Как применять новую автоматическую упрощенку

Разбираемся с новой автоматической упрощенкой — как вести учет, считать НДФЛ и взносы.

Как признавать доходы на АУСН Принцип признания доходов при АУСН такой же, как и при обычной упрощенке. Дата получения доходов — это день: поступления денежных средств ( в т.ч. предоплата ) на счета в банках и/или в кассу;

) на счета в банках и/или в кассу; получения иного имущества (работ, услуг) и/или имущественных прав;

погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (например, взаимозачет). Если приходится возвращать покупателям или клиентам аванс, то на сумму возврата уменьшают доходы того налогового периода, в котором возвращаются деньги. По операциям с расчётами через кассу дата получения доходов — это дата формирования кассового чека. Это пример одного из «Разборов» — нашего платного проекта статей от главного редактора о главных изменениях. Фишка «Разборов» — только самое важное и кратко, чтобы вы всегда были уверены, что разобрались в новых законах. Подписка на 1 месяц стоит 199 руб., на год 1990 руб. (экономия за год 400 рублей)

Порядок признания расходов при АУСН А вот по расходам порядок несколько другой. Да, расходы по-прежнему признаются после их фактической оплаты. Но есть важное новшество — в расходы можно будет включать предоплату (авансы) поставщикам. Впрочем, при рассмотрении законопроекта это могут и убрать. Расходы учитывают при условии, что они осуществлены в безналичной форме. Но если вы что-то оплатите наличкой, надо будет выбивать чек через ККТ на расход. Почему такие правила? Так налог будет считаться автоматически, по информации из банка и переданным фискальным данным. Кроме того, есть еще одно важное отличие от обычной упрощенки — при АУСН есть перечень расходов, на которые нельзя уменьшать налоговую базу. Тогда как при УСН наоборот — есть перечень принимаемых расходов. Список непринимаемых расходов весьма обширен, процитируем его только частично: расходы на любые виды вознаграждений руководству или работникам помимо выплачиваемых по трудовым договорам (контрактам);

премии работникам за счет средств специального назначения или целевых поступлений;

материальная помощь работникам;

оплата дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх предусмотренных законом) отпусков работникам, в т. ч. женщинам, воспитывающим детей;

компенсация за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов сверх норм таких расходов, установленных Правительством РФ;

расходы, предусмотренные абз. 5 п. 3 ст. 264 НК РФ (платное обучение работника);

средства, переданные медорганизациям для оплаты медицинской помощи застрахованным лицам по договору ОМС.

Минимальный налог при АУСН При объекте «доходы минус расходы» возможен минимальный налог. Его рассчитывают за налоговый период (календ. месяц) в размере 3% налоговой базы. При обычной упрощенке с таким же объектом тоже есть минимальный налог. Но считают его за год и ставка 1%. Его уплачивают, если за налоговый период сумма налога, исчисленного в общем порядке, меньше минимального налога. Разницу между уплаченным минимальным налогом и суммой налога, исчисленной в общем порядке, включают в расходы при определении налоговой базы. В том числе она увеличивает убытки, которые можно перенести на будущее.

Учёт убытков При объекте «доходы минус расходы» налоговую базу уменьшают на убыток, полученный по итогам предыдущих налоговых периодов, в которых плательщик применял АУСН с таким объектом. Убыток, полученный в предыдущем налоговом периоде, переносят на текущий налоговый период. Если налогоплательщик получил убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос делают в той очередности, в которой они получены.

Налоговый учет Доходы и расходы, пробиваемые через ККТ, поступают в личный кабинет налогоплательщика. Туда же приходит информация из банков. Банки должны передавать сведения налоговикам не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Те доходы и расходы, которые не прошли через банк (взаимозачеты, оплата долгов, возникших до перехода на АУСН и т.п.) налогоплательщик в личный кабинет вносит сам. Организации и ИП на АУСН не сдают расчеты 6-НДФЛ и РСВ, не ведут книгу учета доходов и расходов и бухгалтерский учет.

Порядок расчета налога по АУСН Налог по итогам налогового периода исчисляет ФНС, а не сам плательщик. Источниками выступают: ведения о доходах и расходах, представленные налогоплательщиком посредством применения ККТ;

сведения о доходах и расходах от банка;

данные о доходах, переданных налогоплательщиком через личный кабинет. АУСН с объектом «доходы» можно будет уменьшить на торговый сбор (он есть только в Москве). Чтобы налоговая уменьшила налог по АУСН на торговый сбор, нужно подать в отношении объекта предпринимательской деятельности уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора. Если уплаченный торговый сбор превысил налог по АУСН за налоговый период, сумма превышения уменьшает налог в следующих налоговых периодах этого календарного года. Налоговики не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (календарный месяц), уведомляют налогоплательщика о налоговой базе и сумме налога к уплате с указанием реквизитов, необходимых для уплаты. Если налогоплательщик уполномочил банк на перечисление налога, инспекция уведомит этот банк и налог автоматом уйдет в бюджет. Плательщик вправе подать в налоговую через личный кабинет или через уполномоченный банк согласие на: перечисление уполномоченным банком налога в бюджет;

получение такой кредитной организацией сведений о себе, направленных налоговикам для применения АУСН.

А что с НДФЛ? Через организации и ИП на АУСН работники не смогут получать социальные и имущественные вычеты. Их придется оформлять самостоятельно, по окончании года. Для доходов физических лиц от работодателя на АУСН, в том числе в виде оплаты труда, дата фактического их получения — это день перечисления дохода на счета физлица в банках либо по его поручению на счета третьих лиц. Т.е. дата получения дохода в виде зарплаты не последний день месяца, как у всех остальных налоговых агентов. Организации и ИП на АУСН закон признаёт давшими согласие на исчисление, удержание и перечисление НДФЛ уполномоченным банком, обменивающимся информацией с ФНС. То есть, такие банки сами по поручению налогового агента и от его имени должны исчислить, удержать и перечислить НДФЛ. На АУСН не будет ставки НДФЛ 15% для доходов от 5 млн руб. Все доходы облагаются по ставке 13 процентов. Это не значит, что у работников будет льгота по НДФЛ, просто доплачивать они уже будут сами, вероятно по уведомлению из ФНС. Уполномоченные банки не позднее 5-го числа следующего календарного месяца представляют в ИФНС отчёты по форме ФНС о: суммах выплат физлицам;

исчисленных, удержанных и перечисленных суммах НДФЛ;

а также предоставленных стандартных вычетах.