отмены ЕНВД и как распланировать свою налоговую нагрузку.

Когда

17 марта, в 11-00 по мск.

Почему

Потому что ЕНВД спасал целую отрасль от гибели из-за налоговой нагрузки. Надо учиться жить по новым правилам.

С 2020 года начинается отмена режима ЕНВД. С 01.03.2020 года уже нельзя торговать на «вмененке» обувью, а с 01 июля и лекарственными препаратами.

С 2021 запланирована полная отмена режима ЕНВД.

Кому нужно послушать вебинар

бухгалтерам

предпринимателям

руководителям

в сфере торговли и услуг, применяющим ЕНВД и которым придется с ним скоро попрощаться (печаль, но надо принять и готовиться к другой жизни).

Чему научитесь на вебинаре

Узнаете, как подготовиться к отмене ЕНВД, научитесь методике планирования своей налоговой нагрузки, поймете, как подобрать под себя новую систему налогообложения:

Что нужно учесть, что бы быть готовым к отмене ЕНВД.

Как выбрать новую систему налогообложения.

Планируем свою налоговою нагрузку — методика расчета.

Налоговый контроль — что нужно знать.

Сколько стоит

4000 руб.

Ближе к дате мероприятия цену поднимем.

Как записаться

Оплачивайте по кнопке ниже и мы вышлем вам ссылку на вебинар.

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