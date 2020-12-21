Как бухгалтеру разобраться во всех функциях Excel

Новый онлайн-курс про программу, в которой вы проводите много часов и которой, поверьте, можно пользоваться намного эффективнее. Мы научим, как.
Курс, который вы давно просили
Сделали этот курс специально для тех, кто каждый день работает в Microsoft Excel, но чувствует, что получить от программы можно значительно больше.
Этот курс подробно и понятно расскажет о вводе, форматировании и редактировании данных, работе с файлами, листами, ячейками и таблицами, создании шаблонов, графиков и многом другом.
Курс максимально прост и нагляден, без воды и сухой теории. Все покажем на понятных и наглядных бухгалтерских примерах.
Курс открывает большие возможности Microsoft Excel, о которых вы не знаете. Особенно, если вы стали активно заниматься модным управленческим учетом, без Эксельчика никуда.
Он поможет вам использовать такую знакомую всем программу с максимальной пользой для вашей работы.
Что-то новое в курсе найдут для себя даже опытные пользователи Microsoft Excel.
Посмотрите первое видео курса
Чему научитесь
- Работать с любыми видами данных, графиками, шаблонами и таблицами
- Вести подсчеты с помощью любых, даже самых сложных формул
- Форматировать и печатать документы в Эксель
- Сортировать данные и проводить их аналитику
- Использовать полученные знания в работе с финансовыми данными, кадровым учетом, бухгалтерскими проводками
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