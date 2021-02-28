Революция в проверке контрагентов: вашу компанию не только проверят, но и оставят о ней отзыв на «Клерке»

Мы запускаем самый современный инструмент для проверки контрагентов. В нашей базе весь бизнес России.

Владелец «Клерка» Борис Мальцев рассказывает: «Мы несколько раз пытались сделать проверку контрагентов, перебирали партнеров, но, в итоге сделали все с нуля сами.

Теперь о своем контрагенте можно оставить мнение, в дальнейшем можно будет проголосовать — это будет основой для Народного рейтинга компаний России. Конечно же, на страницы проверки контрагентов на „Клерке“ польется много негатива о компаниях-контрагентах, которые как-то обманули/обидели партнера». Но мы к этому готовы.

Самое время проверить, что пишут про ваш бизнес.

Как работает проверка контрагентов

1. Заходим сюда.

Вводим ИНН или название.

2. Кликаем на название компании.

Получаем информацию о видах деятельности, системе налогообложения, ССЧ:

И еще можно узнать доходы и расходы:

И платит (и сколько) компания налоги:

3. Оставляйте комментарий, если хотите, или читайте, что другие сказали об этом контрагенте: