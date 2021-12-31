Срочно всем на «Клерке»! Набираем группу на онлайн повышение квалификации по управленческому учету

Поздравляем вас и нас: на «Клерке» революция! Запускаем первую группу слушателей на онлайн-курс повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса супер-востребованная: управленческий учет. Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке».
Смотрите видео, читайте конспекты, посещайте мастер-классы, проходите тесты и выполняйте письменные задания. Все онлайн. Удостоверение пришлем по почте России. Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».
Преподаватели будут вживую общаться со слушателями на онлайн-встречах и мастер-классах и в закрытом чате, поэтому поток на декабрь ограничен. Успейте записаться вот тут.
О чем курс
Курс даст вам полноценный набор навыков по управленческому учету: с нуля до внедрения в 1С.
Вырастим вас из бухгалтера в специалиста уровня финансового директора.
Курс о том, как заработать денег себе и бизнесу. И что особенно важно — о том, как научиться объяснять все финансовые процессы своему директору. Как говорить с ним не на языке непонятной ему бухгалтерии, а близкими ему понятиями — доход, ликвидность, безубыточность.
Обычных бухгалтеров-расчетчиков уже мало кто ценит. Такую работу — еще пару лет — и практически все компании отдадут системам автоматизации.
Поэтому нужно срочно переучиваться в специалиста, которого будет ценить директор.
Директора жалуются, что бухгалтерия только тратит деньги, да еще и помогает налоговой их забирать. Именно навыки управленческого учета помогут сломать такие предубеждения против бухгалтерии у руководства компании.
Бухгалтер, который освоил УУ, становится правой рукой директора. Он помогает ЗАРАБАТЫВАТЬ. Значит, и сам достоин больших денег.
Специалисты по УУ получают от 85 000 руб. даже в регионах. Вакансий в сети больше 1500.
Чему научитесь на курсе
- Анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений
- Структурировать доходы и расходы, настраивать аналитику
- Формировать отчет о прибылях и убытках, отчет о ДДС, управленческий баланс
- Автоматизировать управленческий учет в 1С
- Оперировать коэффициентами финансового анализа
- Анализировать финансовую отчетность по коэффициентам и показателям
- Находить организационно-управленческие решения для увеличения прибыли
- Представлять в наглядной форме руководству компании информацию о текущем финансовом состоянии
- Помогать другим подразделениям компании выстраивать бизнес-процессы
Как проходит обучение
10 модулей. От основ до практической реализации в 1С. Даем полный цикл работы с УУ на предприятиях любого размера.
В курсе несколько этапов аттестации (вся онлайн, конечно, как и любые другие активности во время потока): это и тесты, и письменные задания.
1
Смотрите уроки и изучаете тему. Читаете конспекты, разбираетесь в примерах, выполняете практические задания.
2
Скачиваете материалы. Авторы курса готовят «раздатку», которую можно скачать себе и пользоваться в работе.
3
Проходите тестирование. Проверяете полученные знания после каждого урока неограниченное количество раз.
4
Получаете удостоверение. По окончанию курса мы выдаем удостоверение о повышении квалификации.
Какое удостоверение вы получите
Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов мы пришлем по почте России. Это серьезный и презентабельный документ.
Преподаватели
Звездный состав. Подбирали экспертов тщательно. Преподавательская группа состоит из 4 человек: трех практиков, которые специализируются на разных участках УУ, и одного к.э.н., доцента, который обеспечивает методическую выверенность образовательной программы. Встречайте:
- Лариса Магафурова
Руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.
- Екатерина Носова
Эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.
- Юлия Богдан
Консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.
- Елена Потехина
Кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
Почему нужно выбрать Центр обучения «Клерка», а не другое образовательное учреждение?
Потому что «Клерк» уже 20 лет работает с миллионами бухгалтеров, финансовых директоров, юристов и директоров. И точно знает, что нужно бизнесу в современных, зачастую кризисных реалиях.
Мы не просто затрапезный учебный центр, в котором привыкли перекладывать бумажки, а лекторы — преподаватели бухгалтерских колледжей. Мы серьезный бизнес-портал, который отвечает своей репутацией, когда идет на такие образовательные проекты.
Частые вопросы про образовательные программы
Чем этот курс отличается от обычных онлайн-курсов?
Это курс повышения квалификации. И продолжительный: 120 академических часов.
А что такое повышение квалификации?
На курсе слушатель получает новые навыки, а не просто информацию. Он учиться уметь, а не просто знать.
Чем ценно удостоверение о повышении квалификации?
Удостоверение о повышении квалификации — это документ об образовании. Такой же, как диплом института. Поэтому его не могут выдавать все, кто ни попадя. А только учебные заведения с государственной образовательной лицензией.
Мы работаем в рамках закона Об образовании и обязаны выполнять все его требования также, как университеты, институты, колледжи. Мы работаем по тем же правилам, что и МГУ.
Что такое ФИС ФРДО? Ваше удостоверение будет там
ФИС ФРДО расшифровывается Федеральная Информационная Система «Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
Это единственный официальный (государственный) реестр всех выданных дипломов и удостоверений. Ведет его Рособрнадзор. Рособрнадзор строго контролирует, чтобы в Реестр вносили только официальные удостоверения о повышении квалификации.
Теперь работодатели проверяют подлинность документов в этом Реестре. Для этого работодатель заходит на сайт Рособрнадзора. Удостоверение, которое мы вам выдадим, там будет.