🔎 Инспекторы закидывают требованиями в отчетный период, потому что выходят сроки по 2018 году

У налоговиков новый вид издевательства над бухгалтерами — закидывать требованиями в отчетный период. Так, в одну компанию за два дня прилетело 15 требований за период с 2018 по 2021 год. Потому что у налоговиков осталось 87 дней.

Негодуют в «Красном уголке бухгалтера».

«По одной компании за 2 дня пришло 15 (пятнадцать) Требований за 2018 по 2021 год!

Написала по "Контуру" письмо. Спросила, как работать и сдавать отчёты за 3 кв. при таком количестве?

Созвонилась. Сказали повторить письмо и указать сроки переноса. Ну одно, самое большое, мы выполним».

В комментариях пишут, что подобное было в декабре прошлого года. Продлить сроки отказались, хотя бухгалтер ковидом болела:

«Подавала в декабре 2020 на продление сроков, присылала больничный лист и тест о болезни ковидом. Они мне высылали отказ и сообщали, что наша подпись не читается. Обращаетесь к оператору. Оператор говорил, что все прекрасно, идите в ИФНС. Пришлось ходить больной ковидом на работу и делать им сканы документов».

Кто-то спрашивает, на каком основании запросы за старые периоды? Сроки по камералке все вышли.

«Расхождения когда выявляют? Когда декларацию камералят. Срок камералки какой? Три месяца. Какие требования могут быть за пределами срока? Если вы уточненки не подавали, конечно».

Кроме того, пытались выяснить, что если запрос вне рамок проверки, почему выявляют расхождения. Прозвучало мнение, что это предпроверочный анализ:

«Предпроверочный анализ перед выездной... Они всегда сравнивают показатели для включения в план».

Кто-то спрашивает автора, по остальным-то требованиям подали на продление сроков:

«Успели подать на продление сроков по остальным требованиям? Объем, конечно, огромный. А прав у нас в этих ситуациях все меньше и меньше. 93 статья не имеет рамок, практически. А вот представление бухгалтерских регистров можно минимизировать».

Автор пишет, что подали. А еще, что по телефону им говорят — расхождений нет. Но продолжают слать.

«Да, подали. А теперь пришло ещё за этот период расхождения по страховым — позвонили, расхождений нет! Но по полной, за весь период на каждого работника».

До конца года осталось 87 дней. И ровно столько же — до конца срока для налоговиков для выездной проверки по 2018 году.