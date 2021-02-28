Настал апокалипсис для любителей «патчей и таблеток»? 1С закручивает гайки: шлет письма тем, кто использует нелицензионку

Похоже, в 1С серьезно взялись за любителей использовать их программы нелегально. Сначала письма с предупреждениями, а теперь постоянно вылезающее сообщение о «нарушении целостности системы» в «восьмерке». Вопрос: откуда у 1С данные, что кто-то нарушает авторские права?

На одном специализированном форуме появилось сообщение:

«Сегодня настал апокалипсис... Все ранее установленные платформы 8.3.18.1208 (х64) на разных ПК перестали работать и выдают „нарушение целостности“. Это конец эпохи патчей для 1С?».

Дальше пошли обсуждения, как это можно «вылечить», но нас интересует тут другое. Дело в том, что 1С сама начала рассылать письма о проблеме «нарушения целостности», и о том, как с ней бороться. Но все по порядку.

Пользователи 1С начали получать в 20-х числах января этого года вот такие письма:

Несколько напрягает фраза «по имеющимся у нас данным, с большой вероятностью не все экземпляры программных продуктов фирмы „1С“ используются в Вашей организации на законных основаниях».

Это что, у 1С есть некие возможности, о которых мы не знаем? Откуда, как говорится, дровишки?

Есть версия, что компания работает в тесной связке с МВД, которые могут, к примеру, проверить наличие левых дистрибутивов на FTP-серверах. Об этом подробно писали на «Клерке», по выступлению эксперта Анны Лавриновой на конференции INFOSTART EVENT 2019 Inception.

Далее в письме пишут, что указанное программное обеспечение являются объектами исключительного права, называют правообладателя (ООО «1С-Софт»), и рассказывают, какая ответственность может быть за нарушение авторских и смежных прав. В том числе и уголовная, статья 146 УК.

И заодно 1С в письме предлагает убедиться, что используемое в компании ПО легально. Следующими способами:

1. Наличие у организации документов, подтверждающих покупку ПО.

Для коробочной поставки:

коробка,

ваша часть регистрационной карточки с лицензионным соглашением,

документация,

диск с дистрибутивом.

При этом на всех комплектующих есть одинаковый регистрационный номер, уникальный для данного экземпляра программного продукта.

Для электронной поставки в наличии должны быть документы, подтверждающие покупку, и лицензионное соглашение.

2. В локальной сети используется именно легально приобретенная программа на все рабочие места.

3. Если в программе работает более одного сотрудника, версия должна быть ПРОФ или КОРП, в базовой версии работа более одного сотрудника невозможна.

4. Если используется клиент-серверная версия программ, то должна быть куплена лицензия/лицензии на Сервер.

5. Защита используемого ПО не отключена и не модифицирована.

Если нет уверенности, что используемое ПО легально, его немедленно нужно удалить. А если сама компания этого сделать не может, 1С рекомендует обратиться к обслуживающему организацию партнеру-франчайзи 1С. Или выбрать партнера-франчайзи из списка на сайте 1С.

Это было, по сути, предупреждение. А вот с 1 февраля письма пошли уже другие. А у кого-то вместе с письмами — пресловутые сообщения о «нарушении целостности системы».

Далее в письме пишут, что это за сообщение и каковы причины его появления. Собственно, причина — нелицензионное использование ПО. Сообщение очень мешает, «восьмерка» сбоит, требует перезагрузить компьютер, и вообще всячески мешает в работе.

«Пиратские „взломы“ (другие названия: „эмуляторы“, „кряки“) могут как использоваться в настоящий момент, так и просто присутствовать на компьютере или в локальной сети. При этом добросовестный пользователь может даже не догадываться о наличии противоправного софта, например, когда-то его установил приходящий обновлять программу 1С „друг сына одной из сотрудниц, он учится на программиста“».

Так как в 1С все понимают, не у всех есть квалификация, время, да и просто желание копаться и разбираться, предлагается временное решение. На сайте 1С можно оформить бесплатно временную лицензию, чтобы продолжать работу. Действует она 60 дней, активировать ее можно не позднее 15 марта. А за это время купить лицензионную программу.

«Можно получить несколько одноименных (например, две временные лицензии по 10 рабочих мест) или различных временных лицензий (например, временную лицензию на 50 рабочих мест и на Сервер). Получить такие лицензии может как сам пользователь, так и обслуживающий партнер „1С“ по его просьбе».

Обязательно нужно скачать последнюю версию «восьмерки» для корректной работы.

«Использование временных лицензий позволяет пользователю в течение 60 дней с момента их получения спокойно провести аудит и приобрести аналогичные лицензии 1С:Предприятия без ограничения срока действия или удалить противоправный пиратский софт и восстановить работу ранее правомерно приобретенных лицензий без ограничения срока действия».

Причем, далее в письме описывается, почему может вылезти сообщение о «нарушении целостности». Собственно:

в настоящий момент используется «взлом» (отключение или модификация) защиты (файлов платформы) 1С:Предприятия в различных вариантах, например, не куплена сама «основная» программа 1С:Предприятие и клиентские лицензии на рабочие места, а также лицензии на сервер, или используется больше рабочих мест чем куплено, или версия КОРП вместо купленной ПРОФ и т.п. Такие действия могли быть произведены пользователем как осознанно, так и случайно: кто-то мог оказать добросовестному пользователю 1С такую «медвежью услугу».

Ну тут все понятно, факт использования нелизензионного ПО. А вот второй вариант напрягает:

на компьютере есть следы «взлома» защиты, хотя сейчас используются только легально приобретенные программы 1С:Предприятие со штатной защитой.

И еще один любопытный момент:

«Если вы уверены, что точно покупали все необходимые программы 1С, но быстро не можете найти регистрационный номер программы, дистрибутивы, ключ защиты или ПИН—коды, то вы также можете воспользоваться возможностью бесплатно получить на сайте 1С „1С:Предприятие 8. Временные лицензии для восстановления“, и в течение 60 дней или докупить недостающие программы у партнеров „1С“ или подтвердить наличие легальных поставок 1С и пользоваться ими:

если Ваша программа с аппаратными USB-ключами защиты — использовать их, если они утеряны — восстановлению не подлежат,

если Ваша программа с программной защитой — найти и активировать ПИН-коды. Если бланк с ПИН-кодами утерян — в большинстве случаев ПИНы можно восстановить письмом на lic@1c.ru, обязательно указав регистрационный номер Вашей программы».

В общем, если что-то покупаете — все хранить, причем бессрочно, ничего не выбрасывать. А на компьютере, чтобы следов на нем никаких не было, наверное периодически нужно переустанавливать систему.

Ну а если ничего не сохранилось — бесплатно получать временную лицензию, которая действует примерно 2 месяца, и либо искать, либо докупать программы.

Игнорить точно не стоит. Эти письма — не дружеский совет, а предупреждение, что возможны разные последствия, вплоть до уголовки. Просто сразу не идут по инстанциям, поскольку кто-то ведь пойдет, все оформит и докупит, меньше ресурсов затратится на судебные дела.

Николай Андреев, шеф-редактор «Клерка»