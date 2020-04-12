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Бесплатный вебинар: как бухгалтеру сэкономить деньги директора в коронакризис

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Готовимся выбираться из этого кризиса вместе. Записывайтесь на бесплатный вебинар.

Расскажем, как работать с форс-мажором, что изменить в договорах, как снизить аренду и правильно оформить работу сотрудников в новых условиях.

Когда и кто проведет

16 апреля в 11-00 по мск.

Автор — Константин Епифанов, арбитражный адвокат, управляющий партнёр АБ «Бизнес. Право. Арбитраж»

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О чем

1. Форс-мажор

  • от чего освобождает
  • критерии форс-мажора
  • как оформлять

2. Договоры

  • какие основания для изменения, расторжения договора?
  • как это оформить?

3. Аренда

  • отсрочка на аренду по закону
  • поддержка арендодателей

4. Оформление дистанционной работы

  • приказ, трудовой договор, согласие сторон

5. Кредит на зарплату

  • кто может получить, в каком размере, на каких условиях?

6. Мораторий на банкротство.

7. Мораторий на проверки бизнеса.