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Срочно! 7 дней до старта обучения по управленческому учету

Для рубрики Управленческий учет
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1 января (не удивляйтесь) стартует группа на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса супер-востребованная: управленческий учет. Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке».

Это удобная возможность провести с пользой новогодние каникулы. Особенно для бухгалтеров не избалованных свободным временем. Но и те, кто планирует отдохнуть на праздники, не беспокойтесь. Календарный учебный график составлен так, чтобы вы успели закончить обучение вовремя.

На курсе получите все навыки для работы с управленкой: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрения в 1С.

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Преподаватели

Лариса Магафурова – руководитель аутсорсинговой компании, опыт настраивания управленческого учета более 17 лет.

Екатерина Носова – эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель.

Юлия Богдан – консультант крупных компаний по финансовым стратегиям, юрист.

Елена Потехина – кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Учебные активности

В ходе обучения предусмотрена онлайн-встреча с преподавателем Екатериной Носовой в прямом эфире, ежедневные консультации в закрытом телеграмм-чате, отработка навыков на тестовых и письменных заданиях.

Программа курса

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Основы управленческого учета

  • зачем бухгалтеру осваивать управленческий учет
  • в чем ценность управленческой отчетности
  • структурирование доходов
  • детальное структурирование расходов

Настройка аналитики

  • настройка аналитики доходов
  • настройка аналитики прямых расходов
  • настройка аналитики косвенных расходов
  • настройка аналитики банка и кассы

Выработка навыков составления управленческой отчетности

  • отчет о движении денежных средств
  • отчет о прибылях и убытках
  • управленческий баланс
  • прочие аналитические отчеты

...и еще 7 модулей.

Посмотреть полную программу курса 

Итоговый документ

Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов. Заносим в ФИС ФРДО.

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