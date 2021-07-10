«Бизнесом в России занимаются либо матерые циники, либо оптимисты-романтики: важны и те, и другие». Интервью «Клерка»

Какие качества нужны предпринимателю? Почему важнее всего для начинающего ИП — разбираться в финансовой отчетности? Если кредит — не единственный выход, то что тогда?
На заре так называемой третьей волны пандемии мы поговорили о судьбе малого бизнеса в России с исполнительным директором Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антоном Куприновым. Некоторые из мер поддержки бизнеса, которые мы обсуждали, уже вот-вот начнут реализовывать.
Несмотря на пандемию и очередной экономический кризис, малый бизнес выжил и чувствует себя в целом не так плохо, как мог бы, считает Антон Купринов. Без пострадавших, безусловно, не обошлось, но и магазины, и рестораны, и производственные предприятия продолжают работать.
(тогда про третью волну еще даже не говорили, между строк заметим мы)
— В Московском гарантийном фонде мы в первом полугодии 2021 года не фиксировали обвального роста выплат по нашим поручительствам. Отдельные случаи есть, но в целом заемщики справляются со своими обязательствами по кредитам, — приводит пример наш собеседник.
Что нужно теперь, чтобы двигаться вперед? Финансовое здоровье, хорошие отношения с налоговиками и другими проверяющими и... по возможности, философское отношение к ситуациям, когда государство что-то делает не так.Интервью мы проводили сразу после дня предпринимателя в России и поинтересовались у Антона Купринова: что он считает лучшим подарком для предпринимателя?
Со стороны государства это может быть новая программа субсидий или налогового администрирования. А с чисто человеческой стороны наш собеседник уверен: бизнес должен знать свою историю. Так что книга на эту тему бы не помешала.
Самым главным навыком предпринимателя Антон Купринов считает способность верить:
— Способность верить, что вот я буду это все равно делать, как бы не повернулись события — это, на мой взгляд, большинство бизнесменов и вытянуло в кризис.
А еще нужны честность, понимание и некоторая жертвенность: понимание того, что всем сейчас плохо и все должны «немножко пострадать». Достаточно ли нынешних мер поддержки, чтобы предприниматель мог не только пострадать, но и выжить?
Эксперт убежден, что существующие меры работают, хотя и не идеально, но к ним всегда есть, что добавить. Хорошо себя зарекомендовали субсидии на компенсацию процентных ставок, такие программы запущены как на федеральном, так и на московском уровне, в сочетании с гарантийной поддержкой эта помощь еще более действенная для предпринимателей.
Например, инструменты поддержки для начинающих ИП, которым сложно получать те же кредиты в банках.
И наконец, как во всех существующих условиях бизнесменам удается никогда не сдаваться? Почему предприниматели в России — либо циники, либо романтики? Об этом и многом другом — видеозапись нашего интервью:
Справка
Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы учрежден Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, помогает малому и среднему бизнесу столицы решать проблему нехватки собственного залогового обеспечения, покрывая поручительством до 70% кредита, банковской гарантии, аккредитива, лизинга и факторинга.