Бесплатный вебинар: как бухгалтеру сэкономить деньги директора в коронакризис

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Расскажем, как работать с форс-мажором, что изменить в договорах, как снизить аренду и правильно оформить работу сотрудников в новых условиях.
Когда и кто проведет
16 апреля в 11-00 по мск.
Автор — Константин Епифанов, арбитражный адвокат, управляющий партнёр АБ «Бизнес. Право. Арбитраж»
О чем
1. Форс-мажор
- от чего освобождает
- критерии форс-мажора
- как оформлять
2. Договоры
- какие основания для изменения, расторжения договора?
- как это оформить?
3. Аренда
- отсрочка на аренду по закону
- поддержка арендодателей
4. Оформление дистанционной работы
- приказ, трудовой договор, согласие сторон
5. Кредит на зарплату
- кто может получить, в каком размере, на каких условиях?
6. Мораторий на банкротство.
7. Мораторий на проверки бизнеса.