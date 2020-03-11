Выход участника ООО: справочник бухгалтера

Собрали все самые важные темы форума и статьи по этой теме.
Для начала новость по теме: готовы поправки в порядок выхода участника из ООО.
Выход учредителя из компании: два варианта развития событий. Проводки
Вариант первый. Участник не отказывался от денег
Тогда на последнее число месяца, перед тем как учредитель подал заявление о выходе из ООО, нужно посчитать действительную стоимость доли по балансу. После этого в течение трех месяцев со дня получения заявления, надо выплатить стоимость доли. Другой срок может быть прописан в Уставе общества.
На дату списания средств в бухгалтерском учете это отразится проводкой: Д 75, субсчет «Участник» — К 51 (50).
Важный момент: выплачивая долю, не забудьте удержать НДФЛ со всей её стоимости (письмо Минфина от 10.11.2016 № 03-04-05/65811).
Вариант второй. Участник отказался от доли
В таком случае он должен написать заявление о том, что он безвозмездно передает свою долю компании. И после с действительной стоимости вам будет нужно заплатить налог (письмо ФНС от 01.07.2010 № ШС-37-3/5674).
В учете проводится таким образом: Д 75 субсчет «Расчеты с выбывшим участником» К 91 субсчет «Прочие доходы». Дата проводки — дата заявления о выходе. Этим вы отразите в составе прочих доходов стоимость доли выбывшего учредителя.
Посмотрите видео о том, как грамотно выйти из ООО: продажа доли или выход?
Выход участника из ООО: подборка тем
Мы собрали обсуждаемые темы на форуме «Клерка» по тегу «выход участника из ООО»:
- Расчет с участником векселем
- Выход участника, распределение доли второму участнику.
- Смена наименования и выход участника.
- Определение действительной стоимости доли участника.
- От какой доли платить НДФЛ получившему долю?
Остальные статьи про иностранных работников смотрите тут.
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