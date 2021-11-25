Как применять новую автоматическую упрощенку

Разбираемся с новой автоматической упрощенкой — как вести учет, считать НДФЛ и взносы.
Как признавать доходы на АУСН
Принцип признания доходов при АУСН такой же, как и при обычной упрощенке. Дата получения доходов — это день:
- поступления денежных средств (в т.ч. предоплата) на счета в банках и/или в кассу;
- получения иного имущества (работ, услуг) и/или имущественных прав;
- погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (например, взаимозачет).
Если приходится возвращать покупателям или клиентам аванс, то на сумму возврата уменьшают доходы того налогового периода, в котором возвращаются деньги.
По операциям с расчётами через кассу дата получения доходов — это дата формирования кассового чека.
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Порядок признания расходов при АУСН
А вот по расходам порядок несколько другой. Да, расходы по-прежнему признаются после их фактической оплаты. Но есть важное новшество — в расходы можно будет включать предоплату (авансы) поставщикам.
Впрочем, при рассмотрении законопроекта это могут и убрать.
Расходы учитывают при условии, что они осуществлены в безналичной форме. Но если вы что-то оплатите наличкой, надо будет выбивать чек через ККТ на расход.
Почему такие правила? Так налог будет считаться автоматически, по информации из банка и переданным фискальным данным.
Кроме того, есть еще одно важное отличие от обычной упрощенки — при АУСН есть перечень расходов, на которые нельзя уменьшать налоговую базу. Тогда как при УСН наоборот — есть перечень принимаемых расходов.
Список непринимаемых расходов весьма обширен, процитируем его только частично:
- расходы на любые виды вознаграждений руководству или работникам помимо выплачиваемых по трудовым договорам (контрактам);
- премии работникам за счет средств специального назначения или целевых поступлений;
- материальная помощь работникам;
- оплата дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх предусмотренных законом) отпусков работникам, в т. ч. женщинам, воспитывающим детей;
- компенсация за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов сверх норм таких расходов, установленных Правительством РФ;
- расходы, предусмотренные абз. 5 п. 3 ст. 264 НК РФ (платное обучение работника);
- средства, переданные медорганизациям для оплаты медицинской помощи застрахованным лицам по договору ОМС.
Минимальный налог при АУСН
При объекте «доходы минус расходы» возможен минимальный налог. Его рассчитывают за налоговый период (календ. месяц) в размере 3% налоговой базы.
При обычной упрощенке с таким же объектом тоже есть минимальный налог. Но считают его за год и ставка 1%.
Его уплачивают, если за налоговый период сумма налога, исчисленного в общем порядке, меньше минимального налога.
Разницу между уплаченным минимальным налогом и суммой налога, исчисленной в общем порядке, включают в расходы при определении налоговой базы. В том числе она увеличивает убытки, которые можно перенести на будущее.
Учёт убытков
При объекте «доходы минус расходы» налоговую базу уменьшают на убыток, полученный по итогам предыдущих налоговых периодов, в которых плательщик применял АУСН с таким объектом.
Убыток, полученный в предыдущем налоговом периоде, переносят на текущий налоговый период.
Если налогоплательщик получил убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос делают в той очередности, в которой они получены.
Налоговый учет
Доходы и расходы, пробиваемые через ККТ, поступают в личный кабинет налогоплательщика. Туда же приходит информация из банков. Банки должны передавать сведения налоговикам не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
Те доходы и расходы, которые не прошли через банк (взаимозачеты, оплата долгов, возникших до перехода на АУСН и т.п.) налогоплательщик в личный кабинет вносит сам.
Организации и ИП на АУСН не сдают расчеты 6-НДФЛ и РСВ, не ведут книгу учета доходов и расходов и бухгалтерский учет.
Порядок расчета налога по АУСН
Налог по итогам налогового периода исчисляет ФНС, а не сам плательщик. Источниками выступают:
- ведения о доходах и расходах, представленные налогоплательщиком посредством применения ККТ;
- сведения о доходах и расходах от банка;
- данные о доходах, переданных налогоплательщиком через личный кабинет.
АУСН с объектом «доходы» можно будет уменьшить на торговый сбор (он есть только в Москве). Чтобы налоговая уменьшила налог по АУСН на торговый сбор, нужно подать в отношении объекта предпринимательской деятельности уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора.
Если уплаченный торговый сбор превысил налог по АУСН за налоговый период, сумма превышения уменьшает налог в следующих налоговых периодах этого календарного года.
Налоговики не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (календарный месяц), уведомляют налогоплательщика о налоговой базе и сумме налога к уплате с указанием реквизитов, необходимых для уплаты.
Если налогоплательщик уполномочил банк на перечисление налога, инспекция уведомит этот банк и налог автоматом уйдет в бюджет.
Плательщик вправе подать в налоговую через личный кабинет или через уполномоченный банк согласие на:
- перечисление уполномоченным банком налога в бюджет;
- получение такой кредитной организацией сведений о себе, направленных налоговикам для применения АУСН.
А что с НДФЛ?
Через организации и ИП на АУСН работники не смогут получать социальные и имущественные вычеты. Их придется оформлять самостоятельно, по окончании года.
Для доходов физических лиц от работодателя на АУСН, в том числе в виде оплаты труда, дата фактического их получения — это день перечисления дохода на счета физлица в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.
Т.е. дата получения дохода в виде зарплаты не последний день месяца, как у всех остальных налоговых агентов.
Организации и ИП на АУСН закон признаёт давшими согласие на исчисление, удержание и перечисление НДФЛ уполномоченным банком, обменивающимся информацией с ФНС. То есть, такие банки сами по поручению налогового агента и от его имени должны исчислить, удержать и перечислить НДФЛ.
На АУСН не будет ставки НДФЛ 15% для доходов от 5 млн руб. Все доходы облагаются по ставке 13 процентов. Это не значит, что у работников будет льгота по НДФЛ, просто доплачивать они уже будут сами, вероятно по уведомлению из ФНС.
Уполномоченные банки не позднее 5-го числа следующего календарного месяца представляют в ИФНС отчёты по форме ФНС о:
- суммах выплат физлицам;
- исчисленных, удержанных и перечисленных суммах НДФЛ;
- а также предоставленных стандартных вычетах.
Страховые взносы
Для компаний и ИП в период применения АУСН тарифы страховых взносов установлен тариф 0% на:
- обязательное пенсионное страхование в рамках предельной базы и свыше её;
- обязательное соцстрахование по временной нетрудоспособности и материнству в пределах базы;
- обязательное медицинское страхование.
ИП не платят за себя фиксированные взносы, в том числе и 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей.
Работодатели через свой уполномоченный банк в налоговую отправляют информацию о суммах выплат и иных вознаграждений, признаваемых объектом обложения взносами (ст. 420 НК РФ) и не подлежащих обложению (ст. 422 НК) в отношении каждого физического лица с указанием кодов таких выплат, их утвердит ФНС.
Остаётся только обязанность платить взносы на травматизм. И тут предлагается абсолютное новшество — фиксированный тариф 2040 руб. в год. И не на каждого работника, а на каждого страхователя. Неважно, сколько работников у ООО или ИП, 1 или 5, сумма для всех одна — 2040 руб. в год. Фиксированный тариф ежегодно будет индексироваться.
Ежемесячно до 15 числа надо платить в ФСС 1/12 этой суммы, то есть 170 рублей.
Отчет в ФСС сдавать будет не нужно.
Значит ли это, что работники останутся без пенсий и пособий? Нет, не значит. Пенсионные баллы давно считаются не от перечисленных за работника взносов, а от начисленного им дохода по одинаковому для всех тарифу (16%). Выпадающие доходы ПФ, ФСС и ФОМС компенсируются из федерального бюджета.
Выводы
Проект очень сырой, местами противоречащий другим законам и Налоговому кодексу. Каким он станет в результате прохождения через Госдуму, сказать сложно. Но в том, что систему введут, сомневаться не приходится.