Срочно! Последние дни набора на курс по управленческому учету. Официальное повышение квалификации прямо на «Клерке»

«Клерк» запустил первый в своей истории онлайн-курс повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса «Управленческий учет: с нуля до внедрения» оказалась супер-востребованной, и первая группа не вместила всех желающих.

Поэтому мы объявили небольшой дополнительный набор. Старт обучения 15 декабря.

Почему нельзя сделать большие группы, как везде

У нас на курсе преподаватели и кураторы вживую общаются с теми, кто учится, на онлайн-консультациях, мастер-классах, в закрытом телеграмм-чате. Также они проверяют все ваши письменные работы и тесты. Отвечают на вопросы. Из-за этого группа не может быть резиновой.

Смотрите видео, читайте конспекты, сдавайте тесты и письменные задания. Все онлайн. Удостоверение пришлем по Почте России. Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

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О чем курс

Курс даст вам полноценный набор навыков по управленческому учету: с нуля до внедрения в 1С. Уже в процессе обучения вы начнете ставить управленческий учет в своей компании (это одно из заданий).

Курс о том, как заработать денег себе и бизнесу. И что особенно важно — о том, как научиться объяснять все финансовые процессы своему директору. Как говорить с ним не на языке непонятной ему бухгалтерии, а близкими ему понятиями — доход, ликвидность, безубыточность.

Обычных бухгалтеров-расчетчиков уже мало кто ценит. Такую работу — еще пару лет — и практически все компании отдадут системам автоматизации.

Поэтому нужно срочно переучиваться в специалиста, которого будет ценить директор.

Директора жалуются, что бухгалтерия только тратит деньги, да еще и помогает налоговой их забирать. Именно навыки управленческого учета помогут сломать такие предубеждения против бухгалтерии у руководства компании.

Бухгалтер, который освоил УУ, становится правой рукой директора. Он помогает ЗАРАБАТЫВАТЬ. Значит, и сам достоин больших денег.

Специалисты по УУ получают от 85 000 руб. даже в регионах. Вакансий в сети больше 1500.

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Чему научитесь на курсе

Анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений

Структурировать доходы и расходы, настраивать аналитику

Формировать отчет о прибылях и убытках, отчет о ДДС, управленческий баланс

Автоматизировать управленческий учет в 1С

Оперировать коэффициентами финансового анализа

Анализировать финансовую отчетность по коэффициентам и показателям

Находить организационно-управленческие решения для увеличения прибыли

Представлять в наглядной форме руководству компании информацию о текущем финансовом состоянии

Помогать другим подразделениям компании выстраивать бизнес-процессы

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Как проходит обучение

10 модулей. От основ до практической реализации в 1С. Даем полный цикл работы с УУ на предприятиях любого размера.

В курсе несколько этапов аттестации (вся онлайн, конечно, как и любые другие активности во время потока): это и тесты, и письменные задания.

1

Смотрите уроки и изучаете тему. Читаете конспекты, разбираетесь в примерах, выполняете практические задания.

2

Скачиваете материалы. Авторы курса готовят «раздатку», которую можно скачать себе и пользоваться в работе.

3

Проходите тестирование. Проверяете полученные знания после каждого урока неограниченное количество раз.

4

Получаете удостоверение. По окончанию курса мы выдаем удостоверение о повышении квалификации.

Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов мы пришлем по почте России. Это серьезный и презентабельный документ. Плюс сертификат ИПБР на 40 часов.

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Преподавательский состав

Мы собрали звездный состав преподавателей курса. Преподавательская группа состоит из 4 человек: трех практиков, которые специализируются на разных участках УУ, и одного к.э.н., доцента, который обеспечивает методическую выверенность образовательной программы. Встречайте:

Лариса Магафурова

Руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.

Екатерина Носова

Эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.

Юлия Богдан

Консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.

Елена Потехина

Кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Почему стоит пройти курс по УУ именно на «Клерке»

«Клерк» уже 20 лет работает с миллионами бухгалтеров, финансовых директоров, юристов и директоров и точно знает, что нужно бизнесу в современных, зачастую кризисных реалиях.

Мы не затрапезный учебный центр, в котором привыкли перекладывать бумажки, а лекторы — преподаватели бухгалтерских колледжей. Мы серьезный бизнес-портал, который отвечает своей репутацией, когда идет на такие образовательные проекты. И при этом у нас самая лайтовая цена за курс по сравнению с другими (мы честно проверили всех).

Чем этот курс отличается от обычных онлайн-курсов?

Это курс повышения квалификации. И продолжительный: 120 академических часов.

А что такое повышение квалификации?

На курсе слушатель получает новые навыки, а не просто информацию. Он учиться уметь, а не просто знать.

Чем ценно удостоверение о повышении квалификации?

Удостоверение о повышении квалификации — это документ об образовании. Такой же, как диплом института. Поэтому его не могут выдавать все, кто ни попадя. А только учебные заведения с государственной образовательной лицензией.

Мы работаем в рамках закона Об образовании и обязаны выполнять все его требования также, как университеты, институты, колледжи. Мы работаем по тем же правилам, что и МГУ.

Что такое ФИС ФРДО? Ваше удостоверение будет там

ФИС ФРДО расшифровывается Федеральная Информационная Система «Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».

Это единственный официальный (государственный) реестр всех выданных дипломов и удостоверений. Ведет его Рособрнадзор. Рособрнадзор строго контролирует, чтобы в Реестр вносили только официальные удостоверения о повышении квалификации.

Теперь работодатели проверяют подлинность документов в этом Реестре. Для этого работодатель заходит на сайт Рособрнадзора. Удостоверение, которое мы вам выдадим, там будет.

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