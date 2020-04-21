Бесплатный вебинар «Клерка»: все про работу в коронакризис. Налоги, документы, господдержка, советы юристов

Natali Kr Конечно нельзя же ж..... у нас же недавно крупные траты были. Мы ж недавно Сбербанк сами у себя п... Греф объяснил, почему людям не будут раздавать деньги

Над.К Ничего в части лимитов расчетов наличными не менялось. Автор не видел никогда прежнее указание ЦБ... Введены новые правила наличных расчетов! Везде лимит!

tiguan69 Указание является Федеральным законом?Банк России выше Гражданского кодекса?В законе о ЦБ России ... Введены новые правила наличных расчетов! Везде лимит!

Vlad8 Спасибо, попробую. А неужели никто этим не заморачивается больше? Никто краткосрочные патенты не ... Какие налоговые послабления сделали для бизнеса

MaxC Все когда-то случается в первый раз))Я помню, как мы с группой диванных товарищей в августе 2008 ... В России вчера были митинги. Один реальный и несколько виртуальных

katerina371 сейчас вопрос не в выгоде, а в том что у нас практически все поставщики сырья подняли цены, а мы ... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

VikaV2193 Помнится мне в прошлом году "мираторг" что то хотел отжать у сетей по возвратам, не помню уже уда... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

natalisa52 Я вижу, то что происходит, это не борьба с эпидемией, а борьба между бизнесом. Нефтяной бизнес бо... Парацетамол, димедрол и ибупрофен могут перестать производить

Галина1977 ничего не поменялось, так и забирают, причём даже товар, у которого срок годности 180 дней. То ес... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

VikaV2193 Кстати, у меня рядом с домом есть малюсенький магазинчик продуктовый (молоко, хлеб, макарошки, св... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

Галина1977 Ни рекламировать производителей не буду, ни антирекламу писать, на вкус и цвет, как говорится, но... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

MaxC Вот и будет почти всё забирать, если без скидок "диксо-магнитный" товар теперь продавать.Реально ... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

Галина1977 согласитесь, что если бы вам было не выгодно, вы б не работали с ними, знаю, потому что сама 8 ле... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

VikaV2193 Обычно поставщик у сетей всегда забирает всю просрочку возвратом. Так было до 2017 года точно. Се... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить