Стало понятно, из-за чего взбунтовались франчайзи 1С

Разбираем, что нового появилось в договоре коммерческой концессии с 1С, и есть ли повод для беспокойства франчайзи. На «Клерке» недавно писали, что у франчайзи 1С оставалось время только до 15 февраля для заключения договора в новой редакции. И отрасль в шоке от новых требований. Мы откопали, что же именно не нравится франчайзи.

В редакцию прислали новый вариант договора. И даже заботливо выделили красным, что же нового в договоре. Мы это отдельно выписали, для удобства.

Действующие лица — Правообладатель, это ООО «N», Партнер — компания-франчайзи.

1. «Оказывать услуги в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, налогового учета, налоговой отчетности и налогового планирования, кадрового учета, расчета заработной платы (35 класс) не охватываются настоящим договором, могут оказываться партнером только в рамках отдельно заключенного договора „1С:БухОбслуживание“ и только по технологии „Стандарт 1С:БухОбслуживание“».

2. «Партнер будет использовать товарный знак при условии, что качество обозначаемых им товаров, работ и услуг будет не ниже качества товаров, работ и услуг самого Правообладателя».

3. «Не оказывать и не рекламировать услуги, аналогичные по составу и функциям услугам „1С:БухОбслуживание“».

4. «Готовить собственные кадры и избегать переманивания сотрудников других партнеров-франчайзи и фирмы „1С“».

5. За нарушение условий договора Партнер будет обязан уплатить штраф, его размер может быть до пятикратного размера рекомендованной цены программного продукта. А вот что особо выделено:

«Окончательный размер штрафа определяется Правообладателем. Оплата суммы штрафа по счету, выставленному Правообладателем со ссылкой на настоящий пункт означает признание Партнером правомерности и обоснованности требований».

6. И наконец, «в случае, если Партнер трудоустраивает бывших или действующих сотрудников ООО «N», и/или его аффилированных лиц, входящих в группу «1С», или заключает с ними гражданско-правовой договор, Партнер обязан это предварительно согласовать с Правообладателем.

На основании всего перечисленного, можно сделать вывод, что если Правообладатель узнает о нарушениях указанных выше пунктов, да и вообще положений договора — он присылает счет на оплату штрафа, сумма которого — до пятикратного размера рекомендованной цены программного продукта.

А уж тем более, если кто-то из таких компаний-партнеров начнет переманивать друг у друга сотрудников без согласия на то Правообладателя. Ну и оказывать услуги бухгалтерского аутсорсинга партнеры могут только на основании отдельного договора. Не ниже по качеству, чем у правообладателя.

Коллеги, кто в курсе, есть у франчайзи поводы для беспокойства? Или ничего страшного не происходит? Может, мы тут в «Клерке» все паникеры...

Николай Андреев, шеф-редактор «Клерка»