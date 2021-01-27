Продолжаем разбираться в авторских правах на 1С. Оказалось, эта тема может затронуть каждую компанию.

Главный вопрос: кто виноват в ситуации, когда у компании есть отрывной талон, она приобрела программу несколько лет назад, а информация о ней из-за ошибки дилера попала в реестр 1С только через 10 лет (это как раз ситуация, о которой мы писали)? И вообще, сейчас еще есть система эта отрывных талонов?

Мы рекомендуем пользователям «коробочных» версий программ «1С» отсылать в фирму «1С» регистрационные анкеты, для этого в коробке имеется маркированный почтовый конверт. После получения нами анкеты вводятся в базу. Но, если пользователь не послал анкету, это не является нарушением. Главное, чтобы пользователь использовал ровно те программы «1С», которые приобретал, максимум на то количество пользователей, на которое приобретал, в соответствии с условиями лицензионного соглашения, и у пользователя были документы, подтверждающие покупку. И, конечно, чтобы защита программ не была взломана.

Система «отрывных талонов», а правильнее «регистрационных анкет» ‑ есть. Регистрационная анкета ‑ бланк желтого цвета, состоящий из 3-х частей для продуктов «1С:Предприятия 8» или из 2-х частей для продуктов «1С:Предприятия 7.7». Подтверждением того, что у пользователя есть право использовать данный программный продукт, является та часть регистрационной анкеты, которая остается у пользователя. Другая часть анкеты направляется в фирму «1С» для того чтобы получать техническую поддержку. Кроме того, если в «1С» придет запрос от правоохранительных органов «является ли такая-то организация легальным пользователем программ „1С“», ответ строится на основании присланных регистрационных анкет.

Для электронных поставок программ «1С» регистрационные данные пользователя (организации) передаются в фирму «1С» автоматически при активации программы, отправлять бумажную анкету в «1С» не требуется.

Дополнительно рекомендуем всем пользователям регистрироваться на портале 1С:ИТС (раздел «Регистрация программного продукта на портале») для получения сервисов и обновлений.

Как компании защитить себя от дилера, который не передал данные о компании в 1С?

Пользователь должен сохранить у себя свою часть регистрационной анкеты. Если та часть, которую нужно было переслать в «1С», утеряна, ее можно восстановить на основании документов о приобретении программы и той части анкеты, которая имеется у пользователя. Для этого нужно написать запрос на адрес hline@1c.ru.

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Ситуация, когда у 1С нет данных о пользователе, но он получает обновления, возможна?

Для того чтобы пользователь получал обновления, данные о нем должны быть в фирме «1С». Пользователи базовых версий легально получают обновления на портале 1С:ИТС, указывая свои данные. Легальный способ обновления для пользователей версий ПРОФ и КОРП — по договорам информационно-технологического сопровождения. Данные о заключенных договорах в «1С» есть.

При этом необходимо иметь в виду следующий момент: во многих случаях один договор ИТС позволяет обновлять все программы, используемые одним клиентом (организацией). При этом организация может по каким-либо причинам зарегистрировать в фирме «1С» только одну из используемых программ и привязать к ней договор ИТС, а другие программы не регистрировать. В этом случае «1С» будет знать только о зарегистрированных программах.

Также, если клиент является группой, в которой больше одного юрлица, то в «1С» он может сообщить только один из своих ИНН. Кроме того бывают ситуации, когда в компании произошла реорганизация, а в «1С» эту информацию не сообщили.

То есть в целом при легальных обновлениях информация о клиентах в «1С» должна быть, но она может быть не полной.

Может ли стать поводом к уголовке ситуация, когда компания перед обновлением создала архив, а потом его забыла удалить? Должен ли специалист, который производит обновления, следить за удалением архива?

Хранение архивов легально приобретенных программ и их информационных баз — это право организации, удалять их нет необходимости. Главное, чтобы на компьютерах организации не было программ, которые организация не приобретала, взломанных программ, средств взлома.

Алексей, давайте проговорим алгоритм безопасной (с точки зрения соблюдения авторских прав) работы с 1С?

1. Покупаем у франчайзи, сохранив все документы о покупке. Какие именно документы надо сохранить?

Документы о покупке, свою часть регистрационной анкеты.

2. Самому пользователю о своем существовании в 1С сообщать не надо?

Желательно отослать в «1С» ту часть регистрационной анкеты «1С», которая для этого предназначена, дополнительно зарегистрироваться на портале ИТС для получения сервисов и обновлений.

3. Приглашать для обновлений кого? Только сотрудников франчайзи? Просто спеца с улицы нельзя?

Желательно сотрудников фирм 1С:Франчайзи, их список есть на сайте «1С» .

4. А если обновления делает свой специалист, какие у него должны быть квалификации или статусы?

Для ИТ-службы предприятия, если она есть, обновления программ «1С» не являются сложной задачей. Статусы специалиста не являются обязательными.

Но руководитель должен понимать, в том числе с точки зрения личных качеств, кому он доверяет информационные ресурсы своей компании.

В любом случае, руководителю вместе с внешними или собственными специалистами, отвечающими за обслуживание и поддержку программ «1С», необходимо убедиться в том, что выполняются все условия лицензионного использования и обновления программ, заключены все необходимые договоры, на компьютерах организации нет не приобретенных программ, взломанных копий программ и средств взлома.

Такой аудит желательно проводить регулярно, раз в полгода или хотя бы раз в год, и — обязательно при смене обслуживающей организации или специалистов, ответственных за программы «1С».

Алексей, какие еще практические советы можно дать компаниям, которые хотят работать добросовестно и не нарушать права компании 1С?

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