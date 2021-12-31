Срочно! Последние дни набора на курс по управленческому учету. Официальное повышение квалификации прямо на «Клерке»

«Клерк» запустил первый в своей истории онлайн-курс повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса «Управленческий учет: с нуля до внедрения» оказалась супер-востребованной, и первая группа не вместила всех желающих.
Поэтому мы объявили небольшой дополнительный набор. Старт обучения 15 декабря.
Почему нельзя сделать большие группы, как везде
У нас на курсе преподаватели и кураторы вживую общаются с теми, кто учится, на онлайн-консультациях, мастер-классах, в закрытом телеграмм-чате. Также они проверяют все ваши письменные работы и тесты. Отвечают на вопросы. Из-за этого группа не может быть резиновой.
Смотрите видео, читайте конспекты, сдавайте тесты и письменные задания. Все онлайн. Удостоверение пришлем по Почте России. Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».
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О чем курс
Курс даст вам полноценный набор навыков по управленческому учету: с нуля до внедрения в 1С. Уже в процессе обучения вы начнете ставить управленческий учет в своей компании (это одно из заданий).
Курс о том, как заработать денег себе и бизнесу. И что особенно важно — о том, как научиться объяснять все финансовые процессы своему директору. Как говорить с ним не на языке непонятной ему бухгалтерии, а близкими ему понятиями — доход, ликвидность, безубыточность.
Обычных бухгалтеров-расчетчиков уже мало кто ценит. Такую работу — еще пару лет — и практически все компании отдадут системам автоматизации.
Поэтому нужно срочно переучиваться в специалиста, которого будет ценить директор.
Директора жалуются, что бухгалтерия только тратит деньги, да еще и помогает налоговой их забирать. Именно навыки управленческого учета помогут сломать такие предубеждения против бухгалтерии у руководства компании.
Бухгалтер, который освоил УУ, становится правой рукой директора. Он помогает ЗАРАБАТЫВАТЬ. Значит, и сам достоин больших денег.
Специалисты по УУ получают от 85 000 руб. даже в регионах. Вакансий в сети больше 1500.
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Чему научитесь на курсе
- Анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений
- Структурировать доходы и расходы, настраивать аналитику
- Формировать отчет о прибылях и убытках, отчет о ДДС, управленческий баланс
- Автоматизировать управленческий учет в 1С
- Оперировать коэффициентами финансового анализа
- Анализировать финансовую отчетность по коэффициентам и показателям
- Находить организационно-управленческие решения для увеличения прибыли
- Представлять в наглядной форме руководству компании информацию о текущем финансовом состоянии
- Помогать другим подразделениям компании выстраивать бизнес-процессы
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Как проходит обучение
10 модулей. От основ до практической реализации в 1С. Даем полный цикл работы с УУ на предприятиях любого размера.
В курсе несколько этапов аттестации (вся онлайн, конечно, как и любые другие активности во время потока): это и тесты, и письменные задания.
1
Смотрите уроки и изучаете тему. Читаете конспекты, разбираетесь в примерах, выполняете практические задания.
2
Скачиваете материалы. Авторы курса готовят «раздатку», которую можно скачать себе и пользоваться в работе.
3
Проходите тестирование. Проверяете полученные знания после каждого урока неограниченное количество раз.
4
Получаете удостоверение. По окончанию курса мы выдаем удостоверение о повышении квалификации.
Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов мы пришлем по почте России. Это серьезный и презентабельный документ. Плюс сертификат ИПБР на 40 часов.
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Преподавательский состав
Мы собрали звездный состав преподавателей курса. Преподавательская группа состоит из 4 человек: трех практиков, которые специализируются на разных участках УУ, и одного к.э.н., доцента, который обеспечивает методическую выверенность образовательной программы. Встречайте:
- Лариса Магафурова
Руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.
- Екатерина Носова
Эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.
- Юлия Богдан
Консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.
- Елена Потехина
Кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
Почему стоит пройти курс по УУ именно на «Клерке»
«Клерк» уже 20 лет работает с миллионами бухгалтеров, финансовых директоров, юристов и директоров и точно знает, что нужно бизнесу в современных, зачастую кризисных реалиях.
Мы не затрапезный учебный центр, в котором привыкли перекладывать бумажки, а лекторы — преподаватели бухгалтерских колледжей. Мы серьезный бизнес-портал, который отвечает своей репутацией, когда идет на такие образовательные проекты. И при этом у нас самая лайтовая цена за курс по сравнению с другими (мы честно проверили всех).
Чем этот курс отличается от обычных онлайн-курсов?
Это курс повышения квалификации. И продолжительный: 120 академических часов.
А что такое повышение квалификации?
На курсе слушатель получает новые навыки, а не просто информацию. Он учиться уметь, а не просто знать.
Чем ценно удостоверение о повышении квалификации?
Удостоверение о повышении квалификации — это документ об образовании. Такой же, как диплом института. Поэтому его не могут выдавать все, кто ни попадя. А только учебные заведения с государственной образовательной лицензией.
Мы работаем в рамках закона Об образовании и обязаны выполнять все его требования также, как университеты, институты, колледжи. Мы работаем по тем же правилам, что и МГУ.
Что такое ФИС ФРДО? Ваше удостоверение будет там
ФИС ФРДО расшифровывается Федеральная Информационная Система «Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
Это единственный официальный (государственный) реестр всех выданных дипломов и удостоверений. Ведет его Рособрнадзор. Рособрнадзор строго контролирует, чтобы в Реестр вносили только официальные удостоверения о повышении квалификации.
Теперь работодатели проверяют подлинность документов в этом Реестре. Для этого работодатель заходит на сайт Рособрнадзора. Удостоверение, которое мы вам выдадим, там будет.
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