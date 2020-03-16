Все про онлайн-кассы: как не нарваться на штрафы

Уже завершился последний переходный период по онлайн-кассам для большинства продавцов. Под ККТ попали все безналичные платежи от «физиков» и неденежные расчёты с ними же. Но не только платежи — чеки надо пробивать на зачеты авансов и отгрузки без оплаты. При расчетах с юрлицами и ИП чеки нужны только при наличных расчетах, но при этом в них должны быть наименование покупателя и его ИНН.

Поэтому мы сделали для вас онлайн-курс, который понятно расскажет все, что нужно знать про работу с онлайн-кассами в 2020-2021 годах.

Проблема в том, что знания на тему онлайн-касс до сих пор у многих не систематизированы, кто обязан применять ККТ, до сих пор на нее не перешли, и могут быть оштрафованы. Часть не в курсе, что на покупке касс можно сэкономить.

Расставим все по полочкам.

Почему вам нужен этот курс

Налоговики активно штрафуют за отсутствие кассы, на нарушение кассовой дисциплины. Курс вас от этого обезопасит. Вы разберетёсь в системе наказаний за проступки в сфере ККТ и увидите, как их можно избежать, даже когда вина налицо.

Вы также проверите, нужна ли вам вообще ККТ. Вдруг вы среди продавцов, которым повезло и они, по-прежнему, могут работать без кассы.

Записывайтесь на курс, обучение полностью онлайн. До 1 апреля скидка 50 % Купить курс за 6995 вместо 13990 руб.

Чему научитесь

Отделять платежи в рамках расчёта за товары, работы или услуги от других денежных поступлений. Ведь на последние чеки не нужны.

Различать расходные операций, которые не требуют ККТ.

Ориентироваться в чеках на зачёт авансов, разберем ситуации отгрузки без оплаты и неденежных расчётов.

Определять, рискованно ли отсутствие ИНН и наименование покупателя в чеке для налоговых целей.

Посмотрите первое видео курса

План курса

Работа без ККТ

Кто может работать без кассы

Безналичные расчёты. Применение ККТ удалённо. Расчёты через посредника

Безналичные расчеты

Как принимать оплату вне места установки кассы. Расчеты через посредника

Неденежные расчеты и оплата от третьего лица

Чек на зачет аванса: общие правила. Кому доступен единый чек на зачет или возврат авансов. Предоставление займов для оплаты товаров

Взаимозачеты и отступное. Оплата от третьего лица. Иное встречное предоставление

ККТ и внереализационные доходы Тест № 1

Как не ошибиться в чеках

Наименование и ИНН покупателя в чеке

Чеки при продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке

Чеки коррекции

Примеры оформления чеков

БСО

ККТ при выдаче бланков Тест № 2

Штрафы

Ответственность в сфере применения ККТ

Доп.материалы. Судебная практика по ККТ

Возврат товаров

Как оформить возврат товаров

Технические проблемы и работа с ККТ

Поломка, отключение интернета и другие проблемы Тест № 3 Итоговый тест

Для кого курс

Для главных бухгалтеров крупных компаний и бухгалтеров средних и мелких. То есть фактически, для всех бухгалтеров.

Почему, спросите вы. Да потому что ваша компания либо сама оформляет чеки, либо получает их от контрагентов.

Ну, и конечно, наш курс для собственников бизнеса и директоров.

Фишки курса

Все на примерах:

реальные примеры по работе с ККТ;

понятный язык;

полностью дистанционное обучение в возможностью задать вопрос лектору. Выдаем сертификат.

Присоединяйтесь. Свободная касса!