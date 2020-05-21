Как редакция «Клерка» потолстела за карантин и худеет вместе с бухгалтерами

Откровенно о наболевшем. Мы тут сели редакцией и посчитали привес на отряд: плюс 17 кг на 5 редакторов — и это только за апрель и половину мая! У нас не толстеет только шеф-боксер Борис Мальцев. Да и вообще, почему толстеют только женщины?!.

Вы тоже поправились? Ну, давайте по чесноку? Мы откопали крутой онлайн-тренинг о том, как мы толстеем из-за стресса и что с этим делать. Каждый день ждете статистику по заболевшим, поедая пончик? Мы — да!

Итак, тренинг недорогой и качественный: всего 1500 руб., а ведет не какой-нибудь диванный коуч, а настоящий психотерапевт. В общем, выбирали так, чтобы самим помог. Уже всем «Клерком» и записались. Вы тоже записывайтесь. Пройдет 30 мая с 10:30 до 12:30.

На вебинаре-тренинге вы узнаете: • об отличиях нормального превышения веса из-за физиологических особенностей организма и жизненных обстоятельств от патологического; • о видах переедания (избыточного, компульсивного, булимического и др.) и их мотивах; • какие психотравмы детства/юности, наши комплексы и особенности толкают людей быть полными через переедание и малоподвижный образ жизни.

Программа семинара:

1. Переедание как один из видов нарушения пищевого поведения относится к зависимому поведению, стоящему в одном ряду с алкоголизмом, курением и пр. А у любой зависимости есть причина, которую лучше найти, чтобы справиться с самой зависимостью быстро и эффективно.

2. В переводе с греческого слово «Диета» — это образ жизни. А образ жизни включает все режимы: сна, отдыха, физических, интеллектуальных и эмоциональных нагрузок и др. В итоге мы приходим к пресловутому ЗОЖ.

3. Однако психотравмы порой мешают начать вести здоровый образ жизни, запуская саморазрушительное поведение, и тогда без психотерапии будет сложно обойтись, чтоб стать здоровым и счастливым.

Спикер

Илья Суслов, психотерапевт, психолог-консультант. Специализируется на детско-родительских отношениях, динамике супружеских отношений и семейной конфликтологии, вопросах воспитания детей, зависимого поведения.