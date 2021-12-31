Как объяснить директору, где деньги? Курс для бухгалтеров про управленческий учет от нуля до внедрения

«Клерк» заканчивает набор на курс повышения квалификации по управленческому учету (до 15 декабря). Обучение на курсе оказалось очень востребованным и вот, почему.

Директор и бухгалтер говорят обо одном и том же - финансах компании, но на разных языках. Именно бухгалтер является источником бессценной информации для директора, только бухгалтерские отчеты, в которые она сведена, не пригодны для целей директора. И рано или поздно им обоим требуется единая система для взаимопонимания. Это система управленческого учета.

И даже если ваш собственный директор не просит отчеты, это не значит, что они ему не нужны. Есть примеры, когда собственники начинали с простого отчета о движении денежных средств и у них исчезали кассовые разрывы. Они получали реальную пользу, входили во вкус и освавали остальные формы управленческой отчетности. В итоге только благодаря управленческому учету чистая прибыль бизнеса удваивалась без увеличения продаж.

Из всей лавины управленческой аналитики, вам понадобятся три основных:

управленческий баланс;

отчет о движении денежных средств;

отчет о прибылях и убытках.

Детально составление каждого из этих отчетов разбираем на курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до внедрения».

Управленческий баланс

В управленческом балансе, равно как и в бухгалтерском, данные состоят из актива и пассива.

В активе баланса отражаются:

запасы,

основные средства,

денежные средства,

дебиторская задолженность

прочие активы.

В пассиве баланса отражаются:

собственный капитал,

резервы,

краткосрочные заемные средства,

кредиторская задолженность.

Все точно, как и в бухгалтерском балансе, единственное, чем может отличаться управленческий баланс, это тем, что в нем содержится консолидированная отчетность по нескольким юрлицам, если таковые есть.

Управленческий баланс показывает состояние компании на текущую дату, позволяет рассчитать коэффициенты, необходимые для управленческого учета.

Отчет о прибылях и убытках

Этот отчет представляет собой вторую форму, которая также относится и к бухгалтерской отчетности. В комплекте бухгалтерской отчетности эта форма называется «Отчет о финансовых результатах».

Чтобы получить пригодную для управленческого учета форму отчета о прибылях и убытках, необходимо форму №2 БФО формировать не в упрощенной форме, а в полной. В этом случае информация, которая будет отражаться в строках этого отчета, будет соответствовать общепринятым названиям строк в отчете о прибылях и убытках для целей управленческого учета.

Отчет о прибылях и убытках показывает, сколько дохода получила компания за определенный период, на которой этот отчет составляется и прибыльность бизнеса за этот период.

Отчет о движении денежных средств

Этот отчет состоит из трех частей и показывает движение денег по основной (или текущей) деятельности, по инвестиционной деятельности и по финансовой деятельности. ОДДС из этих трех частей представляет собой форму, составленную прямым методом. Второй метод - косвенный. Он отличается от прямого метода отсутствием движения денег по операционной деятельности.

Отчет о движении денежных средств отвечает за движение денег и показывает, сколько их у компании в анализируемый период.

Что директору делать с этими отчетами

Все эти отчеты необходимы руководителям для того, чтобы они могли провести анализ своей деятельности и определить, насколько эффективно они работают в том или ином периоде, что изменить, что усилить, от чего отказаться. Если у руководителя не будет такой информации, он будет блуждать как в потемках. Получить эту информацию он может, ведя управленческий учет самостоятельно «на коленке» в Excel, либо от своего бухгалтера.