Бесплатный вебинар «Клерка»: все про работу в коронакризис. Налоги, документы, господдержка, советы юристов

Проведем вебинар, который поможет не потерять бизнес.
28 апреля, в 16-00 по мск расскажем про работу бизнес в период пандемии: разберем все юридические рекомендации и антикризисные меры.
Спикер
Алексей Шевердяков, адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы. Налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов России.
Для кого вебинар
Для собственников бизнеса, индивидуальных предпринимателей, генеральных директоров, юристов и бухгалтеров.
Какие знания получат участники
- Какие меры государственной поддержки действуют для бизнеса.
- Является ли коронавирус форс-мажорным обстоятельством, как этот вопрос решают суды.
- Какие шаги необходимо предпринять, если фирма не может исполнять свои договорные обязательства перед другой стороной в связи с пандемией.
- Можно ли расторгнуть договор или требовать снижения оплаты по договору.
- Кому доступны налоговые льготы и как их грамотно оформить, чтобы избежать санкций.
- Как изменилась процедура взаимодействия с налоговыми органами.
- Мораторий на возбуждение дел о банкротстве: плюсы и минусы.
- Как избежать уголовной ответственности за экономические преступления в период пандемии.