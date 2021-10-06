👉 О болезни сотрудников работодатели будут узнавать от ФСС в режиме онлайн

С 2022 года назначать пособия по больничным будут по новым правилам. ФСС будет автоматически сообщать работодателям об открытии и изменении статуса больничных для работников. В ФСС рассказали, как будет проходить этот процесс.
Об особенностях нововведений рассказал сегодня замглавы департамента информационных технологий и защиты информации ФСС Григорий Прямов в ходе Единого онлайн-семинара 1С.
Напомним, недавно был опубликован проект Минтруда о беззаявительном назначении пособий. Он предусматривает, что при назначении пособий ФСС будет использовать сведения, полученные от других ведомств — из ПФР, ЗАГС, МВД.Причина новых правил — переход со следующего года на электронные больничные.
Поэтому корректируют систему выплат, делая ее более удобной.
Одно из нововведений — оповещение работодателей.
- о факте трудоустройства застрахованного лица у соответствующего работодателя;
- о работодателе, в том числе об ИНН и КПП.
В течение 3 дней после закрытия больничного работодатель должен направить в систему сведения о стаже, зарплате, замене лет, доле ставки.
Как пояснил Григорий Прямов, никаких специальных соглашений с ФСС заключать не надо. Также не будет требоваться согласие работников.
Работодателю будут приходить уведомления при каждом изменении статуса электронного листка нетрудоспособности:«Этих сведений работодателю будет достаточно, чтобы без запроса электронного листка нетрудоспособности принять решение о внесении отметки в табель учета рабочего времени», — цитирует портал «1С» слова представителя ФСС.
- открыт;
- продлен;
- закрыт;
- аннулирован.
Такие уведомления будут направляться практически в режиме онлайн.Если компания обнаружит ошибку в ЭЛН, можно будет направить в ФСС документ «Информация об ошибке в ЭЛН».
После этого ФСС заблокирует возможность дальнейшего формирования ошибочного ЭЛН и автоматически направит информацию об ошибке в медицинскую организацию, оформившую ЭЛН. Медики, в свою очередь, смогут оперативно выдать дубликат ЭЛН с исправленными сведениями.