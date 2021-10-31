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Требования из ИФНС во время отчетности достали! Фейк-Бухтуб: Дудь нас не зовет, поэтому мы просто подложили его слова на монтаже

Для рубрики Обзоры для бухгалтера
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Наш Бухтуб знают все бухгалтеры страны. Но нам этого мало. Мы замахнулись на Юрия Дудя. Смотрите, что из этого вышло.

Свежий Бухтуб с самыми главными новостями недели (а вот тут под видео забирайте промокод на 20% скидку на подписку «Клерк.Премиум»: получите безлимитные консультации наших экспертов, 40 онлайн-курсов и 300 вебинаров!).

Сегодня в выпуске:

  • налоговики засыпают бухгалтеров требованиями во время отчетности;
  • транспортные накладные будут электронными;
  • новые проблемы с бумажным НДС;
  • ФСС сольет работодателям всё про болезни сотрудников.

Отчетный период у бухгалтеров уже горит вовсю, но в бухгалтерию, где и так жарко, все равно летят требования налоговиков.

Причем в удвоенном размере. Читатели жалуются: за два дня приходит gо 15 требований.

Налоговики чисто довести бухов до нервного срыва хотят.

Но у самой ФНС, видимо, времени много. И служба разработала новые форматы транспортных накладных, которые со следующего года будут в электронном виде.

А если кто-то что-то нажмет и оно исчезнет, кто виноватого искать будет?

Казалось бы, ну зачем танцевать на граблях и связываться с бумажным НДС? Проблемы-то могут быть не только с налоговиками. Если вы вдруг обанкротитесь, торговец бумажным НДС вас может здорово подставить: такие компании теперь включают в реестр требований кредиторов.

ФСС в любой момент сможет рассказать работодателю все о вашей болезни. Это потому, что за электронными больничными можно будет теперь наблюдать онлайн.

И на закуску: налоговики настолько оборзели, что шлют требования прислать им целое досье с кадровыми документами на директора компании.

Копают вместо трудовых инспекторов, что вообще не радует.

Мы бы посоветовали вам улыбаться и не скатиться в депрессию, но знаем, что отчетность точно не даст вам этого сделать :)

А сложные вопросы с ней поможет решить «Клерк.Премиум». Го к нам в подписчики!

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