Как бухгалтеру разобраться во всех функциях Excel

Новый онлайн-курс про программу, в которой вы проводите много часов и которой, поверьте, можно пользоваться намного эффективнее. Мы научим, как.

Курс, который вы давно просили

Сделали этот курс специально для тех, кто каждый день работает в Microsoft Excel, но чувствует, что получить от программы можно значительно больше.

Этот курс подробно и понятно расскажет о вводе, форматировании и редактировании данных, работе с файлами, листами, ячейками и таблицами, создании шаблонов, графиков и многом другом.

Курс максимально прост и нагляден, без воды и сухой теории. Все покажем на понятных и наглядных бухгалтерских примерах.

Курс открывает большие возможности Microsoft Excel, о которых вы не знаете. Особенно, если вы стали активно заниматься модным управленческим учетом, без Эксельчика никуда.

Он поможет вам использовать такую знакомую всем программу с максимальной пользой для вашей работы.

Что-то новое в курсе найдут для себя даже опытные пользователи Microsoft Excel.

Посмотрите первое видео курса

Чему научитесь

Работать с любыми видами данных, графиками, шаблонами и таблицами

Вести подсчеты с помощью любых, даже самых сложных формул

Форматировать и печатать документы в Эксель

Сортировать данные и проводить их аналитику

Использовать полученные знания в работе с финансовыми данными, кадровым учетом, бухгалтерскими проводками