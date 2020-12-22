Не хотите уголовку за использование 1С? Простыми словами о том, на что бухгалтеру и директору обратить внимание

У кого покупать

Итак, давайте по порядку. Самая очевидная ошибка, которую вы можете совершить, — это купить саму программу 1С у непроверенного продавца. Иными словами, у человека или организации, которая вообще не имеет права продавать эту программу.

Напомним, что сама по себе фирма 1С не продает свою продукцию: за нее это делают участники сети «1С:Франчайзинг» — малые, средние и крупные компании в разных регионах России. Как сообщает сама 1С, таких компаний в сети сейчас — 7 тысяч. Их список можно посмотреть на официальном сайте компании.

Понятное дело, что не нужно покупать 1С по объявлению в газете, скачивать с торрентов, пользоваться услугами «черных внедренцев». Иными словами, пользоваться нелицензионным ПО с патчами, «кряками», иными способами обойти защиту. Потому что тут есть еще одна статья — 273 УК, о распространении, использовании вредоносного ПО.

Вроде бы это прописные истины, которые даже объяснять не нужно. И все равно на такие предложения находятся покупатели.

Один из многочисленных лайфхаков, как распознать, что вы приобрели «нечистую» 1С. Посмотрите параметры базы: там обычно указывается число лицензий. В «неправильных» программах там часто стоит миллион или вообще какие-нибудь странные числа.

Кроме того, сама 1С умеет отличать «свое» и «чужое». Запустить проверку легальности использования программы можно, если вы подключены к интернет-поддержке. Если программа обнаружит, что что-то не так, вы узнаете об этом:

Как обновлять

Теперь поговорим об обновлении программ и о том, как не допустить проколов в этом процессе.

Официальный сайт разработчиков говорит: обновлять 1С можно тремя основными способами.

За чем нужно проследить при обновлении?

Во-первых, перед тем как обновить 1С, как и перед любыми другими манипуляциями с конфигурацией, необходимо выгрузить базу и сохранить в формате архива. В критической ситуации, если произойдет сбой или обновления по каким-то причинам вступят в конфликт с имеющейся системой, сохраненная копия базы поможет вернуться к началу процесса, избежав потерь в настройках и данных.

Это стандартный совет, который можно встретить довольно часто. И в случае каких-либо подозрений вам, возможно, придется доказать, что архив — это не умышленное создание копии программы, а всего лишь копия базы, созданная на всякий случай. В идеале же, если обновление пройдет успешно, копию эту нужно будет удалить.

Теперь дальше.

Обращаем внимание на сотрудника, который устанавливает обновление. Это может быть ваш внутренний специалист, или специалист компании-продавца 1С. Но в любом случае, не «черный внедренец», предложивший вам какие-то услуги со стороны.

Здесь можно, конечно, сказать, что 1С:ИТС создана для того, чтобы вроде бы не очень дорого «подсаживать» пользователей 1С на постоянную несамостоятельность, но не факт, что внедренец «со стороны» возьмет дешевле. Да, вы не будете держать его при себе постоянно и пользоваться его регулярной техподдержкой, но одним своим «обновлением» программы он может наплодить вам столько мнимых лицензий, копий и много чего еще, что это потянет на хорошее уголовное дело.

Обратите внимание еще и на файлы с обновлениями! Особенно учитывая тот факт, что если с момента последнего обновления для программы вышло, например, три новых версии, процесс установки обновлений придется повторить три раза. Файлы с обновлениями хранятся в отдельной папке. При малейшем подозрении полиция может запустить именно их и посчитать их нелицензионными версиями. Будьте готовы отстаивать свои права в такой ситуации: вооружитесь подтверждающими документами от той же фирмы 1С.

Здесь учтите важный момент: фирма 1С не продает свою продукцию напрямую, но имеет данные обо всех легальных пользователях своих программ.

Проще говоря, полиция, поверенный, легко могут обратиться в 1С с вопросом, покупала ли что-либо такая-то компания, ИНН такой-то у вас? Нет? Будем разбираться.

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Кому доверять

А если все устанавливал ваш же, свой, родной сотрудник, и вы все равно обнаружили пиратскую 1С?

Тут вообще непонятно, кому доверять. Советы, конечно, будут стандартные: «пиратку» снести, с сотрудником провести разъяснительную беседу, написать в 1С (если вы очень сознательный гражданин).

Но практика показывает, что для дел по нарушениям авторских прав гораздо чаще повод приносит отнюдь не собственный сотрудник, а какой-нибудь «эксперт по 1С», который приходит к вам во время какого-нибудь обыска или проверки совсем по другому вопросу.

Так было, например, с компанией «Росмет» и со многими другими компаниями, на которые теперь заведены дела.

Пока фирма 1С придерживается официальной позиции, что подобные «эксперты по 1С» никакими экспертами не являются. Мы не знаем, насколько правдива эта информация, но в любом случае, обвинять вас будут правоохранительные органы, а не фирма 1С. Поэтому вооружитесь максимумом знаний о том, как работает лицензирование программы и внимательно следите за наличием резервных копий, архивов и лицензий на дополнительные рабочие места.

Тем более, что понять, под подозрением вы или нет, довольно просто. Если к вам пришло «Уведомление о необходимости соблюдения действующего законодательства в области интеллектуальной собственности», время бить набат. Проверять все то, что мы перечислили выше.

Что говорит эксперт

Даем выжимки из выступления Анна Лавриновой, заместителя директора НП ППП (Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов), координатора по вопросам защиты ИС 1С на конференции INFOSTART EVENT 2019 Inception. Тема выступления «Защита авторских прав на софт: что нужно знать об этом и зачем».

Статья 146 УК, третья часть, тяжкая. Она очень интересна полиции, наравне с другими тяжкими преступлениями, поскольку поощряется быстрым продвижениями по службе, звездочками. По выражению спикера, это то, «за чем они бегают».

Также спикер рассказала, что «пираты не ломают все подряд. Если это „семерка“, то они ломают SQL-версию, которая стоит 146 тысяч рублей, созвучно с названием статьи. А если УПП, то на 500 рабочих мест, которая стоит 2 миллиона. То, чего обычно скачивают с торрентов, и как это потом трактуется». То есть, наибольший интерес для пиратов представляют именно дорогие программные продукты.

В третьей части упомянутой есть еще интересный момент, это «группа лиц по предварительному сговору». Это — докладная записка директору «дорогой директор, обнаружила „пиратку“, сообщаю, снимаю с себя всякую ответственнность, перекладываю на тебя». Полиция это трактует как «группа лиц по предварительному сговору». Один знал, понимал, осознавал, передал другому. Второй узнал, осознал, понял, продолжил нарушать закон. Иными словами, чтобы под данное определение не попасть, не нужно ничего подобного писать, от ответственности это не защитит.

Как правило, по данной статье дается срок условный, реально сажают редко. Но и условный срок так себе удовольствие, ряд ограничений.

Программа для ЭВМ является объектом авторского права. Как сказал правообладатель, так программу и могут использовать, никак иначе. Например, Google Maps находятся в свободном использовании, но есть оговорка «кроме тех, кто торгуют недвижимостью». Обязательно нужно читать лицензионное соглашение, что там написано — то закон и защищает. Даже если там написано «программный продукт использовать только блондинкам по средам с 10 00 по 12 00». Значит, так и можно использовать, и только так.

В статье 146 УК есть еще один важный момент — использование, неважно в каких целях. Просто предприятие использовало, этого достаточно для нарушения..Еще один важный момент — к использованию относится хранение дистрибутивов в памяти ЭВМ. Даже если на флешке когда-то его забыли, не использовали — эксперт обнаружит, и как будто предприятие 50 лет сидело на пиратке.

И еще один момент в данной статье — «доведение до всеобщего сведения», то есть, выкладывание в интернет. Есть поисковики, которые ищут только по FTP. И есть несколько уголовных дел, когда на FTP предприятия валяется много всего, в том числе взломанная 1С. И о том, что против предприятия начато производство, оно узнает, когда уже вызывают в суд. Никакой проверки, никто ничего не изымает. Сотрудники полиции (управление «К») заходят на FTP, составляют протокол осмотра места преступления, на любом от него расстоянии, и — дело начато.

Откуда полиция может узнать об использовании в компании нелицензионного ПО:

Кто-то сообщил, в том числе свои сотрудники. Самый частый вариант.

СП шли за чем-то другим, нашли контрафактный софт. Самый удобный способ проверить — изъятие компьютера.

Объявления о вакансиях. Пробивают в 1С по ИНН, покупала ли эта компания что-либо, не покупала — приходят.

Сначала присылают или приносят представление о необходимости соблюдения законодательства в сфере авторского права и интеллектуальной собственности. Используется для доказывания умысла.

«Черные внедренцы», «обновленцы». По ним полиция тоже любит работать, там все просто доказывать. Их услугами пользоваться не стоит.

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Еще один способ — обзвон компания по регионам, так называемая «дезинфекция». Есть регионы «чистые», которые при словах «1С» бросают трубку, есть не очень, готовы установить пиратскую версию. К таким в скором времени могут прийти.

Кроме статьи 146 УК есть еще одна — 273 УК, создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Если есть кряки, патчи, какой-либо еще обход защиты, пусть самой простой — есть и состав преступления.

А вот еще о чем рассказывалось в выступлении:

В городе, где есть активный поверенный — есть и дела. 90% поверенных — бывшие сотрудники. 70% взысканного у нарушителей — остаются у поверенного. Рекорд — 6 миллионов за год заработал поверенный только на делах по 1С.

Что делает поверенный, если обнаружил пиратку 1С.

пишет в 1С;

пишет заявление в полицию;

проводит воспитательную беседу с нарушителем;

обращается к дистрибутору;

обращается в НП ППП.

Важный момент.

Если вы хотите защитить свой софт от пиратства — на нем должна быть техническая защита. Причем, неважно какая, пусть самая простая. Взлом этой защиты уже может быть основанием для привлечения к ответственности.

А юридическая защита — знак копирайта, год, автор.

Это самая простая защита, однако, повторимся, ее взлома уже достаточно для нарушения.

Полное видео выступления:

Из методички МВД по статье 146 УК

Обязательным признаком объективной стороны состава преступления является причинение крупного ущерба автору или иному правообладателю. Крупный ущерб — это от 50 тысяч рублей.

Вопрос о контрафактности является юридическим, а не специальным. Выводы о том, являются ли копии продуктов контрафактными, делает сначала следователь, а впоследствии суд, который соглашается с позицией следователя, или нет.

Вопрос о контрафактности программ для ЭВМ не может ставиться следователем перед экспертом/специалистом, как лицом, обладающим специальными знаниями, или перед юридическим представителем правообладателя, чьи авторские права нарушаются в результате незаконного использования.

Вместе с тем для того, чтобы сделать всесторонне обоснованный вывод о контрафактности товара, следователь в своей работе должны опираться на информацию, предоставленную экспертами/специалистами, правообладателями, а также на положения закона.

Состав преступления в соответствии с частями 2 и 3 статьи 146 УК РФ формальный. Преступление следует считать оконченным с момента незаконного использования объектов авторских и смежных прав в крупном (особо крупном) размере.

Особо крупный размер будет иметь место, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает 250 тыс. рублей.

Методичка старая, сейчас в примечании к статье 146 УК указано, что крупный размер — от 100 тысяч рублей, особо крупный — от миллиона рублей. Есть факт использования, есть размер ущерба от 100 тысяч — есть состав преступления.

А вот как должен строится алгоритм доказывания, по той же методичке.

На практике следователю сделать обоснованный вывод о контрафактности позволяют следующие данные:

Специалист/эксперт в пределах его специальных знаний указал признаки контрафактности или отличия копий от их аналогов; Правообладатель либо юридический представитель правообладателя предоставил информацию о том, что не располагает данными о том, что физическое или юридическое лицо, которое использовало программные продукты, имеет лицензии с правообладателями (лицензионные договоры о предоставлении неисключительных прав на использование); Юридическое лицо в лице директора или физическое лицо, которые использовали программы для ЭВМ в своей деятельности, не предоставили какие-либо доказательства законности использования и приобретения прав (лицензии, платежные документы, счета, данные бухгалтерского баланса о постановке на бухучет программ для ЭВМ).

А что в итоге?

Понятно одно, прийти могут к любой компании.

Как быть как в случаях, уже описанных на «Клерке»? Компания официально приобрела программу, есть тому свидетельство в виде коробки, отрывного талона и пр. Но что-то пошло не так, к примеру, компания-посредник данные в 1С не передала, и при запросе полиции из 1С ответили по компании отрицательно? Мол, ничего не покупали, ничего о таких не знаем? Значит, заведомо виноваты?

Или как быть, когда у компании была одна версия 1С, а «внезапно» у нее находят совершенно другую, «подороже»?

Понятно то, что придется идти в суд. Но каковы шансы на то, что в суде удастся выиграть? И сколько времени для этого может понадобиться? Вопрос открытый.