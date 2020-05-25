Комедия по Шекспиру: «Клерку» опять защищаться в суде. На этот раз перед иркутскими прокурорами

Вы думаете, что в пандемию у региональных прокуроров нет времени на то, чтобы ходить по налоговым порталам и оценивать посты в блогах? А вот и нет! Очень даже есть.

«Быть или не быть ИП, скрыть доход или сдать безвозмездно?» — статья из блога «Мультибухгалтер» забрала сон (в летнюю ночь) у иркутского Роскомнадзора и прокуратуры. За размещение данного материала на ресурсе владельцу «Клерка» Борису Мальцеву прилетел очередной судебный иск.

Сибирские мавры ополчились на бессмертную как английская драматургия тему сдачи в аренду жилья без регистрации, декларации и налогов. Автор материала расписывает в статье основные варианты таких отношений, причем перечисляет наравне с плюсами и минусы процесса. Короче, никакого криминала!

«Как вам это понравится?», — как бы спрашивает суд иркутская прокуратура. Признайте уже «Клерк» сайтом, распространяющим запрещенную в стране информацию. Тут столько всего, от чего чиновникам становится дурно.

Иск пришел сегодня, мы подключаем наших лучших юристов и ждем конца новой пьесы. Ставим на то, что сюжет пойдет под заголовком «Много шума из ничего», а не «Укрощение строптивой».