Требования из ИФНС во время отчетности достали! Фейк-Бухтуб: Дудь нас не зовет, поэтому мы просто подложили его слова на монтаже

Наш Бухтуб знают все бухгалтеры страны. Но нам этого мало. Мы замахнулись на Юрия Дудя. Смотрите, что из этого вышло.
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Сегодня в выпуске:
- налоговики засыпают бухгалтеров требованиями во время отчетности;
- транспортные накладные будут электронными;
- новые проблемы с бумажным НДС;
- ФСС сольет работодателям всё про болезни сотрудников.
Отчетный период у бухгалтеров уже горит вовсю, но в бухгалтерию, где и так жарко, все равно летят требования налоговиков.
Причем в удвоенном размере. Читатели жалуются: за два дня приходит gо 15 требований.
Налоговики чисто довести бухов до нервного срыва хотят.
Но у самой ФНС, видимо, времени много. И служба разработала новые форматы транспортных накладных, которые со следующего года будут в электронном виде.
А если кто-то что-то нажмет и оно исчезнет, кто виноватого искать будет?
Казалось бы, ну зачем танцевать на граблях и связываться с бумажным НДС? Проблемы-то могут быть не только с налоговиками. Если вы вдруг обанкротитесь, торговец бумажным НДС вас может здорово подставить: такие компании теперь включают в реестр требований кредиторов.
ФСС в любой момент сможет рассказать работодателю все о вашей болезни. Это потому, что за электронными больничными можно будет теперь наблюдать онлайн.
И на закуску: налоговики настолько оборзели, что шлют требования прислать им целое досье с кадровыми документами на директора компании.
Копают вместо трудовых инспекторов, что вообще не радует.
Мы бы посоветовали вам улыбаться и не скатиться в депрессию, но знаем, что отчетность точно не даст вам этого сделать :)
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