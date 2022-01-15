Срочно! 7 дней до старта обучения по управленческому учету

1 января (не удивляйтесь) стартует группа на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса супер-востребованная: управленческий учет. Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке».
Это удобная возможность провести с пользой новогодние каникулы. Особенно для бухгалтеров не избалованных свободным временем. Но и те, кто планирует отдохнуть на праздники, не беспокойтесь. Календарный учебный график составлен так, чтобы вы успели закончить обучение вовремя.
На курсе получите все навыки для работы с управленкой: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрения в 1С.
Преподаватели
Лариса Магафурова – руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.
Екатерина Носова – эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.
Юлия Богдан – консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.
Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
Учебные активности
В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем Екатериной Носовой в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.
Программа курса
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».
Основы управленческого учета
- зачем бухгалтеру осваивать управленческий учет
- в чем ценность управленческой отчетности
- структурирование доходов
- детальное структурирование расходов
Настройка аналитики
- настройка аналитики доходов
- настройка аналитики прямых расходов
- настройка аналитики косвенных расходов
- настройка аналитики банка и кассы
Выработка навыков составления управленческой отчетности
- отчет о движении денежных средств
- отчет о прибылях и убытках
- управленческий баланс
- прочие аналитические отчеты
...и еще 7 модулей.
Итоговый документ
Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов. Заносим в ФИС ФРДО.