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Как объяснить директору, где деньги? Курс для бухгалтеров про управленческий учет от нуля до внедрения

Для рубрики Управленческий учет
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«Клерк» заканчивает набор на курс повышения квалификации по управленческому учету (до 15 декабря). Обучение на курсе оказалось очень востребованным и вот, почему.

Директор и бухгалтер говорят обо одном и том же - финансах компании, но на разных языках. Именно бухгалтер является источником бессценной информации для директора, только бухгалтерские отчеты, в которые она сведена, не пригодны для целей директора. И рано или поздно им обоим требуется единая система для взаимопонимания. Это система управленческого учета.

И даже если ваш собственный директор не просит отчеты, это не значит, что они ему не нужны. Есть примеры, когда собственники начинали с простого отчета о движении денежных средств и у них исчезали кассовые разрывы. Они получали реальную пользу,  входили во вкус и освавали остальные формы управленческой отчетности. В итоге только благодаря управленческому учету чистая прибыль бизнеса удваивалась без увеличения продаж. 

Из всей лавины управленческой аналитики, вам понадобятся три основных:

  • управленческий баланс;
  • отчет о движении денежных средств;
  • отчет о прибылях и убытках.

Детально составление каждого из этих отчетов разбираем на курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до внедрения».

Управленческий баланс

В управленческом балансе, равно как и в бухгалтерском, данные состоят из актива и пассива.

В активе баланса отражаются:

  • запасы,
  • основные средства,
  • денежные средства,
  • дебиторская задолженность
  • прочие активы.

В пассиве баланса отражаются:

  • собственный капитал,
  • резервы,
  • краткосрочные заемные средства,
  • кредиторская задолженность.

Все точно, как и в бухгалтерском балансе, единственное, чем может отличаться управленческий баланс, это тем, что в нем содержится консолидированная отчетность по нескольким юрлицам, если таковые есть.

Управленческий баланс показывает состояние компании на текущую дату, позволяет рассчитать коэффициенты, необходимые для управленческого учета.

Отчет о прибылях и убытках

Этот отчет представляет собой вторую форму, которая также относится и к бухгалтерской отчетности. В комплекте бухгалтерской отчетности эта форма называется «Отчет о финансовых результатах».

Чтобы получить пригодную для управленческого учета форму отчета о прибылях и убытках, необходимо форму №2 БФО формировать не в упрощенной форме, а в полной. В этом случае информация, которая будет отражаться в строках этого отчета, будет соответствовать общепринятым названиям строк в отчете о прибылях и убытках для целей управленческого учета.

Отчет о прибылях и убытках показывает, сколько дохода получила компания за определенный период, на которой этот отчет составляется и прибыльность бизнеса за этот период.

Отчет о движении денежных средств

Этот отчет состоит из трех частей и показывает движение денег по основной (или текущей) деятельности, по инвестиционной деятельности и по финансовой деятельности. ОДДС из этих трех частей представляет собой форму, составленную прямым методом. Второй метод - косвенный. Он отличается от прямого метода отсутствием движения денег по операционной деятельности.

Отчет о движении денежных средств отвечает за движение денег и показывает, сколько их у компании в анализируемый период.

Что директору делать с этими отчетами

Все эти отчеты необходимы руководителям для того, чтобы они могли провести анализ своей деятельности и определить, насколько эффективно они работают в том или ином периоде, что изменить, что усилить, от чего отказаться. Если у руководителя не будет такой информации, он будет блуждать как в потемках. Получить эту информацию он может, ведя управленческий учет самостоятельно «на коленке» в Excel, либо от своего бухгалтера.

Наша с вами задача – сделать так, чтобы руководитель получал ее от нас быстро и в достоверной форме. Это не только сделает бизнес эффективнее, но и повысит ценность бухгалтера в глазах директора. Такой бухгалтер незаменим. Прокачайте навык управленческого учета на нашем курсе.

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