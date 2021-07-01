Прослеживаемость товаров начнется уже скоро. Что волнует бухгалтеров

С 1 июля 2019 по 30 июня 2021 года проводится эксперимент по прослеживаемости товаров.

А уже с 1 июля 2021 прослеживаемость станет обязательной (Федеральный закон от 09.11.2020 № 371-ФЗ).

Реализует этот проект ФНС. Следить будут за импортированными товарами.

Какие товары будут прослеживаться

На данный момент перечень официально не утвержден. Есть проект Постановления Правительства.

Вот часть товаров, которые с 1 июля 2021 будут прослеживаться:

Холодильники, морозильники;

Бульдозеры;

Машины стиральные;

Мониторы и проекторы;

Коляски детские;

Детские сиденья (кресла) безопасности.

Полный список тут.

С 1 января 2022 года под прослеживаемость подпадут «срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами».

Прослеживаемость -­ та же маркировка?

Нет.

Прослеживается ввезенная партия товара, а не каждая его единица (как при маркировке). При этом никакие метки на товар не наносятся, партии отслеживают исключительно по документам.

Товарам будет присваиваться РНПТ (регистрационный номер партии товара).

Прослеживаемость будет осуществляться документальным способом посредством передачи РНПТ, которые, как правило, будут состоять из номера декларации на товары и номера товарной позиции из этой же декларации на товары.

Какие документы нужны в связи с прослеживаемостью?

В связи с введением этой новой системы поменялись счета-фактуры и декларация по НДС.

Кроме того, введена специальная отчетность по прослеживаемости.

РНПТ вместе с количеством товаров, единицами измерения указывается в счетах-фактурах, книгах покупок и продаж, декларации по НДС, а также в специальной отчетности по прослеживаемости.

Таким образом после 01.07.2021 при реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, организация-продавец (ИП-продавец) обязана выставить электронный счет-фактуру/УПД с уникальным идентификатором партии товара (РНПТ), подлежащего прослеживаемости.

Исключение из этого правила - реализация физлицам, самозанятым плательщикам НПД, приобретающими товар для собственных нужд (не для предпринимательской деятельности), и реализация на экспорт.

Нужно ли отражать прослеживаемый товар в отдельном счете-фактуре?

Нет, в счете-фактуре могут быть указаны как прослеживаемые, так и не прослеживаемые товары.

Что интересует бухгалтеров

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