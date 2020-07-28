Источники «Клерка» слили новый фильм «Главбуха» до премьеры. Рассказываем...

Что у меня есть! Еще до премьеры нового фильма «Главбуха» под названием «Карантин» мне слили почти готовый видос. И вот что я имею сказать после просмотра.
Ребята из «Главбуха» еще те хайповщики. Фильм получился классный. Про то, как мы пережили эту весну.
Это не полный метр, попкорном не запасайтесь: кино идет всего 15 минут.
Чему мы завидуем
- В фильм пригласили Ирину Пегову;
- Каким-то образом умудрились снять кину в карантин;
- Теперь планируют собирать толпы бухгалтеров у экрана.
Ну, а чему мы совсем даже и не завидуем — так это тому, как хорошо авторы фильма чувствуют душу бухгалтеру. Мы в «Клерке» тоже это умеем.
Задумка создателей «Карантина» — задеть (если не надорвать) струны души главбухов, которым приходилось в период самоизоляции балансировать между желанием все послать и необходимостью объяснять сотрудникам, почему:
1) денег нет;
2) Путин, конечно, сказал, всем заплатить, но у них в компании гендир важнее Путина;
3) она не может поехать в офис, у нее нет пропуска, а 1Сочка и банк-клиент только на работе.
В общем, вот от чего щемит сердце у зрителей: ЗАРПЛАТЫ НЕТ, и ВСЕ ОБВИНЯЮТ ГЛАВБУХА.
И не скажу, что так было во многих компаниях в реальности, но за главбуха Ирину я реально переживала все 15 минут...
- Уморительно залезающая в подвальное окно офиса Пегова;
- Милейший плюшевый халат главбуха на самоизоляции;
- Жизненный разговор охранника офиса с чихающей мамой;
- Призрак в зомби-костюме;
- Беспощадный директор, который не хочет париться и оформить на главбуха пропуск по городу.
В фильме собрали все мемы про коронавирус: масочки, потерю обоняния, гречку. Мне было смешно.
И еще 100% респект за Пегову. Она играет бомбически...
Остается только гадать, во сколько «Актиону» обходятся такие проекты.
Откуда у меня предпремьерный вариант фильма? Признание! Меня зовут Марина Снеговская, я главред «Клерка», и я 9 лет проработала в «Актионе». Да-да, в том самом, которого мы периодически ругаем за агрессивную маркетинговую политику. И пусть теперь мы по разные стороны баррикад, конкуренты-все такое, но друзей в «Главбухе» у меня осталось немало. Вот они и поделились (дорогие, простите, я обещаю не называть имен!).
Но нет, я не завидую. И хоть я и обещала подружкам из «Актиона» всем советовать их фильм, я не буду. Меня шеф из «Клерка» не простит.
Посмотреть фильм можно будет на сайте «Главбуха» уже на днях — вот это точно могу сказать :-)