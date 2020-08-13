Суд решил, что информация на «Клерке» не соответствует закону

К «Клерку» уже второй иск прокурора Ленинского района г. Иркутска (не спрашивайте, почему именно оттуда, мы сами недоумеваем). Один уже удовлетворил суд...

В мае, посередь карантина к нам прилетел иск за статью из блога «Мультибухгалтер» «Быть или не быть ИП, скрыть доход или сдать? безвозмездно?».

Сегодня стало известно еще об одном иске — точнее, уже о судебном решении не в пользу «Клерка». За новость под названием «Как не платить налоги совсем. Есть вариант для смелых и четких» (в которой рассказано о налоговой схеме, описанной в Телеграм-канале, и в конце есть приписка «Платите налоги — эта обязанность установлена ст. 57 Конституции РФ») наш ресурс могут закрыть.

Дальше в решении суда описывается, что каждый должен платить налоги (мы, в общем, про это в новости и сказали), а информация в новости не соответствует закону. Ну, и вот вердикт:

Новость мы удалили, но будем обжаловать решение суда.

Вот комментарий нашего адвоката Михаила Беньяша:

«Уведомление о судебном разбирательстве мы не получали. О самом судебном процессе не знали. Дело рассмотрено в наше отсутствие. В материалах „Клерка“ не содержится сведений, позволяющих совершать преступление. Эти решением нарушены права „Клерка“ на доступ к правосудию и свободу слова».

Пока с вами, ваша дорогая редакция