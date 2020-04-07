Бесплатный вебинар о том, как спасти ваш бизнес в коронакризис

Записывайтесь на бесплатный вебинар «Банкротство поможет: Как безопасно списать долги в кризис». Пройдет 9 апреля, в этот четверг, в 11-00 по мск.

О чем узнаете

— Мораторий на банкротство, что это значит для бизнеса

— Как оформить банкротство в период действия моратория

— Плюсы и минусы банкротства для должника

— Пошаговое описание процедуры (сроки, стадии, расходы)

— Нюансы банкротства ИП, учредителей, гендиректоров, поручителей

— Как подготовиться к банкротству, чтобы все прошло гладко

— Основные риски и как ими управлять

— Частые ошибки и как их избежать

— Ответы на вопросы участников

Как записаться Переходите по ссылке и записывайтесь.

Кто проведет

Андрей Галкин, арбитражный управляющий, управляющий партнер юрфирмы «Центр списания долгов», автор книг и эксперт на ТВ.

Андрей — автор нашего онлайн-курса «Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки».