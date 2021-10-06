👉 О болезни сотрудников работодатели будут узнавать от ФСС в режиме онлайн

С 2022 года назначать пособия по больничным будут по новым правилам. ФСС будет автоматически сообщать работодателям об открытии и изменении статуса больничных для работников. В ФСС рассказали, как будет проходить этот процесс.

Об особенностях нововведений рассказал сегодня замглавы департамента информационных технологий и защиты информации ФСС Григорий Прямов в ходе Единого онлайн-семинара 1С.

Напомним, недавно был опубликован проект Минтруда о беззаявительном назначении пособий. Он предусматривает, что при назначении пособий ФСС будет использовать сведения, полученные от других ведомств — из ПФР, ЗАГС, МВД.

Причина новых правил —

Поэтому корректируют систему выплат, делая ее более удобной.

Одно из нововведений — оповещение работодателей.

«Соцстрах» появится электронный больничный. Сразу же автоматом будет уходить запрос в ПФР: Согласно проекту процесс будет проходить так: В электронной системе ФССпоявится электронный больничный. Сразу же автоматом будет уходить запрос в ПФР: о факте трудоустройства застрахованного лица у соответствующего работодателя;

о работодателе, в том числе об ИНН и КПП.

После получения ответа от ПФР (это займет максимум 1 день) из системы «Соцстрах» будет направлена информация работодателю об открытом больничном.

В течение 3 дней после закрытия больничного работодатель должен направить в систему сведения о стаже, зарплате, замене лет, доле ставки.

Как пояснил Григорий Прямов, никаких специальных соглашений с ФСС заключать не надо. Также не будет требоваться согласие работников.

Работодателю будут приходить уведомления при каждом изменении статуса электронного листка нетрудоспособности: открыт;

продлен;

закрыт;

аннулирован.

«Этих сведений работодателю будет достаточно, чтобы без запроса электронного листка нетрудоспособности принять решение о внесении отметки в табель учета рабочего времени», — цитирует портал «1С» слова представителя ФСС.

Такие уведомления будут направляться практически в режиме онлайн.

Если компания обнаружит ошибку в ЭЛН, можно будет направить в ФСС документ «Информация об ошибке в ЭЛН».

После этого ФСС заблокирует возможность дальнейшего формирования ошибочного ЭЛН и автоматически направит информацию об ошибке в медицинскую организацию, оформившую ЭЛН. Медики, в свою очередь, смогут оперативно выдать дубликат ЭЛН с исправленными сведениями.