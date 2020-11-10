Как покупка лицензии от 1С может обернуться уголовным делом: о чем нужно знать компаниям

Как один экземпляр 1С стоимостью 10 800 рублей превратился в шесть многопользовательских общей стоимостью 1 055 000 рублей. И уголовное дело по статье 146 УК — незаконное использование объектов авторского права в особо крупном размере.

Управляющий партнер юридической фирмы «Юста Аура» Евгений Дедков рассказал на своей странице в Facebook.

«Вот такими хитростями компания 1С создаёт поток уголовных дел по ч. 2 и и ч. 3 ст. 146 УК. Не оформил подписку на навязанную услугу „ИТС“ — получи статью, отягощенную признаками „в особо крупном размере“ и „с использованием служебного положения“ (просто потому, что директор). Защищаем сейчас клиента, законно приобретённый экземпляр которого ПО 1С стоимостью 10 800 руб., установленный на 1 рабочем месте, путём манипуляций с расчётами превратился в незаконное использование одновременно 6 отдельных многопользовательских программ стоимостью 1 055 000 руб.».

Автор поста говорит о деле №1-94/2020, находящемся в единоличном рассмотрении судьи Москалевой А.В. в Синарском районном суде города Каменск-Уральского Свердловской области.

В 2009 году компания приобрела программный продукт компании 1С, установлен он был на одно рабочее место. Собственно, больше и не требовалось, поскольку в компании два бухгалтера, а всего 20 человек. Периодически пришлые специалисты приходили, обслуживали программу, обновляли ее. Руководитель был не особо в теме, поскольку человек немолодой, и от компьютеров далек.

А в сентябре прошлого года, директору, проходящему восстановление после операции в стационаре, сотрудники полиции вручили представление о необходимости соблюдать авторские права (обычная практика для таких дел). Человек находился в тяжелом состоянии после операции, и не мог в полной мере осознавать характер своих действий и руководить ими. Не особо читая все подписал, да и сам документ у него не сохранился.

Через некоторое время в компанию приходит полиция с обыском, изъяли в том числе и тот компьютер с установленной 1С. Экспертиза показала, что там установлено несколько программ от 1С, причем расширенные версии с числом пользователей до 50 человек. Зачем это нужно компании, где программа нужна только двоим — непонятно. Так еще и запустить эти программы эксперт смог при отсутствии ключей безопасности. То есть — контрафакт. После этого в 1С насчитали по своим прайсам сумму ущерба более 1 миллиона, что соответствует особо крупному размеру в статье 146 УК.

А чтобы совсем жизнь медом не показалась, инкриминируют еще и пп. "г" части 3 статьи 146 УК — отягчающее обстоятельство, с использованием служебного положения. Согласно постановлению Пленума ВС от 16 октября 2009 г. №19, для квалификации деяния именно с таким отягчающим обстоятельством, необходимо доказать личную заинтересованность руководителя и наличие прямого указания подчиненным совершить незаконное деяние. Здесь этого доказано не было. Хотя срок грозит — до 6 лет.

Еще один момент, оставшийся за рамками внимания суда — представители 1С сначала отрицали наличие отрывного талона от коробочной версии программы, высланного им по почте. Только после долгого общения обвиняемого со службой поддержки, компанию нашли в списке приобретателей лицензии на ПО.

От редакции: мы ждем от стороны защиты копию обвинительного заключения.

Следующее заседание назначено на 24 ноября.

А еще юрист упомянул о другом деле № 1-405/2018, в ведении Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края по делу. Приговор по нему мы прикрепили во вложении, там человеку два года условно дают.

Общая суть тут в том, что при обновлении на компьютере остаются архивы. А наличие более одного — нарушение авторского права. А при ущербе правообладателю на сумму от 1 миллиона — особо крупный размер.

Наличие как минимум двух дел заставляет задуматься. 1С действительно нужны эти уголовные дела? Они ведь, судя по резолютивной части, компенсацию не получают?