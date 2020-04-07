Бесплатный вебинар о том, как спасти ваш бизнес в коронакризис

Записывайтесь на бесплатный вебинар «Банкротство поможет: Как безопасно списать долги в кризис». Пройдет 9 апреля, в этот четверг, в 11-00 по мск.
О чем узнаете
— Мораторий на банкротство, что это значит для бизнеса
— Как оформить банкротство в период действия моратория
— Плюсы и минусы банкротства для должника
— Пошаговое описание процедуры (сроки, стадии, расходы)
— Нюансы банкротства ИП, учредителей, гендиректоров, поручителей
— Как подготовиться к банкротству, чтобы все прошло гладко
— Основные риски и как ими управлять
— Частые ошибки и как их избежать
— Ответы на вопросы участников
Как записаться
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Кто проведет
Андрей Галкин, арбитражный управляющий, управляющий партнер юрфирмы «Центр списания долгов», автор книг и эксперт на ТВ.
Андрей — автор нашего онлайн-курса «Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки».
Он умеет объяснять понятным языком сложные юридические вопросы.