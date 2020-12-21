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Как бухгалтеру разобраться во всех функциях Excel

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Новый онлайн-курс про программу, в которой вы проводите много часов и которой, поверьте, можно пользоваться намного эффективнее. Мы научим, как.

Курс, который вы давно просили

Сделали этот курс специально для тех, кто каждый день работает в Microsoft Excel, но чувствует, что получить от программы можно значительно больше. 

Этот курс подробно и понятно расскажет о вводе, форматировании и редактировании данных, работе с файлами, листами, ячейками и таблицами, создании шаблонов, графиков и многом другом.

Курс максимально прост и нагляден, без воды и сухой теории. Все покажем на понятных и наглядных бухгалтерских примерах.

Курс открывает большие возможности Microsoft Excel, о которых вы не знаете. Особенно, если вы стали активно заниматься модным управленческим учетом, без Эксельчика никуда. 

Он поможет вам использовать такую знакомую всем программу с максимальной пользой для вашей работы.

Что-то новое в курсе найдут для себя даже опытные пользователи Microsoft Excel.

Записывайтесь.

Посмотрите первое видео курса

Чему научитесь

  • Работать с любыми видами данных, графиками, шаблонами и таблицами
  • Вести подсчеты с помощью любых, даже самых сложных формул
  • Форматировать и печатать документы в Эксель
  • Сортировать данные и проводить их аналитику
  • Использовать полученные знания в работе с финансовыми данными, кадровым учетом, бухгалтерскими проводками

До конца декабря скидка на курс 30 % (в январе повышаем цены). Оставляйте контакты ниже, чтобы наш менеджер предоставил вам безлимитный доступ к курсу и скидку:

 

Пост написан компанией
Клерк
Весь для бухгалтера
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