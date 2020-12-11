Шокирующая уголовка по 1С: почему в опасности все компании, которые законно приобрели программу

«Такое отношение компании 1С к своим клиентам — это просто вопиющий случай», — заявил нам в интервью Евгений Дедков, управляющий партнер юридической компании «Юста Аура», который защищает Вадима Федорова, директора компании «Росмет» из Каменска-Уральского. Г-ну Федорову грозит до 6 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 146 УК за нарушение авторских прав.

Осенью 2019 года, сразу после сложной операции домой к Федорову пришел полицейский и вручил Уведомление о необходимости соблюдения действующего законодательства в области интеллектуальной собственности. Он его, будучи в очень плохом состоянии здоровья, подписал. Ну, и понеслась...

ТАКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ — ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ! Смотрите ниже видео нашей беседы с юристом, где он рассказывает, почему к каждой компании могут прийти с такой бумагой и какие неприятности обычно после ее вручения начинаются.

Почему в компанию пришли проверять права на 1С — мутная история. Официального заявления компания 1С не подавала. Остается только догадывается: не очередной ли это заказ (смотрите наше расследование о другом вопиющем деле, где сисадмину компании дали 2 года условно).

Самое важное про дело «Росмета» и про то, почему каждая компания может попасть под удар, в видео-версии:

Но если вы не можете посмотреть видео прямо сейчас, вот текстовая выжимка.

Следователи считают, что в компании 260 человек пользовались шестью нелицензионными версиями 1С. Эксперты же защиты говорят: программа обновляется (сама), и файлы с обновлениями хранятся в отдельной папке. И при проверке полиция запустила именно эти файлы с обновлениями, посчитав их нелицензионными версиями. То есть никаких дополнительных шести программ установлено не было, настаивает сторона защиты.

Что особенно возмущает обвиняемого — так это количество пользователей, которые якобы пользовались нелицензионными версиями 1С — 260! Но в компании всего около 20 сотрудников.

Откуда такая волшебная арифметика? Следователи просто сложили количество пользователей, которые могут пользоваться каждым якобы нелицензионным вариантом программы.

Для чего? Чтобы увеличить стоимость материального ущерба, превысить порог в 1 млн и вменить уже более серьезное преступление — часть 3 статьи 146 — это уже тяжкое преступление. Там наказание до 6 лет лишения свободы!

Кажутся странными (и откровенно притянутыми за уши) отраженные в обвинительном заключении (есть в распоряжении редакции) показания свидетелей. Например, зачем-то, как доказательство вины гендира приводятся слова бухгалтера о том, что кто-то приходил в офис для наладки компьютеров.

Как объясняет Евгений Дедков, это было сделано специально, чтобы доказать — Федоров умышленно устанавливал нелицензионные версии.

Ну, и вишенка на торте: 1С говорит, что права на программу у «Росмета» появились только в 2019 году, хотя компания приобрела ее у дилера в 2009 году (отрывной талон есть):

Зачем? Остается только догадываться.

И вообще, почему компания, которая законно приобретает 1С у дилера компании, становится виноватой в том, что ее не внесли в реестр?