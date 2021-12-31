Мы во всем для вас разобрались. Почему всем бухгалтерам нужны «Разборы» (спойлер: потому что они замучались копаться в законах сами)

Что делает «Клерк» уже 20 лет? Разбирается в куче законов, кодексов и писем налоговиков, чтобы перевести вам весь этот поток на человеческий.

Основная часть контента всегда будет для вас бесплатной. Это наше кредо (бухгалтеры + «Клерк» = любовь). Но есть местечко на «Клерке», куда мы кладем особые, открытые только для подписчиков статьи — «Разборы». Это краткие мануалы от главреда про изменения. Сделаны так, чтобы вы за пару минут разобрались во всех новинках по учету и налогам.

Открыли для всех один из таких материалов — там про главную новость 2022 — новую автоматическую упрощенку. Три часа сидели над законопроектом, чтобы вам кратко и понятно все описать. Почитайте бесплатно.

В месяц выпускаем 35 «Разборов». Только за последние пару дней рассказали про новые предрейсовые осмотры, изменениях в имущественных налогах, правилах камералок, последние коронавирусные субсидии.

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