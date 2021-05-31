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Все про страховые взносы: для бухгалтера и ИП. Поможем вам не утонуть в море нюансов по взносам

Для рубрики Страховые взносы
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Сделали большой онлайн-курс, который защитит вас от штрафов. Записывайтесь.

О курсе

Курс про одну из самых непростых тем, которая требует большой вдумчивости и внимания к деталям.

Налоговики заваливают компании требованиями об уточнениях отчетности по взносам. Государство постоянно меняет формы отчетности. Минфин и ФНС строчат письма о том, на какие еще выплаты нужно начислять взносы. А бухгалтерам и ИП со всем этим приходится разбираться.

Наш онлайн-курс – сводный мануал по самым частым вопросам со страховыми взносами.

За что платить? Как сэкономить? Что с пониженными тарифами? А отчетность как заполнять? На все вопросы ответим.

Сейчас на курс скидка 40 %. Записываем тут. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Чему научитесь

  • заполнять отчетность в разных ситуациях;
  • разбираться в пониженных тарифах;
  • различать самые опасные выплаты, к которым налоговики обязательно придерутся;
  • избегать штрафов по страховым взносам;
  • понимать, когда взносы можно не платить взносы.

Кому подойдёт этот курс

Бухгалтерам. Потому что без ваших точных знаний компания точно налетит на проблемы с налоговиками и фондами.

Предпринимателям. Вам точно надо понимать, куда уходит более 30% от ежемесячного фонда оплаты труда.

Пост написан компанией
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