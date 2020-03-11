Выход участника ООО: справочник бухгалтера

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Для начала новость по теме: готовы поправки в порядок выхода участника из ООО.

Выход учредителя из компании: два варианта развития событий. Проводки

Вариант первый. Участник не отказывался от денег

Тогда на последнее число месяца, перед тем как учредитель подал заявление о выходе из ООО, нужно посчитать действительную стоимость доли по балансу. После этого в течение трех месяцев со дня получения заявления, надо выплатить стоимость доли. Другой срок может быть прописан в Уставе общества.

На дату списания средств в бухгалтерском учете это отразится проводкой: Д 75, субсчет «Участник» — К 51 (50).

Важный момент: выплачивая долю, не забудьте удержать НДФЛ со всей её стоимости (письмо Минфина от 10.11.2016 № 03-04-05/65811).

Вариант второй. Участник отказался от доли

В таком случае он должен написать заявление о том, что он безвозмездно передает свою долю компании. И после с действительной стоимости вам будет нужно заплатить налог (письмо ФНС от 01.07.2010 № ШС-37-3/5674).

В учете проводится таким образом: Д 75 субсчет «Расчеты с выбывшим участником» К 91 субсчет «Прочие доходы». Дата проводки — дата заявления о выходе. Этим вы отразите в составе прочих доходов стоимость доли выбывшего учредителя.

Посмотрите видео о том, как грамотно выйти из ООО: продажа доли или выход?

Выход участника из ООО: подборка тем

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