«Бизнесом в России занимаются либо матерые циники, либо оптимисты-романтики: важны и те, и другие». Интервью «Клерка»

Какие качества нужны предпринимателю? Почему важнее всего для начинающего ИП — разбираться в финансовой отчетности? Если кредит — не единственный выход, то что тогда?

На заре так называемой третьей волны пандемии мы поговорили о судьбе малого бизнеса в России с исполнительным директором Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антоном Куприновым. Некоторые из мер поддержки бизнеса, которые мы обсуждали, уже вот-вот начнут реализовывать.

Несмотря на пандемию и очередной экономический кризис, малый бизнес выжил и чувствует себя в целом не так плохо, как мог бы, считает Антон Купринов. Без пострадавших, безусловно, не обошлось, но и магазины, и рестораны, и производственные предприятия продолжают работать.

(тогда про третью волну еще даже не говорили, между строк заметим мы)

— В Московском гарантийном фонде мы в первом полугодии 2021 года не фиксировали обвального роста выплат по нашим поручительствам. Отдельные случаи есть, но в целом заемщики справляются со своими обязательствами по кредитам, — приводит пример наш собеседник.

Что нужно теперь, чтобы двигаться вперед? Финансовое здоровье, хорошие отношения с налоговиками и другими проверяющими и... по возможности, философское отношение к ситуациям, когда государство что-то делает не так.Интервью мы проводили сразу после дня предпринимателя в России и поинтересовались у Антона Купринова: что он считает лучшим подарком для предпринимателя?

Со стороны государства это может быть новая программа субсидий или налогового администрирования. А с чисто человеческой стороны наш собеседник уверен: бизнес должен знать свою историю. Так что книга на эту тему бы не помешала.

Самым главным навыком предпринимателя Антон Купринов считает способность верить:

— Способность верить, что вот я буду это все равно делать, как бы не повернулись события — это, на мой взгляд, большинство бизнесменов и вытянуло в кризис.

А еще нужны честность, понимание и некоторая жертвенность: понимание того, что всем сейчас плохо и все должны «немножко пострадать». Достаточно ли нынешних мер поддержки, чтобы предприниматель мог не только пострадать, но и выжить?

Эксперт убежден, что существующие меры работают, хотя и не идеально, но к ним всегда есть, что добавить. Хорошо себя зарекомендовали субсидии на компенсацию процентных ставок, такие программы запущены как на федеральном, так и на московском уровне, в сочетании с гарантийной поддержкой эта помощь еще более действенная для предпринимателей.

Например, инструменты поддержки для начинающих ИП, которым сложно получать те же кредиты в банках.

И наконец, как во всех существующих условиях бизнесменам удается никогда не сдаваться? Почему предприниматели в России — либо циники, либо романтики? Об этом и многом другом — видеозапись нашего интервью: