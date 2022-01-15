Срочный курс по ФСБУ 25/2018 Аренда, потому что бухгалтерам надо разобраться

ФСБУ 25/2018 разработан в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 16 «Аренда» и стал обязательным с 1 января. Особенность нового стандарта в использовании метода дисконтирования, с которым мало кто из бухгалтеров был знаком раньше. Поэтому расчеты по новому стандарту могут казаться сложными. Разбираться будем 21 января на конкретных примерах на курсе повышения квалификации «ФСБУ 25/2018 Аренда: учет по-новому на примерах + практика в 1С».

Центр обучения «Клерка» дарит целый месяц консультаций с лучшими экспертами. При покупке курса до 9 января вы получаете доступ к «Клерк.Консультациям». Записаться на курс

Преподаватель

Елена Васильева — сертифицированный специалист 1С, основатель аудиторской компании, бизнес-тренер, предприниматель, автор книг.

Учебные активности

В ходе обучения предусмотрена трехчасовая онлайн-встреча с Еленой Васильевой 21 января в прямом эфире, отработка навыков на тестовых и письменном заданиях.

Программа курса

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Модуль 1. Работа с ФСБУ 25/2018

1.1. Введение в курс

1.2. Учет у арендатора

1.3. Учет у арендодателя

Тестирование по модулю 1

Модуль 2. Отработка практических навыков работы с ФСБУ (в том числе, в 1С)

2.1. Онлайн-встреча с преподавателем 21 января 2022 года в 15−00 по МСК

2.2. Письменная работа по итогам курса

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Итоговый документ

Удостоверение о повышении квалификации на 16 часов. Заносим в ФИС ФРДО.