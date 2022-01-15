Срочно! 7 дней до старта обучения по управленческому учету

1 января (не удивляйтесь) стартует группа на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса супер-востребованная: управленческий учет. Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке».

Это удобная возможность провести с пользой новогодние каникулы. Особенно для бухгалтеров не избалованных свободным временем. Но и те, кто планирует отдохнуть на праздники, не беспокойтесь. Календарный учебный график составлен так, чтобы вы успели закончить обучение вовремя.

На курсе получите все навыки для работы с управленкой: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрения в 1С. Записаться на курс

Преподаватели

Лариса Магафурова – руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.

Екатерина Носова – эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.

Юлия Богдан – консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.

Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Учебные активности

В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем Екатериной Носовой в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

Программа курса

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Основы управленческого учета

зачем бухгалтеру осваивать управленческий учет

в чем ценность управленческой отчетности

структурирование доходов

детальное структурирование расходов

Настройка аналитики

настройка аналитики доходов

настройка аналитики прямых расходов

настройка аналитики косвенных расходов

настройка аналитики банка и кассы

Выработка навыков составления управленческой отчетности

отчет о движении денежных средств

отчет о прибылях и убытках

управленческий баланс

прочие аналитические отчеты

...и еще 7 модулей.

Итоговый документ

Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов. Заносим в ФИС ФРДО.