Источники «Клерка» слили новый фильм «Главбуха» до премьеры. Рассказываем...

Что у меня есть! Еще до премьеры нового фильма «Главбуха» под названием «Карантин» мне слили почти готовый видос. И вот что я имею сказать после просмотра.

Ребята из «Главбуха» еще те хайповщики. Фильм получился классный. Про то, как мы пережили эту весну.

Это не полный метр, попкорном не запасайтесь: кино идет всего 15 минут.

Чему мы завидуем В фильм пригласили Ирину Пегову;

Каким-то образом умудрились снять кину в карантин;

Теперь планируют собирать толпы бухгалтеров у экрана.

Ну, а чему мы совсем даже и не завидуем — так это тому, как хорошо авторы фильма чувствуют душу бухгалтеру. Мы в «Клерке» тоже это умеем.

Задумка создателей «Карантина» — задеть (если не надорвать) струны души главбухов, которым приходилось в период самоизоляции балансировать между желанием все послать и необходимостью объяснять сотрудникам, почему:

1) денег нет;

2) Путин, конечно, сказал, всем заплатить, но у них в компании гендир важнее Путина;

3) она не может поехать в офис, у нее нет пропуска, а 1Сочка и банк-клиент только на работе.

В общем, вот от чего щемит сердце у зрителей: ЗАРПЛАТЫ НЕТ, и ВСЕ ОБВИНЯЮТ ГЛАВБУХА.

И не скажу, что так было во многих компаниях в реальности, но за главбуха Ирину я реально переживала все 15 минут...

Фишки фильма Уморительно залезающая в подвальное окно офиса Пегова;

Милейший плюшевый халат главбуха на самоизоляции;

Жизненный разговор охранника офиса с чихающей мамой;

Призрак в зомби-костюме;

Беспощадный директор, который не хочет париться и оформить на главбуха пропуск по городу.

В фильме собрали все мемы про коронавирус: масочки, потерю обоняния, гречку. Мне было смешно.

И еще 100% респект за Пегову. Она играет бомбически...

Остается только гадать, во сколько «Актиону» обходятся такие проекты.

Откуда у меня предпремьерный вариант фильма? Признание! Меня зовут Марина Снеговская, я главред «Клерка», и я 9 лет проработала в «Актионе». Да-да, в том самом, которого мы периодически ругаем за агрессивную маркетинговую политику. И пусть теперь мы по разные стороны баррикад, конкуренты-все такое, но друзей в «Главбухе» у меня осталось немало. Вот они и поделились (дорогие, простите, я обещаю не называть имен!).

Но нет, я не завидую. И хоть я и обещала подружкам из «Актиона» всем советовать их фильм, я не буду. Меня шеф из «Клерка» не простит.

Посмотреть фильм можно будет на сайте «Главбуха» уже на днях — вот это точно могу сказать :-)