Не хотите уголовку за использование 1С? Простыми словами о том, на что бухгалтеру и директору обратить внимание
К небезызвестной программе настолько привыкли почти все российские бухгалтерии, что даже не задумываются о вопросе авторских прав. Казалось бы, что может пойти не так, если куплена лицензионная программа? Сегодня разбираемся в этом непростом вопросе.
Почему компании выбирают 1С
Яндекс.Вордстат, например, говорит, что только за последний месяц в строку поиска 1С вбивалось около 4,5 млн раз. Программа популярна, на слуху, ею пользуются и в ней разбираются очень многие. А это значит, что под ударом может оказаться практически любая организация.
С каждым годом фирма «1С» наращивает темпы продаж: по некоторым данным, в России около 83% рабочих мест автоматизированы с помощью ее программ. И сейчас тяжело найти вакансию бухгалтера или кадровика, где не требуется знание 1С.
Слухи о том, что «в России законы пишут под 1С» и многие другие остаются только слухами, но неоднозначных отзывов о программах этой фирмы довольно много. И при этом и бизнес, и госорганизации все равно устанавливают именно 1С. Почему?
На это есть ряд причин — как объективных, так и субъективных. Во-первых, цена: она гораздо дешевле той же SAP (немецкая система автоматизации). Во-вторых, адаптированность под наше законодательство (спорный, но все же важный момент). Кроме того, 1С широко распространена, в ней много вариаций решений под разные сферы деятельности организаций, она дорабатываемая, обновляемая и масштабируемая.
Чтобы не превращать эту статью в рекламу, мы остановимся подробнее на последнем пункте.
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Чего вообще бояться
Сначала скажем, что масштабируемость означает, что в небольшой компании можно купить решение для нескольких пользователей, и по мере роста и развития его смогут использовать несколько десятков тысяч сотрудников. Иными словами, у 1С существует возможность докупки дополнительных рабочих мест под нужды компании.
И вот тут скрывается один довольно скользкий момент. Для увеличения количества рабочих мест обязательно иметь нужное количество лицензий. Иначе вы становитесь пиратом.
Есть еще один момент — обновляемость. Это, конечно, свойство любой нормальной программы, но суть в том, что при обновлении на компьютере остаются архивы. А наличие более одного — нарушение авторского права. А при ущербе правообладателю на сумму от 1 миллиона — особо крупный размер.
И конечно, создание резервных копий. Кто хотя бы раз следил за процессом обновления, например, «восьмерки», знает, что программа по умолчанию делает резервную копию в этом процессе. Копия сохраняется на вашем компьютере — и вуаля, потенциальный повод для нарушения закона готов.
О нарушении какого закона идет речь? А речь о небезызвестной статье 146 УК РФ о нарушении авторских прав. Почитать целиком вы, конечно, ее можете сами. Поэтому остановимся на наиболее важной формулировке, это часть 3 статьи. А она звучит так:
Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или с использванием служебного положения -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.
Есть отдельные разъяснительные документы, говорящие, что такое использование. И там есть опасная строка «хранение дистрибутивов в памяти ЭВМ». Даже если вы никогда в жизни его не запускали, когда-то с флешки скинули в общий поток, забыли, и он где-то валяется в реестрах, эксперт это обнаружит, и это будет такое же использование, как будто предприятие 50 лет сидело на пиратском софте, и никогда ничего не покупало. Это из выступления эксперта Анны Лавриновой на Инфостарте, подробнее об этом будет ниже.
Вот вам некоторые громкие дела, о которых писали на «Клерке»: