Все, что вам нужно знать про последние поправки в НК. Бесплатный вебинар

1 июля ФНС возобновляет проверки. А поправок-то, поправок сколько за коронавирусное время напринимали. Помогаем бухгалтерам и предпринимателям не утонуть в море изменений. Записывайтесь на бесплатный вебинар «Все, что вам нужно знать про последние поправки в НК».

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Проведет признанный специалист по Налоговому кодексу Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления, налогообложения бизнеса и банкротства.

Он в течение полутора-двух часов расскажет про:

1. ВЗНОСЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП С 01.04.2020.

А) Обзор ст. 6 Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Узнаем, что нам говорит налоговый орган о том, как будут применяться положения данной статьи.

Б) Рассмотрим вопрос, как это будет работать на практике.

Разберем Письмо ФНС России от 29.04.2020 N БС-4-11/7300@ «О применении норм Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в котором разъяснен порядок исчисления взносов.

На примере рассмотрим пошаговый порядок исчисления взносов до конца 2020 года, который представлен в этом Письме.

2. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ.

А) Освобождение от отдельных видов налогов. Обзор ст.2 Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Рассмотрим отдельные виды налоговых льгот.

Б) Освобождение от страховых взносов за апрель, май, июнь 2020 года. Обзор ст.3 Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Разберем Письмо ФНС России от 09.06.2020 N БС-4-11/9528 «О применении норм Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

На примере посмотрим, как теперь будут рассчитываться взносы с учетом временного «обнуления» ставок.

4. ПОПРАВКИ, АНОНСИРОВАННЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ 23.06.2020.

А) С 1 января 2021 года ставку НДФЛ увеличивается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн. рублей в год.

Рассмотрим на небольшом примере как будет исчислять НДФЛ в 2021 году. Обсудим возможные проблемные моменты, которые могут возникнуть при исчислении сверхлимитного НДФЛ.

Б) Возможность получения статуса самозанятого не с 18, а с 16 лет.

Также рассмотрим текущее состояние законодательства о самозанятых гражданах.

В) Налоговый маневр в ИТ-отрасли.

Рассмотрим ситуацию, что будет если данный налоговый маневр будет компенсирован отменой освобождения от НДС продажи ПО и передачи прав пользования ПО.