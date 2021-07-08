Секреты оптимизации НДС. И что надо знать про АСК НДС-2

Законных способов уменьшить уже исчисленный НДС Налоговый кодекс не предусматривает. Но есть способы не пострадать там, где виноваты не вы, а контрагент.

Один адвокат сказал: «Налоговая инспекция ищет там, где светлее, а не там, где потеряли». Особенно рвение налоговиков заметно, когда речь идет об НДС.

«Клерк» запускает эксклюзивный курс, который расскажет, как налоговики проверяют схемы по НДС, как работают эти самые схемы и что вам надо знать про АСК НДС-2. Информация в этом курсе — уникальная практика автора, Кирилла Соппы. Хотите знать, что скрыто во внутренних регламентах ФНС, какие схемы налоговики пока не видят и как отстоять свою позицию в суде — записывайтесь на курс. Для тех, кто оформил подписку на платформу «Клерк 365», этот курс уже доступен без доплаты.

Автор развенчивает попсовые мифы про АСК из интернета, рассказывая, как все происходит на практике на самом деле. Больше такой подробной информации по этой теме в сети нет.

Покажем, где в АСК лазейки и есть ли откровенные дыры. Расскажем, что налоговики спрашивают на комиссиях по НДС.

Курс даст вам системные знания об инструментах налоговиков. А вы будете готовы опровергать их обвинения в схематозе.

Почему всем нужен этот курс, даже тем, кто не схематозит?

НДС — это системно важный налог, и на борьбу со схемами ФНС с 2021 года прикладывает особые усилия.

Поэтому сейчас проблемы даже у тех компаний, которые исправно платят НДС: налоговикам сверху дали команду собирать НДС любыми способами — и они шлют требования о доначислениях белым компаниям, которым приходится отвечать за контрагентов.

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Чему научитесь на курсе

отвечать на вопросы, почему ваш контрагент не уплатил НДС и почему вы не обязаны за это отвечать

понимать, как другие компании пытаются экономить НДС и получается ли это у них

отстаивать свою позицию на комиссиях, в ответах на требованиях и в суде

разбираться, какие схемы налоговики даже пока не видят и пропускают

знать, как работает АСК НДС 2 в реальности, а не по мифам из интернета

На курсе представлена очень подробная информация с инфографикой.

Автор курса

Кирилл Соппа — аттестованный налоговый консультант, автор и ведущий канала «Уроки налоговой схемотехники» в Facebook и Telegram, управляющий ЦФО «Платиновые решения», предприниматель.